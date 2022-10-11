Sosyalist Güç Birliği'ne destek artıyor: İmzacılar bir araya gelecek

Yola çıkışı büyük bir heyecan ve umut yaratan ve çok sayıda kurum ve kişinin desteğini alan Sosyalist Güç Birliği kurduğu ilk temasların ardından şimdi de yol haritasını belirlemek üzere iki önemli buluşmaya hazırlanıyor.
Şu ana kadar 500’ün üzerinde aydın, yazar, sendikacı, sanatçı ve siyasetçinin destek imzası verdiği Sosyalist Güç Birliği, bu hafta imzacılarıyla Ankara ve İstanbul'da bir araya gelecek.
İşte Güç Birliği'ne destekçilerinin listesi:
|Abdurrahman Bayramoğlu
|Avukat
|Adil Salih
|Ressam
|Adnan Serdaroğlu
|DİSK Birleşik Metal İş Genel Başkanı
|Afşin Burak Umar
|Avukat, Yeni Ülke Dergisi YK Üyesi
|Ahmet Abakay
|Gazeteci, Yazar
|Ahmet Yıldız
|Akademisyen, Doç. Dr.
|Alev Doğan
|Gazeteci, Gazete Manifesto Haber Müdürü
|Ali Balkız
|Yazar
|Ali Bülent Erdem
|Çiftçi-Sen Başkanı
|Ali Kuş
|Avukat, Polatlı Baro Temsilcisi
|Ali Rıza Aydın
|Hukukçu, Yazar, Anayasa Mahkemesi Eski Raportörü
|Ali Söğüt
|DİSK Emekli-Sen Kartal Şube Başkanı
|Ali Ufuk Arikan
|soL Haber Portalı Genel Yayın Yönetmeni
|Alp Atamanalp
|Mühendis
|Alper Taş
|SOL Parti PM Üyesi
|Anıl Aba
|Akademisyen
|Arda Kavaklıoğlu
|Oyuncu, Seslendirme Sanatçısı
|Arzu Becerik
|Avukat, İKD Danışma Kurulu Üyesi
|Aslıhan Çakaloğlu
|Hekim
|Asuman Doğan
|Doç. Dr., Hekim
|Atilla Hekimoğlu
|Hukukçu
|Atilla Özsever
|Gazeteci, Yazar
|Av. Ziya Yergök
|Adana Barosu eski Başkanı
|Aydemir Güler
|Siyasetçi, Yazar
|Aysel Tekerek
|TKH Genel Başkanı
|Aysun Gezen
|KESK eski Eş Başkanı
|Aytuğ Sinan Kaya
|Ressam
|Aziz Konukman
|Prof. Dr., İktisatçı, Yazar
|B. Sadık Albayrak
|Edebiyat eleştirmeni, Yeni Gelen Dergisi GYY
|Bahadır Berdicioğlu
|BES Başkanı
|Baki Aslan
|ODTÜ Mezunlar Derneği Başkanı
|Baran Kaya
|Avukat
|Barış İnce
|Edebiyatçı, yazar
|Barış Mutluay
|Akademisyen
|Barış Terkoğlu
|Gazeteci, Yazar
|Barış Zeren
|Akademisyen, yazar, Dr.
|Bayazıt İlhan
|TTB eski Genel Başkanı
|Berkay Çelen
|Avukat, Yeni Ülke Dergisi YK Üyesi
|Bilgütay Hakkı Durna
|Hukukçu
|Burak Gürbüz
|Akademisyen, İktisatçı
|Burçak Özoğlu
|
Akademisyen, Dağcı, Dayanışma Meclisi Sekretarya Üyesi
|Burhan Yıldırımol
|Bülent Emrah Parlak
|Tiyatro sanatçısı
|Bülent Forta
|SOL Parti PM Üyesi
|Candan Badem
|Doç. Dr.
|Caner Beklim
|Radyo-TV yapımcısı
|Cangül Örnek
|Doç. Dr.
