SÖYLEŞİ | Gencay Serter: Devlet kamu yararını önceleyen planlama yaklaşımını terk etti

Geçtiğimiz günlerde KPSS 2021 Tercih Kılavuzu açıklandı ve kamuya alınacak şehir plancısı sayısının "sıfır" olduğu görüldü. Yani devlet bu yıl kadroya hiç şehir plancısı almayacak... Yılda 2000'nin üzerinde mezun veren bir bölüm şehir plancığı. Şehirleşme hızı giderek artarken, şehirlerde toplum odaklı planlamanın önemi açıkken ortaya konan bu tercih Şehir Plancıları Odası'nın tepkisini çekti.

Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gencay Serter'e bu tercihin ne anlama geldiğini ve şehir planlamasının neden önemli olduğunu konuştuk. Serter'in sorularımıza verdiği yanıtlar şu şekilde:

Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gencay Serter

KPSS 2021-1 ataması tercih kılavuzunda kadro açılmamasını oda adına nasıl yorumluyorsunuz?

Elbette olumlu karşılamıyoruz. Son yaptığımız basın açıklamasında yıllık 2000’i aşkın mezun sayısına sahip bir meslek alanından bahsediyoruz. Ve bu meslek alanı özü itibari ile en temelde kamu adına hizmet veren, denetleyen, üreten bir meslek alanı. Fakat kamuya alım sıfır. Bunun akılla, mantıkla, kamusal sorumlulukla açıklanabilir bir tarafı bulunmamaktadır. Bu anlamda son açıklanan kılavuzda, şehir plancısı alımının “sıfır” olarak açıklanmasının Şehir Plancıları Odası açısından kabul edilebilir bir durumu yok.

Bugüne kadar yaptığımız tüm uyarılara rağmen, birçok meslek alanında olduğu gibi şehir planlama meslek alanında da ihtiyacın çok üzerinde mezun verecek biçimde bölüm açıldı ve bugünlere geldik. Her yıl 2000’i geçen mezun sayısının istihdam edilebilmesi tabii ki mümkün değil. Ülkenin böyle bir ihtiyacı da yok. Bu nedenle her sene bu sayı katlanarak büyüyor. Oluşan bu durum özünde ilgili kamu otoriteleri tarafından meslek alanına ilişkin popülist yaklaşımların ürünü olarak ortaya çıkmıştır. İhtiyaç analizi ve buna bağlı şekilde rasyonel bir planlama yapılmadan uygulamaya konulan, her ile bir üniversite projesinin yakıcı ama doğal bir sonucu. Artık her sene 2000’in üzerinde mezunun olduğu şehir planlama meslek alanı ciddi ve reddedilmez bir işsizlik problemiyle karşı karşıya kalmış durumdadır.

Bu sorunun çözümü ise iki boyutlu. Öncelikle kamuda çalışan plancı sayısı acilen artırılmalıdır. Bu açık bir gerekliliktir. Çünkü hala kadrolu şehir plancısının olmadığı belediyeler mevcuttur ve birçok kamu kurumunda da şehir plancısı sayısı yapılan işlerle kıyaslandığında yetersizdir. İkinci olarak da yıllık mezun sayısı azaltılmalıdır. Çünkü mevcut koşullar içerisinde 2000’i geçen şehir plancısı mezununun sayısının meslekleri ile ilgili olarak istihdam edilebilmeleri mümkün değildir. Bu durum devam ederse meslek alanımızla ilgili işsizlik yapısal bir boyuta erişecektir.

Şehir Plancılarının yetkinlik alanı görev tanımı düşünüldüğünde böyle bir eksikliğin sonuçları ne olur?

Ülkemizde bugün yaşadığımız sorunların çözümü noktasında en önemli meslek alanlarından biri Şehir ve Bölge Planlama mesleğidir. Örneğin deprem ülkemizde sürekli olarak kendini hatırlatan ve her seferinde can ve mal kaybına sebep olan bir gerçekliktir. Bu gerçeklik ortada iken, doğa olaylarına dayanıklı dirençli kentlerin kurgulanmasında, sakınım planlarının hazırlanmasında başat rol alacak olan şehir plancılarının kamuya alımının sıfır olması akılla mantıkla açıklanacak bir durum değildir. Aynı şekilde gıda krizi, iklim krizi, doğal alanların yok olması temelde yanlış önceliklere dayalı yer seçim kararı ile derinleşen krizlerdir.

Benzer şekilde ulaşım probleminin büyükşehirlerde vardığı boyut, gündelik hayatta insanları hem psikolojik hem fizyolojik hem de ekonomik olarak yoran ve yıpratan bir hale gelmiş durumdadır. Pandemi süreci de göstermiştir ki kentlerimizin sosyal donatı anlamında ciddi eksiklikleri var. Ve bu eksikliklerin ne kadar hayati olduğunu fizyolojik ve psikolojik olarak hepimiz yaşadık.

