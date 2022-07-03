Sovyet animatör Leonid Şvartsman 102 yaşında yaşamını yitirdi

Sovyet animatör ve görsel sanatçı Leonid Aronoviç Şvartsman, 102 yaşında yaşamını yitirdi. Şvartsman, Çeburaşka, 38 Papağan, Altın Antilop, Kızıl Çiçek, Kar Kraliçesi ve birçok Sovyet çizgi filmi ve animasyonunun sanat yönetmenliğini üstlenmişti.

1920'de Minsk'te doğan Şvartsman 1935'te gelecekteki çalışma arkadaşı Lev Milçin ile bir sanat okuluna yazıldı. Mezun olduktan sonra, ikili Leningrad'a taşındı, ancak Güzel Sanatlar Akademisi başvurularını asla kabul etmedi ve Leningrad Sanat Okulu'nda bir hazırlık programına yazılmak zorunda kaldılar.

1941'de Resim, Heykel ve Mimarlık Enstitüsü'nden mezun oldu ve askere alındı.

Şvartsman'ın annesi ve yeğeni, Nazilerin Leningrad Kuşatması'nda açlıktan öldü ve Alman işgali sırasında cepheye giden akrabalarının hiçbiri geri dönmedi.

1948'te film enstitüsü VGIK'e giren Şvartsman, buradan 1951'de çizgi film yapım tasarımcısı diplomasıyla mezun oldu. Aynı yıl Soyuzmultfilm'de çalışmaya başladı.

1963'ten itibaren bağımsız çalışmaya başlayan Şvartsman, karakteri tasarladığı ve animatörlüğünü yaptığı için Çeburaşka'nın yaratıcısı olarak tanınıyor.