|Celalettin Aykanat
|Kemal Türkler Vakfı Başkanı ve DİSK eski MYK üyesi
|Celil Denktaş
|Yazar, Çevirmen
|Cem Alptekin
|Hukukçu
|Cemil Ozansü
|Akademisyen, yazar
|Cengiz Kılçer
|Yeni Ülke Dergisi Yayın Kurulu Üyesi, edebiyatçı
|Ceyda Cimilli Akaydın
|Avukat
|Ceyda Karan
|Gazeteci
|Coşkun Yılmaz
|Birleşik Metal İş Sendikası MYK Eski Üyesi
|Çağlar Tekin
|Gazeteci
|Çağrı Kınıkoğlu
|Sinema Yazarı, Yönetmen
|Çetin Yüksel
|Avukat
|Damla Özen
|Tiyatro sanatçısı
|Deniz Ali Gür
|Akademisyen, yazar
|Deniz Hakyemez
|Akademisyen, yazar
|Dipnot
|Müzisyen
|Doğan Tılıç
|Gazeteci, Prof.Dr
|E. Zeynep Suda
|Prof. Dr., Akademisyen
|Ece Ataer
|Türkolog, Yazar
|Ekim İsmi
|Yeni Ülke Dergisi Genel Yayın Yönetmeni
|Ekrem Ataer
|Müzisyen, Yazar
|Elif Akkaya
|Tekin Yayınevi Genel Yayın Yönetmeni
|Elif Çongur
|Akademisyen
|Emin İgüs
|Müzisyen
|Emin Koramaz
|TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
|Ender Helvacıoğlu
|Bilim ve Gelecek Dergisi Genel Yayın Yönetmeni, yazar
|Ender Yiğit
|Tiyatro ve Seslendirme Sanatçısı
|Engin Ayça
|Sinema yönetmeni
|Engin Solakoğlu
|Emekli Diplomat
|Enver Aysever
|Gazeteci, Yazar
|Ercan Bölükbaşı
|Devrim Hareketi MKK Üyesi
|Erçin Fırat
|Devrim Hareketi Sözcüsü
|Erdal Güney
|Müzisyen
|Erendiz Atasü
|Yazar
|Erhan Karaçay
|Elektrik Mühendisi
|Erhan Nalçacı
|
Prof. Dr., Akademisyen, Yazar, Dayanışma Meclisi Sekreterya Üyesi
|Erkan Altuner
|Çevirmen
|Eylem Yıldırım
|Eczacı
|Eyüp Muhçu
|Mimarlar Odası Başkanı
|Fatih Yaşlı
|Akademisyen, Yazar
|Feray Aytekin Aydoğan
|Eğitim-Sen eski Başkanı
|Fethi Yılmaz
|Odatv Haber Müdürü, Yazar
|Fevzi Engin
|Akademisyen
|Fevziye Sayılan
|Yazar, Doç, Dr
|Fırat Arapoğlu
|Sanat Eleştirmeni
|Fulya Durak
|AV-SEN YK Üyesi
|Gamze Yücesan Özdemir
|
Akademisyen, Prof. Dr. Yazar, Dayanışma Meclisi Sekreterya Üyesi, İKD GYK Üyesi
|Gökhan Düren
|Avukat, sendika eğitim uzmanı
|Gökhan Kazbek
|soL TV Genel Yayın Yönetmeni
|Gülcan Altan
|Müzisyen
|Gülriz Erişgen
|Prof. Dr., Akademisyen
|Gülsen Tuncer
|Tiyatro ve sinema sanatçısı
|Gültekin Narinli
|Yapı Yol-Sen Başkanı
|Güven Gürkan Öztan
|Akademisyen
|Güvenç Dağüstün
|Müzisyen, yazar
|H.Cevahir Kayam
|Dr. Emekli Öğretim Üyesi
|Hakan Tanıttıran
|Yayıncılar Birliği Başkanı
|Halil Servet Demir
|Siyasetçi, yazar
|Haluk Çetin
|Müzisyen
|Haluk Işık
|Tiyatro Yönetmeni, Oyun Yazarı
|Haluk Polat
|Müzisyen
|Hamza Aksoy
|Disk Devrimci Turizm İşçileri Sendikası YK eski üyesi
|Hasan Aktaş
|Eğitimci, Sendika eğitim uzmanı
|Hasan Kırlangıç
|İYİ - SEN Genel Başkanı
|Hatice Hatipoğlu
|Avukat
|Hatice İkinci
|Gazeteci
|Haydar Ergülen
|Edebiyatçı, Yazar
|Hayri Kozanoğlu
|Akademisyen, Prof.Dr
|Hürriyet Yaşar
|Yazar
|Hüseyin Özel
|Prof. Dr., İktisatçı
|Irmak Ildır
|Sınıf Tavrı YK üyesi
|İbrahim Fikri Talman
|Hukukçu
|İbrahim Güner
|Emeklide Sınıf Tavrı Antalya Komitesi Temsilcisi
|İbrahim Varlı
|Gazeteci, Yazar
|İhsan Can Akmarul
|Hukukçu
|İlke Kızmaz
|Müzisyen
|İlker Cenan Bıçakçı
|Prof. Dr.
