Sosyalist Güç Birliği'ne destek artıyor: İmzacılar bir araya gelecek

Yola çıkışı büyük bir heyecan ve umut yaratan ve çok sayıda kurum ve kişinin desteğini alan Sosyalist Güç Birliği kurduğu ilk temasların ardından şimdi de yol haritasını belirlemek üzere iki önemli buluşmaya hazırlanıyor.



Şu ana kadar 500’ün üzerinde aydın, yazar, sendikacı, sanatçı ve siyasetçinin destek imzası verdiği Sosyalist Güç Birliği, bu hafta imzacılarıyla Ankara ve İstanbul'da bir araya gelecek.

İşte Güç Birliği'ne destekçilerinin listesi:

