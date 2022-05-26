SÖYLEŞİ | Yunanistan Komünist Gençliği'nden Anna Maria İliou ile öğrenci seçimleri üzerine

Yunanistan’da yapılan öğrenci seçimlerini yüzde 33,4 oy oranıyla Yunanistan Komünist Gençliği (KNE)’nin desteklediği Panspoudastiki kazandı.

Öğrenci seçimleri ülke siyasetindeki güç dengelerinin bir yansıması olarak kabul edilmesinin yanında, gençlik hareketinin durumuna dair de önemli bir gösterge sayılıyor. KNE, 1986’dan bu yana ilk kez öğrenci seçimlerinde böylesi bir başarı elde etti.

Pandemi nedeniyle 2019 yılından beri seçimler yapılamamış ve bu süreçte üniversitelere polis konuşlandırılma planlarına karşı büyük öğrenci eylemleri gerçekleşmişti.

Türkiye Komünist Gençliği, hem seçim gündemini, hem de üniversitelerin durumunu, önümüzdeki döneme dair KNE'nin planlarını, Yunanistan Komünist Gençliği (KNE) Selanik Öğrenci Konseyi Sekreteri Anna Maria İliou ile konuştu.

Öncelikle seçimlerdeki başarınız için Yunanistan Komünist Gençliği’ni tebrik ediyoruz. Üniversitelerde yapılan bu seçimlerin Yunanistan’daki gençlik hareketi için önemi nedir?

Panspoudastiki’nin KNE üyeleri ve dostlarının desteğiyle seçimlerde elde ettiği üstünlük üniversitelerdeki gençlik hareketi için çok önemli bir gelişmeye işaret ediyor. Bu başarıyla, gençlik hareketinin öğrencilerin yaşamını ve eğitim hayatını günden güne kötüleştiren hükümet politikalarına ve kapitalist sisteme karşı mücadeleye yönelmesi yolunda önemli bir ilerleme kaydedildi. Bunlarla beraber seçim sonuçları halkın ve gençliğin taleplerinin yükseltilmesi için büyük bir mücadelenin başlamasına dair umut veriyor.

KNE seçimlerde Panspoudastiki’nin elde ettiği başarıyı nasıl yorumluyor? Komünistlerin bu başarısının altında hangi sebepler yatıyor?

Panpsoudastiki’nin zaferini iki yıldır durmadan mücadele eden KNE’nin dostlarına ve üyelerine borçluyuz. Salgın boyunca hem mevcut öğrenci örgütlülüğünün sürdürülebilmesi hem de yeni neslin talepleri için mücadelenin canlı tutulabilmesi için büyük bir mücadele verildi. Elde edilen zafer gençliğin mevcut politikalara kanmadığını kanıtlıyor. Bu politikalar eğitimi piyasalaştırıyor ve niteliksizleştiriyor. Bu politikalar baskıyla sürdürülebiliyor, öğrencilerin susmasını ve 21. yüzyılın gerisinde beklentilere sahip olmalarını gerektiriyor. Bu yüzden elde ettiğimiz zaferi işçi sınıfı hareketiyle birlikte dünyayı değiştirene kadar sürdüreceğimiz daha büyük bir mücadelenin parçası olarak görüyoruz.

Öğrenci Birliği seçimleri pandemi nedeniyle üç yıldır yapılamıyordu. Bu üç yılda Yunanistan’da gençlik açısından neler değişti? Pandeminin seçim sonuçlarındaki değişimi etkilediğini söyleyebilir miyiz?

Salgın ve hükümetin salgınla mücadele politikaları üniversitelerin neredeyse iki yıl boyunca kapalı kalmasına neden oldu. Fakat üniversitelerin kapıları öğrencilere kapalıyken sermayenin ve hükümetin planlarının uygulanmasına sonuna kadar açıktı. Bu planlar öğrencilerin yokluğu fırsat bilinerek hızlandırıldı. Hem üniversitelerde hem de üniversiteler dışında pek çok halk düşmanı karara imza atıldı. Bunlardan biri olan kampüslere polis konuşlandırma yasası üniversitelerdeki sınıfsal çelişkiyi arttırıyor ve üniversitelerin sermayenin çıkarlarına hizmet etmesi doğrultusunda öğrenciler üzerindeki baskıyı arttırmayı hedefliyor. Tüm bunlar, gençliğin ihtiyaçlarına yanıt veren modern üniversiteler talebini örgütlememiz sayesinde gün yüzüne çıktı. Seçim sonuçları, hükümetin bu planlarının boşa düştüğünün ve insanca bir eğitim ve yaşam mücadelemizin güçlendiğinin mesajını veriyor.

Seçimlere hazırlık sürecinde Selanik Aristoteles Üniversitesi’ndeki polis provokasyonları başta olmak üzere birçok yerde çeşitli engellemelerle karşılaştınız. KNE seçimlere giderken nasıl bir hazırlık sürecinden geçti? Bu engellemeleri boşa düşürmenin altında neler yatıyor?

