Sovyet kozmonot Vladimir Şatalov yaşamını yitirdi

Sovyetler Birliği kozmonotu Vladimir Şatalov'un 94 yaşında yaşamını yitirdiği bildirildi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) tarafından yapılan açıklamada, “Bugün, 15 Haziran 2021’de Sovyetler Birliği Kahramanı ünvanını iki kez alan SSCB pilot ve kozmonotu Vladimir Aleksandroviç Şatalov 94 yaşında yaşamını yitirdi” denildi.

Şatalov kimdir?

Şatalov, 1927 yılında doğdu, 1941'de Leningrad yakınlarında kurulan savunma hatlarının inşasında yer aldı, 1943-1945'te Voronej Hava Kuvvetleri Özel Okulu'nda eğitim gördü, 1949'da Kaçin Askeri Havacılık Pilot Okulu'ndan mezun oldu. 1956’da Hava Kuvvetleri Akademisi’ni bitirdi.

Şatalov, ilk uzay uçuşunu 14-17 Ocak 1969 tarihlerinde, dünyada uzay gemilerinin ilk kez manuel olarak kenetlendiği uçuş sırasında gerçekleştirdi. Aynı yılın ekim ayında ikinci uçuşunu yapan Şatalov, Nisan 1971’de üçüncü uçuşunu gerçekleştirdi.

1987'den 1991'e kadar Yuri Gagarin Kozmonot Eğitim Merkezi’nin başkanlığını yapan Şatalov, kariyeri boyunca üç Lenin Nişanı (1969, 1971, 1976), Ekim Devrimi Nişanı (1982), SSCB Silahlı Kuvvetlerinde Anavatana Hizmet 3. Derece Nişanı (1989), Anavatana Hizmet 4. Derece Nişanı (2000) ve Dostluk Nişanı’nın (2011) yanı sıra ülkede ve yabancı devletlerde layık görüldüğü farklı madalyalar aldı.