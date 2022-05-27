SÖYLEŞİ | Neşe Plastik işçileri grevin 10. gününde

Yıllardır süren asgari ücret dayatması ve ağır çalışma koşullarına karşı 18 Mayıs’ta direnişe geçen Neşe Plastik işçilerinin grevi 10 günü geride bıraktı. Grevin 10. gününde Neşe Plastik işçileri ve Petrol İş Sendikası İstanbul 2 Nolu Şube Bşk. Yrd. Fikret Tiftik ile süreci ve gelinen noktayı konuştuk.

Asgari ücret dayatması

135 işçinin çalıştığı Neşe Plastik, Gebze Otomatik Yan Sanayi İhtisas OSB’de bulunuyor. Ağırlıklı olarak yurtdışına üretim yapan fabrikada işçi ücretleri asgari ücret seviyesinde. İşçiler mesai ücretlerinin hep düzensiz yatırıldığını belirtiyorlar.

Uzun yıllardır fabrikada çalışan bir işçi, işverenin ‘çok emek az maaş’ mantıcıyla hareket ettiğini, bu nedenle de şimdi burada verdikleri mücadelenin çok önemli olduğunu söyledi.

“Çok emek az maaş. İnsanın sadece hayatta kalması için gereken ihtiyaçlarını karşılayacak maaşı verelim yeter mantığıyla hareket eden bir patron bu.”

'Parmakları kopan arkadaşlarımız var'

Fabrikanın işçi sağlığı ve iş güvenliği başlığında da zayıf bir karnesi var.

Direnişteki işçilerden biri iş kazalarının en büyük sebebinin fazla iş yükü olduğunu belirterek “işverenin işçi alımı yapmak yerine mevcut işçilere angarya iş yüklemesiyle ilgili” dedi:

“Örnek olsun; 10 kişinin yapacağı işi 7 kişiye yaptırmak için baskı oluşturuyor. Bilindiği gibi kimyasal üretim sahasında çalışıyoruz. Bununla alakalı büyük problemlerimiz var. İş güvenliği ve işçi sağlığını karşılayabilme anlamında çok yetersiz durumda.”

Yaşanan iş kazalarının büyük kısmının resmiyete dökülmediğini söyleyen Neşe Plastik emekçisi, kaza geçiren işçilerin, işten çıkarılmakla tehdit edildiğini de sözlerine ekliyor.

“Solunum yollarında ağır sorun yaşayan arkadaşımız vardı. Yaşadığı sorunlar tamamen işten kaynaklı. Ha keza iki parmağı kopan arkadaşımız, uzuv kaybı tehlikeleri geçiren arkadaşlarımız var. Mahkemeye gidilen örnekler elbette var. Ama insanlar şartlarından dolayı susabiliyor. Bunu bilen işveren de insanların yaşadığı kazalara karşı ekonomik durumlarını koz olarak kullanıyor.”

'Grevimiz istediğimizi alana kadar sürecek'

Ocak ayında başlayan Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde, yetkili sendika Petrol İş ve işveren 17 Mayıs günü masadan kalkmıştı. 18 Mayıs’ta grev kararı alan işçilerin TİS talepleri ise geçinebilir ücret, sağlık sigortasının kapsamının genişletilmesi ve fazla mesai ücretlerinin tanımlı bir maddede somutlanması olarak öne çıkıyor.

İşverene sundukları teklifin bugünün koşullarında oldukça doğal olduğunu aktaran Petrol İş Sendikası İstanbul 2 Nolu Şube Bşk. Yrd. Fikret Tiftik, asgari ücretin bugüne kadar bir şekilde baskıyla, zor yoluyla, başka türlü hamleler yaparak sürmesinin kabul edilebilir olmadığını söylerken, grevin de işçilerin örgütlü duruşunda bir adım geri gidiş olmadan sürdüğünü sözlerine ekledi.

“Enflasyon artı 1000 lira son teklifimiz. İşveren ise enflasyon artı 600 lira olan teklifini süreç ve görüşmeler sonrasında enflasyon artı 950 lira olarak güncelledi. Bu noktada hala anlaşabilmiş değiliz. Ancak bu noktada üyelerimizin meşru talebi kabul görürse anlaşmaya, masaya oturup el sıkışmaya da hazırız. Aksi taktirde grev hakkımızı kullanmaya devam edeceğiz. Şu an talep-teklif arasında 50 lira var. Ancak değil 50 lira, gerekirse 1 liralık hakkımız için bile direnmekten geri durmayız. O yüzden biz hakkımızı almazsak bu grev 10 günde sürecek 100 günde.”