|İlknur Başer
|SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi
|İlyas Salman
|Oyuncu
|İrfan Tunca
|Edirne Nazım Hikmet Kültür Evi Yöneticisi
|İsmail Hakkı Demircioğlu
|Müzisyen
|İsmail Hakkı Tombul
|KESK eski Genel Başkanı
|İzge Günal
|Prof. Dr.
|İzzettin Önder
|Prof. Dr.
|Kadir Sev
|Sayıştay Eski Uzman Denetçisi
|Kaya Güvenç
|TMMOB Eski Genel Başkanı
|Kemal Alım
|Birleşik Metal İş Sendikası Örgütlenme Uzman
|Kemal Aydoğan
|Tiyatro Yönetmeni
|Kemal Okuyan
|TKP Genel Sekreteri
|Kemal Parlak
|Sınıf Tavrı Sözcüsü
|Korkut Boratav
|Prof. Dr., İktisatçı
|Kurtuluş Kılçer
|TKH Merkez Komite Üyesi
|Levent Karaoğlu
|Fotoğrafçı
|Levent Ülgen
|Tiyatro Sanatçısı
|Levent Üzümcü
|Oyuncu
|Leyla Şahin
|Şair
|Mahir Ulutaş
|EMO Başkanı
|Mehmet Baki Deniz
|Akademisyen, Dr
|Mehmet Bozkurt
|Araştırmacı Tarihçi, Yazar
|Mehmet Soğancı
|TMMOB Yönetim Kurulu Eski Başkanı
|Mehmet Somel
|Öğretim Üyesi, Prof.
|Melih Yeşilbağ
|Akademisyen
|Meral Uysal
|Akademisyen, Prof. Dr.
|Mercan Erzincan
|Müzisyen
|Merdan Yanardağ
|Gazeteci
|Mesut Eren
|Ressam
|Mesut Odman
|Yazar
|Metin Coşkun
|Tiyatro Sanatçısı
|Metin Ebetürk
|Sosyal İş Sendikası Eski Genel Başkanı
|Metin Özuğurlu
|Akademisyen, Prof.Dr
|Murat Akad
|Türkiye Barış Komitesi Başkanı
|Murat Beşer
|Müzik Yazarı
|Murat Güner
|Müzisyen
|Murat Özveri
|Dr., Hukukçu, yazar
|Musa Özuğurlu
|Gazeteci, Yazar
|Mustafa Demir
|Eğitimci, Tarihçi
|Mustafa Karadağ
|Hukukçu
|Mustafa Kemal Erdemol
|Gazeteci, Yazar
|Mustafa Kenan Aybastı
|Yönetmen
|Mustafa Köz
|Şair, Yazar, Türkiye Yazarlar Sendikası Eski Başkanı
|Mustafa Sönmez
|İktisatçı, Yazar
|Mustafa Ziya Ülkenciler
|Sanat Yönetmeni
|Müjde Tozbey Erden
|Avukat, Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkanı
|Namık Koçak
|Gazeteci
|Nart Bozkurt
|Kültür Araştırmacısı
|Necati Çıtak
|Doç. Dr., Hekim
|Necdet Oral
|Yazar, Dr.
|Necmi Erdoğan
|Akademisyen, Prof.Dr
|Nejat İşler
|Oyuncu
|Neval Oğan Balkız
|Hukukçu, Akademisyen
|Nevin Eracar
|Psikolog
|Nevzat Evrim Önal
|Doç. Dr., Akademisyen, Yazar
|Nihat Behram
|Şair, Yazar
|Nimet Çakılkaya
|İKD Antalya Şube Başkanı
|Nurcan Gökdemir
|Gazeteci
|Oğuz Oyan
|Prof. Dr., İktisatçı, Yazar, Dayanışma Meclisi Sözcüsü
|Oğuz Türkyılmaz
|Yazar
|Oğuzhan Müftüoğlu
|SOL Parti PM Üyesi
|Olgu Ülkenciler
|Sanatçı
|Orhan Aydın
|Sanatçı
|Orhan Gökdemir
|Gazeteci, Yazar
|Osman Çakmakçı
|Şair, çevirmen
|Osman Özgüven
|Dikili Belediyesi Eski Başkanı
|Osman Öztürk
|Dr.
