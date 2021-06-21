Soyer'den 'şebeke suyu' açıklaması: Klor dozajıyla ilgili bir sorun yaşandı

İzmir’in Buca, Karabağlar ve Gaziemir ilçelerinde dün musluktan akan sularda yoğun koku ve kirlilik görüntüsü olduğunu söyleyen aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda yurttaş, sabah saatlerinden itibaren mide bulantısı, baş dönmesi gibi rahatsızlıklar nedeniyle hastanelere başvurdu.

İzmirliler şebeke suyuna kanalizasyonun karışmış olabileceğini söylerken İzmir İl Sağlık Müdürlüğü’nden (İZSU) hastaneye gelenlerin ayakta tedavi edildiği ve yatarak tedavi gören herhangi bir hastanın bulunmadığı açıklaması geldi.

'Klorlama ünitesinde kısa süreli bir teknik arıza meydana gelmiş'

İZSU’dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Tahtalı Barajı’nın suyunun arıtılarak kente verildiği Görece İçme Suyu Arıtma Tesisi bünyesindeki klorlama ünitesinde kısa süreli bir teknik arıza meydana gelmiş, gereken müdahale hızla yapılarak sorun giderilmiştir. Gerekli numuneler alınarak, testler yapılmış ve insan sağlığına zarar verecek herhangi bir bulguya rastlanmamıştır.

Klor oranındaki değişim nedeniyle gözlenen tat ve kokudaki farklılığın (tricloramine kaynaklı kokunun) giderilmesi için şebekedeki suyun tahliyesi gerektiğinden sorundan etkilenen Gaziemir bölgesinde 2 saat su kesintisi uygulanacaktır."

'Bir bardak suda kopartılan fırtına'

Tahliyenin ardından bazı semtlerde akan suyun normale döndüğü belirtilirken bazı yerlerde ise kötü kokunun hâlâ sürdüğü dile getirildi. Konuyla ilgili açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de şunları söyledi:

"Sorun yine bir bardak suda kopartılan fırtına gibi. Yani sadece klor dozajıyla ilgili bir sorun yaşandı. O da çok kısa sürede giderildi. Çok sayıda haberle karşılaştım. Hastanelerin dolduğu ile ilgili bazı yanlış söylemler var. Bunların hiçbiri doğru değil. Baktırdık hastanelere de böyle bir sorun yok. Bu tür teknik arızalar nedeniyle insan sağlığının tehdit edilebileceğini düşündüğümüz için de çok daha titiz ve hassas davranmaya devam edeceğiz."