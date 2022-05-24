Şoygu, Rus ordusunun yavaşlamasının gerekçesini açıkladı

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya’nın Ukrayna’da düzenlediği askeri harekatın planlandığı gibi gitmediği eleştirilerine cevap vererek Ukrayna’ya karşı düzenlenen taarruzun yavaşlama sebebini açıkladı.

Rus silahlı kuvvetlerinin Ukrayna'daki askeri harekat sırasındaki taarruzu, sivillerin tahliyesine izin vermek için kasıtlı olarak yavaşlattığını belirten Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu vatandaşların çevredeki yerleşimleri terk etmeleri için ateşkes rejimleri ilan edildiğini ve insani koridorlar oluşturulduğunu, elbette bunun, saldırının hızını yavaşlattığını, ancak bunun, sivil kayıpları önlemek için kasıtlı olarak yapıldığını söyledi.

Şoygu, Rus ordusunun sivil altyapıya saldırılar düzenlemediğini ve askeri tesislere yalnızca "yüksek hassasiyetli silahlar" ile saldırı yapıldığını söyledi.

Batı'nın yaptırımlarına ve Kiev'e askeri yardımlarına rağmen harekatın sonuna dek devam edeceğini vurguladı.

Rusya'nın müttefiklerine de baskı yapıldığının altını çizen Şoygu, Rusya'nın onlara gereken her türlü yardımı sunacağını belirtti.

Ukrayna'da 6 binden fazla yabancı paralı askerin görev yaptığını da kaydeden Rusya Savunma Bakanı, özel askeri şirketlerin askeri danışmanlarının ve çalışanlarının Ukrayna'ya gönderilmeye devam ettiğini söyledi.

Şoygu, Ukrayna ordusunun yenilgi almasından endişe eden Batılı ülkelerin Kiev'e acil olarak ölümcül silah sevkiyatı organize ettiğini de sözlerine ekledi.

Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko daha önce, Ukrayna'daki Rus askeri operasyonunun hızında bir yavaşlama olduğunu söylemişti.