|Ozan Çoban
|Eczacı, müzisyen
|Ömer Koçağ
|Ressam
|Önder İşleyen
|SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi
|Özgen Seçkin
|Kültür ve Sanat Yazarı
|Özgür Aydın
|Prof. Dr., ÜKD Başkanı
|Özgür Eryılmaz
|Avukat
|Özkan Atar
|Birleşik Metal İş Sendikası Genel Sekreteri
|Özlem Şen
|Avukat
|Pınar İçel
|SES Genel Sekreteri
|Rıfat Okçabol
|Prof. Dr., Eğitimci, Yazar
|Sabahat Akkiraz
|Müzisyen
|Sadık Usta
|Yazar
|Sait Munzur
|Karikatürist
|Savaş Karabulut
|Dr. Öğretim Üyesi, Jeofizik Mühendisi
|Selahattin Kural
|Patronların Ensesindeyiz Ağı Genel Koordinatörü
|Selçuk Candansayar
|TAKSAV Genel Başkanı, Prof.Dr
|Selçuk Çifçi
|Birleşik Metal İş Sendikası Gebze Şube Başkanı
|Selçuk Uluata
|TMMOB İkinci Başkanı
|Selin Aksoy
|Avukatlar Sendikası Başkanı
|Selin Pelek
|Akademisyen
|Semiha Özalp Günal
|Dr., İKD GYK Üyesi
|Serdar Şahinkaya
|Dr., İktisatçı, Yazar
|Serpil Güvenç
|Yazar
|Sertaç Canpolat
|Editör, Çevirmen
|Sırrı Emrah Üçer
|Akademisyen
|Sibel Altıntaş
|İKD Gaziantep Şube Başkanı
|Sinan Sönmez
|Prof. Dr., İktisatçı, Yazar
|Suat Özeren
|Dr., İktisatçı, Dayanışma Meclisi Sekreterya Üyesi
|Suphi Varım
|Yazar
|Şevket Çavuşoğlu
|FKF Genel Başkanı
|Şeyda Özcan
|Avukat, Emekçi Kadınlar Derneği
|Tamer Akgökçe
|Hukukçu
|Taner Timur
|Prof.Dr.
|Taner Yüzgeç
|İMO Başkanı
|Taylan Işıklar
|Sinemacı
|Temel Er Ersoy
|Savunma ve Güv. Danışmanı
|Timur Soykan
|Gazeteci, Yazar
|Tolga Binbay
|Psikiyatrist, Akademisyen, Yazar
|Tuğrul Keskin
|Şair, Yazar
|Uğur Pişmanlık
|Gazeteci, Yazar
|Ulaş Karadağ
|Dr. Akademisyen
|Ulaş Özer
|Müzisyen, Akademisyen
|Umut Kuruç
|İKD Genel Başkanı
|Volkan Terzioğlu
|Müzisyen
|Yakup Kepenek
|İktisatçı, Prof.Dr
|Yasin Durak
|SOL Kültür Yayınları, Editörü
|Yasin Gökberk Çınar
|Avukat, Yurttaş Hukuku
|Yasin Özgür Yıldırım
|Makine Mühendisi
|Yaşar Aydın
|BirGün Gazetesi
|Yaşar Yamaç
|Tüm Emekliler Sendikası Tunceli Şube Başkanı
|Yiğit Günay
|Sanat Tarihçisi
|Yunus Yener
|MMO Başkanı
|Zafer Köse
|Edebiyatçı, Yazar
|Zehra Güner Karaoğlu
|Birlik Sendikası Genel Başkanı
|Zöhre Aksüt
|Dev Turizm-İş İzmir Şube Başkanı
|Zuhal Okuyan
|Prof. Dr., Akademisyen, Hekim
|Zülal Kalkandelen
|Gazeteci, yazar
|Gökmen Özcan
|Tüm Büro Birlik Sendikası Genel Başkanı
|Cenk Güray
|
Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi Konservatuvar Müdür Yardımcısı, Anadolu Müzik Kültürleri Derneği Başkanı
|Metin Boran
|Tiyatro Sanatçısı ve Yazarı
|Mehmet Kuzulugil
|Bizim Gazete Genel Yayın Yönetmeni