KNE hazırlık sürecinde mevcut koşulları kabul etmeyi ve düşük hedefler koymayı karşısına alarak ideolojik ve siyasi bir doğrultuda mücadele etti. Daha önce Yunanistan Komünist Partisi’nin hükümet ve AB tarafından teşvik edilen üniversitelerin şirketleştirilmesi politikalarına karşı önerdiği modern üniversiteler kampanyası yürütmüştük. KNE’nin üniversite örgütleri uzun bir zamandır öğrenci birlikleri arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi için büyük bir özen ve kararlılıkla mücadele veriyor. Salgın sürecindeki büyük öğrenci eylemleri sırasında KNE üyeleri ve dostları öğrenci birliklerinin uyanık kalmasına ve hareket halinde olmasına öncülük etti. Hükümetin üniversiteleri şirketleştirme hedefiyle uygulamaya çalıştığı öğrenci birliklerini kontrol altına alma, kampüslerdeki polis varlığını kalıcı ve getirme, öğrenci birliklerinin işleyişine müdahale etme planlarına engel olduk. KNE’nin öğrenci birliklerinin beraber hareket etmesine dayanan eylemliliği hükümetin planlarının uygulanması için görevlendirilmiş kimi çevrelerin provokasyonlarına verilen en iyi yanıt oldu. Bu gibi grupların izole edilmesi tüm öğrenciler açısından önemli bir konu. Selanik Aristoteles Üniversitesi’ndeki seçim sonuçları Panspoudastiki’nin “hak ettiğimiz eğitim ve yaşam için mücadele eden bizler hep birlikte, tüm güçlerini bunun karşısında durmak için harcayanlar tek başına!” sloganının kanıtı oldu.

Yeni Demokrasi hükümetinin gençlik örgütü DAP-NDFK, 33 yıldır seçimlerin galibiydi. Bugün de seçim sonuçlarına itiraz ediyor ve yenilgiyi kabullenmiyor. Bu durumu nasıl yorumluyorsunuz? Bu seçim sonuçlarını düzen partilerinin gençlik üzerindeki etkisinin kırılması olarak değerlendirmek mümkün mü?

DAP-NDFK geçtiğimiz üç yılda eğitimi karşıtı yasaları, salgın sürecinde okulların kapalı olmasını ve üniversitelerde polisin varlığını destekledi. Aynı zamanda baskın güç olduğu her yerde öğrenci birliklerinin yönetim kurullarının işlemesini engelledi, tüm öğrenci faaliyetlerinden kaçındı ve eğitimle ilgili tartışmalarda yer almamayı tercih etti. Üniversiteye yeni başlayan öğrenciler DAP’ın rolünü ve tarafını anlamış görünüyor. DAP da insanları eskisi gibi “ikna” edemeyeceğini, yönlendiremeyeceğini biliyor çünkü geçtiğimiz üç yılda gençliğin öfkesi ve kaygıları oldukça arttı. Bu yüzden yenilgiyi kabul etmeyi reddediyor, sahte seçim sonuçları sunuyor ve kendi başına yarattığı öğrenci birliklerinde birinci güç olduğunu iddia ediyor. Gençler öğrenci birliklerinin bunca yıldır içinde bulunduğu halin sorumlusu, çürümenin ve boyun eğmenin tarafı olan DAP’a gerekli yanıtı vermiş bulunuyor. Öğrenciler DAP’a sırt çevirdi ve 36 yılın ardından Panspoudastiki’nin tarihi bir zafer elde etmesini sağladı.

KNE seçimlerden sonraki sürece dair ne düşünüyor? Bu dönemde KNE’nin önündeki gündemler ve hedefler neler olacak?

Üç yıl aranın ardından 50 bin öğrencinin sandığa giderek Panspoudastiki’nin yakın tarihindeki en yüksek oyu almasını sağlaması tarihsel açıdan büyük bir öneme sahip. Öğrenciler Panspoudastiki’ye verdikleri oyla haklarımız için mücadele etme sözü verdiler. Seçimlerde yanımızda olan ve bizi destekleyen binlerce öğrenciyi selamlıyoruz. Seçim sonuçları bizlere umut verirken aynı zamanda bir sorumluluk yüklüyor. Bu sorumluluk öğrencilerin haklarını baltalayan politikalara karşı öğrenci hareketinin militanca yeniden örgütlenmesi doğrultusunda hareket etmek anlamına geliyor.

Hükümetin ve sermayenin üniversitelere yönelik planlarına karşı mücadeleyi, öğrenci birlikleri arasındaki iş birliğini ve işçi sendikalarıyla birlikte verdiğimiz ortak mücadeleyi güçlendiriyoruz. Sermayenin çıkarları uğruna öğrencileri baskılamak anlamına gelen üniversitelere polis konuşlandırma girişimlerinin karşısında durmaya devam edeceğimizi ilan ediyoruz.