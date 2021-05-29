Soylu: 10 erkek pankart taşırsa kadına şiddet tersine döner

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Kadına Şiddeti Araştırma Komisyonu’na yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, kadınların kamuda yükselmesinde dezavantajlı olduğunu kabul ettiğini söyleyen Soylu, “Yani erkek üç tane hata yapıyor, göze görünmüyor, kadın hata yapınca ‘Bakın, gördünüz mü?’ deniyor” dedi.

Soylu’nun sözleri Meclis tutanaklarında özetle şöyle yer aldı:

Gülistan Doku’yu bulabilmek için yürüttüğümüz çalışmanın, dünyada örneği bulunmuyor. En alt seviyeye kadar suyu indirdik. Bütün dalgıçlarımızı seferber ettik. Baraj kapağına da gidildi. Bulunamadı.

KADES uygulamasını indiren vatandaş sayısı, 20 milyon 475 bin 178. İhbar sayısı 138 bin 978’dir. Halen 43 ilde 197 vakanın elektronik kelepçe takibi devam ediyor.

Tüm kadın cinayetleri 2006’da 468, şimdi 385.

Emine Bulut cinayetinde bir fotoğraf gördüm. 10 kadın ellerine almışlar bir pankart, gitmişler. Ne zaman 10 erkek eline alır bir pankart, gider de ‘Biz Emine Bulut cinayetini şiddetle reddediyoruz’ derse mesele tersine dönmeye başlamıştır.”