|Çağdaş Sümer
|Akademisyen
|İrfan Ertel
|Ressam
|Mert Moralı
|Besteci
|Melis Gönenç
|Gazeteci
|Yiğit Özatalay
|Müzisyen
|Nihal Ünver
|Editör, Yazar
|Çağrı Sinci
|Müzisyen, Mc
|Deniz Ozan Coşkun
|Çizgi Film ve İllüstrasyon Sanatçısı, Çizer
|Zafer Kaplan
|Eczacı, İstanbul Eczacı Odası Eski Başkanı
|Mustafa Buğra Üstündağ
|Eczacı, Boyun Eğmeyen Ecza Emekçileri
|Can Yetişen
|
Hukukçu, Eczacı, İstanbul Eczacı Odası Eski Yönetim Kurulu Üyesi
|Hasan Hüseyin Nas
|Sanatçı, İllüstratör
|Hafize Çınar Güner
|Yazar
|Cem Kılınç
|Eczacı, Boyun Eğmeyen İlaç Emekçileri
|Faruk Koşucu
|Emekli Ekonomist
|Cem Ergin
|Sanatçı, Müzisyen
|Behice Boran
|Psikanalist
|Tayfun Işık
|Sanatçı
|Minay Şentürk
|Tiyatro Sanatçısı
|Ahmet Azman
|Pazarlamacı
|Gamze Erbil
|Gazeteci
|Bektaş Şarklı
|Avukat, Gaziantep Barosu Eski Başkanı, TBB Delegesi
|Mehmet Erkek
|Pir Sultan Abdal Derneği Gaziantep Şube Başkanı
|Yusuf Şahinler
|
Gaziantep Tüm Bel-Sen Eski Şube Başkanı ve İHD Eski Şube Başkanı
|Melih Baki
|
Jeofizik Mühendisleri Odası Genel Merkez Onur Kurulu Üyesi
|Mehmet Özdoğan
|Prof. Dr.
|Ufuk Şahin
|Eğitimci
|Ozan Özgür
|Yazar, Şair
|Rıza Polat
|Gaziantep Çepnileri Derneği Başkan Yardımcısı
|Mehmet Atal
|Şair
|Engin Önen
|Sosyolog
|Canol Kocagöz
|Karikatürist
|Özden Yılmaz Bilgin
|Psikolojik Danışman
|Öget Tanör
|Psikolog, Akademisyen
|Cengiz Kutgün
|İSG Eğitmeni
|Erdoğan Genç
|Kuaför
|Tevfik Kızgınkaya
|Gazeteci, Yazar
|Mehdi Beşpınar
|Eski Sendikacı
|İnci Beşpınar
|Eski CHP PM Üyesi
|Ömer Ülkenciler
|Grafiker
|Ulvi Oğuz
|Osman Çutsay
|Gazeteci, Yazar
|Oğuz Tanındı
|Prof. Dr., Arkeolog
|Cem Tüzün
|Çiftçi, Endüstri Mühendisi
|A. Yücel Çiftçi
|Feti Bölükgiray
|PSAKD Eski YK Üyesi
|Ali Somel
|Doç. Dr. Akademisyen
|Banu Karahan
|Doç. Dr., Akademisyen
|Bülent Cengiz
|Prof. Dr., Hekim
|Canan Kalaycıoğlu
|Prof. Dr., Akademisyen
|Çağdaş Sümer
|Dr. Öğretim Üyesi, Akademisyen
|Emel Güneş
|Dr. Öğretim üyesi, Akademisyen
|Emel Memiş Parmaksız
|Doç. Dr. Akademisyen
|Emre Demir
|Akademisyen
|Emre Eren Korkmaz
|Dr., Akademisyen
|Engin Özkan
|Dr., Akademisyen
|Erol Eroğlu
|Prof. Dr., Hekim
|Fatma Pınar Arslan
|Dr., İktisatçı
|Gözde Somel
|Dr. Akademisyen
|Gürsan Şenalp
|Dr. Öğretim Üyesi, Akademisyen
|İlhan İkeda
|Prof. Dr., Akademisyen
|İsmet Parlak
|Akademisyen
|Kaya Tokmakçıoğlu
|Doç. Dr., Akademisyen, Yazar
|Mehmet Şahin
|Prof. Dr., Akademisyen
|Nazlı Cihan
|Dr., Akademisyen
|Nazlı Somel
|Dr. Öğretim Üyesi, Akademisyen