Buna benzer örneklerin sayısını artırmamız kolay ve mümkün. Bu sorunların çözümü noktasında, sağlıklı ve güvenli mekanlarda mutlu bireylerin olmasını sağlamak noktasında şehir planlama mesleği oldukça önemli ve kritik bir noktada yer almaktadır. Aynı şekilde doğal yaşamın korunması noktasında da şehir plancıları kritik görevler üstlenmektedirler.

Yaşadığımız onca sorunun çözümünde önemli bir noktada bulunan şehir plancılarının kamuda istihdam edilmemeleri açık şekilde bu sorunların derinleşmesi anlamına gelecektir. Derinleşmeyle kalmayıp bu sorunların çeşidi de zaman içerisinde artacaktır.

Planlama artık önemli değil mi devlet açısından, değilse neden?

Planlamanın önemini kaybetmesi gibi bir durum söz konusu değil. Planlama her seferinde kendini hatırlatacaktır. Yaşanan her depremde, trafik probleminde planlama kendini hatırlatacaktır. Ancak bugün asıl sorulması gereken kim için ve ne için planlama yaptığımızdır. Plan günümüzde birçok sorunun çözümü olabildiği gibi, birçok sorunun sebebi de olabilmektedir. En çok tartışılan konulardan biri olarak Kanal İstanbul bunun en güncel örneğidir. İstanbul’un ekolojik açıdan en kıymetli bölgelerinden birinde yapılan ve ciddi sorunlar yaratacağı açık olan bu proje sonuçta bir planla ortaya çıkmış bir projedir. Benzer şekilde tarım alanları imara açılırken de planlama araç olarak kullanılmaktadır. Yani planlamanın önemini kaybetmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Ancak devlet açısından kamu yararını önceleyen planlama yaklaşımının terk edildiği bir gerçekliktir. Yoksa rant yaratmak uğruna yanlışlıklarla dolu en radikal planlama hamlelerinin bu dönemde yapıldığını görüyoruz. Yani sorunuza özetle cevap vermek gerekirse devlet açısından planlama önemini kesinlikle kaybetmiş değil. Ancak kamu yararını önceleyen, doğal hayatı korumayı hedefleyen, geniş kesimlerin refahını artıracak planlama anlayışının terk edildiği açık bir gerçeklik.

Plansızlığı aynı zamanda kuralsızlık olarak da düşünürsek mevcut durumla rant ekonomisi arasında bir bağ kurmak mümkün mü?

Bir önceki soruda verilen cevapla örtüşür biçimde bu soruyu da cevaplayabiliriz aslında. Ortada plansız bir durum yok. Yaşanan sorunlarımızın birçoğu yanlış planlama kararları neticesinde ortaya çıkmış veya derinleşmiş sorunlar. 3. Havalimanı, Kanal İstanbul, yıkılıp millet bahçesine dönüştürülen statlar (bunun en son örneğini 7 Temmuz da Ankara’da Cebeci Stadının yıkılmasıyla yaşadık); bunların hepsi birer plan neticesinde hayat bulmuş projeler. Dolayısıyla rant plansızlıkla olmuyor aslında. Rant oluşturabilmek için plana ihtiyacınız var. Ve hatta rantı oluşturabilmenin en güvenli, en hızlı yolu plan. Ve günümüzde temel ekonomik gelişme senaryosunu inşaat sektörü üzerine bina eden AKP hükümeti tarafından hem merkezi hem de yerel ölçekte planlamanın etkin şekilde kullanılan bir araç olduğu görülmektedir.

Yani planlamanın reddedilmesi veya yok sayılması gibi bir durum söz konusu olamaz. Rant plansızlıktan değil doğrudan planlama süreci ile ilişkili olarak ortaya çıkan bir olgudur. Temel mesele yine tekrar altını çizmek gerekirse ne için ve kimin için planlama yaptığınız meselesidir. Kamu yararını önceleyen, doğal alanları gözeten, eşitlikçi bir gelişim modelini benimseyen bir planlamayı mı tercih edeceksiniz; bir avuç varsılın elinde çoğalan sermayeyi artırmak için eşitsiz gelişime olanak veren, doğal alanların yağmalanmasına sebep olan, kentsel yaşamı bir kriz haline getirerek zaten hakkımız olan sağlık, yeşil alan, eğitim gibi kentsel servislerin planlarla belli bölgelerde yoğunlaştırıldığı hatta kapalı sitelere hapsedilerek birer pazarlama unsuru haline getirildiği uygulamalara olanak veren planlama modelini mi seçeceksiniz? Parsel bazında, rant artımı temelli, parçacıl plan değişiklikleriyle mi kentsel gelişmeyi yönlendireceksiniz, yoksa bütüncül, rasyonel, kamu yararı odaklı planlama modelini mi? Tüm mesele aslında basitçe budur.

Bir yandan lisans bölümlerinde kontenjan artırılırken kamu alımları yapılmıyor öte yandan başta metropollerimiz olmak üzere yoğun bir kent yağması sürüyor, bu tabloda şehircilik adına temel gereksinimler ve hızlıca yapılması gerekenler nelerdir?

Sonuçta şehir planlama mesleği kamu adına icra edilen bir meslek. Dolayısıyla kamunun bu noktada duyarlı davranarak kamuda, kamu adına denetimi yapacak planlama sürecini yönetecek, yerine getirecek plancı sayısını biran önce artırması gerekmektedir. Aksi takdirde bugün kamuda çalışan plancı sayısı ile bu görevin layıkıyla yerine getirilebileceğini beklemek en naif şekilde ifade edersek hayalciliktir.

Bugün birçok kamu kurumunda plancı sayısı yetersizdir. Hatta birçok belediyede bugün kadrolu şehir plancısı yoktur. Diğer önemli bir konu ise çalışan plancıların statüsü ile ilgilidir. Kamu adına en önemli görevlerden birini icra eden, mülkiyet haklarını düzenleyen, gündelik yaşamımızın geçtiği mekanları tasarlayan plancıların kesinlikle ve kesinlikle kadrolu ve iş güvenceli biçimde istihdamlarının sağlanması gerekmektedir.

Tabii bu mesleği icra eden meslektaşlarımızın nitelikli şekilde eğitilmeleri de sorunuz bağlamında diğer bir önemli konu. Basit şekilde örnek vermek gerekirse bir sağlık probleminiz olduğunda doktorunuzu seçerken eğitimine, uzmanlık alanına bakıyorsunuz, soruyor soruşturuyorsunuz. Çünkü hayatınız ve sağlığınızı emanet ettiğiniz kişi o. Esasen şehir plancılarının da benzer bir durumu var. Oturduğunuz evlerin güvenliğinden, yaşayacağınız şehrin kalitesinden, doğal alanlarınızın korunmasından sorumlu olacak kişiler bizim meslektaşlarımız. Yaşamımızı sürdürdüğümüz evlerimiz, sokaklarımız, okulla evimiz arasındaki mesafe, yolculuğun kalitesi, gün içerisinde trafikte harcadığımız süre, oturup dinlendiğimiz veya hafta sonu gittiğimiz yeşil alanların varlığı, yokluğu, tasarımı bunların hepsi planlama meslek alanı ile ilgili. Yani yaşamımızı sürdürdüğümüz tüm mekânlarda ve bu mekanlarda geçirdiğimiz sürelerde plancının izi var. Bir anlamda tıpkı bir doktor gibi yaşamımızı emanet ettiğimiz kişiler. Dolayısıyla bu mesleği icra eden ve edecek kişilerin ciddi donanımlara sahip olmaları gerekmektedir. Çünkü bu çerçeve içerisinde planlama; sosyolojiden psikolojiye, yer biliminden mimariye, sanat tarihine, ekolojiye, siyasete kadar birçok meslek alanının kesişim noktasında yer almaktadır. Ve bahsedildiği üzere yaşamımızı emanet ettiğimiz plancıların bu donanımda olmasını beklemek bir lüks değil zorunluluktur. Dolayısıyla plancılarla ilgili salt niceliksel bir artış yaşadığımız sorunlara çözüm olmayacaktır. Yetişen plancı sayısının artırılmasından öte plancıların eğitim kalitesinin artırılması temel şarttır. Bu anlamda kontenjanların sayısının artırılması bahsettiğimiz çerçevede bir eğitim veremeyecekseniz hem yaşadığımız mekânlar anlamında hem de nitelikli plancılar elde etmek anlamında olumlu sonuçlar verecek bir yaklaşım değildir.

Açıkça ifade etmek gerekir ki uzun zamandır şehir planlama bölümleri ile ilgili bir planlama yapılamamaktadır. Sayısı 2000’i geçen mezun sayısına rağmen devlet otoritesi tarafından sıfır alım yapılmaktadır. Bu meslek işsizlik, iş güvencesi gibi korkular eşliğinde icra edilebilecek bir meslek değildir. Tüm insanların, canlı ve cansız varlıkların yaşamının devamlılığını etkileyen bir meslek dalıdır. Nasıl ki bir hâkimin sözleşmeli olması, eksik bilgiyle donatılması düşünülemezse, kamu adına meslek icra eden esasen oldukça geniş yetkiler kullanan şehir plancılarının da güvenceli, özlük haklarına kavuşmuş şekilde mesleklerini icra edebilmeleri bir zorunluluktur.