|Neslişah L. Başaran Lotz
|Akademisyen
|Senih Gürses
|Tıp Doktoru
|Süleyman Önal
|Prof. Dr., Akademisyen
|Umut Bekcan
|Akademisyen
|Volkan Kavas
|Doç. Dr., Akademisyen
|Yıldıray Ozan
|Prof. Dr., Akademisyen
|Ozan Ekin Kurt
|İktisatçı, Akademisyen
|Ferit Avcı
|Karikatürist
|Hülya Küçükaras
|TMOBB YK
|Zafer Çeler
|Akademisyen
|Ebru Dığan
|Öğretmen
|Yapıcılar
|Müzik Grubu
|Caner Sancaktar
|
Doç. Dr., Kocaeli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi
|Eda Mermi
|Hekim
|Salih Kaya
|Hekim
|Mümtaz Aktaş
|Hekim
|Egemen Aktaş
|Hekim
|Cem Taylan Erden
|Hekim
|Jale Dağlı
|Hekim
|Bülent Ünsür
|Tiyatro Sanatçısı
|Aytaç Topuz
|Tiyatro Sanatçısı
|Halil Can Ocak
|Dans Sanatçısı
|Cevahir Çokbilir
|Müzisyen
|Naciye Çokbilir
|Müzisyen
|Bilal Doğan
|Avukat
|Erhan Altınkaynak
|Avukat
|Canel Durak
|Avukat
|Dicle Demirel
|Avukat
|Engin Korkmaz
|Gazeteci
|Erdem Güner
|Gazeteci
|Caner Gökmen
|Alanya PSAKD Yönetim Kurulu Üyesi
|Çisem Kılınç
|Avukat
|Gülser Öztunalı Kayır
|Prof. Dr.
|Murat Lekilli
|Prof. Dr.
|Atilla Özdemir
|
Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) Eski Genel Sekreteri
|Cemil Fuat Hendek
|Yazar, Çevirmen
|Hamdi Maskar
|TÜSTAV Mütevelli Heyeti Üyesi
|Bora Maviş
|Dr., Akademisyen
|Selçuk Arda
|Muğla SES Yönetim Kurulu Üyesi
|Sema Arda
|Fethiye Tüm Emekli Sen Temsilcisi
|Ali Türk
|Fethiye Eğitim Sen Temsilcisi
|Kıymet Türk
|Eğitim Sen Üyesi
|Müjgan Birgi
|Kat Hizmetleri Derneği Yöneticisi
|Ali Erdi
|Türk Tabipler Birliği Üyesi
|Atiye Taşçıoğlu
|Adabelenliler Derneği Üyesi
|Gökay Gökçeaslan
|Eğitim Sen Üyesi
|Ulaş Kiper
|Biyolog
|Nejla Emre
|Fethiye Kadın Platformu Üyesi
|Aysun Demirel
|Fethiye Kadın Platformu Üyesi
|Suat Selvi
|Serbest Mimar
|Zehra Şenaltındağ
|Serbest Mimar
|Gülsüm Bölücek Arslan
|Fethiye Tüm Emekli Sen Yönetim Kurulu Üyesi
|Eylem Bahadır
|Eğitim Sen Gebze Şube Başkanı
|Murat Harata
|Sağlık Emekçileri Sendikası Kocaeli Şube Başkanı
|Erol Perçin
|TMMOB Bolu İKK Sekreteri
|Süha Alparslan
|Gazeteci
|Sacit Ünalmış
|Eğitim-Sen Ankara 1 Nolu Şube Başkanı
|Hüseyin Köklü
|Eğitim-Sen Ankara 2 Nolu Şube Başkanı
|Mutlu Aslan
|Eğitim-Sen Ankara 5 Nolu Şube Başkanı
|Erdoğan Usta
|Tüm-Bel Sen Ankara 1 Nolu Şube Başkanı
|Osman Özyurt
|Tarım Orkam-Sen Ankara Şube Başkanı
|Nihat Çapoğlu
|
Denizli MMO Şube Yönetim Kurulu Üyesi-Makine Müh.
|Özay karagöz
|MMO Medak Yönetim Kurulu Üyesi - Endüstri Müh.
|Bora Baha Kaptan
|İnş. Mühendisi
|Ersin Çağırgan
|TTB Denizli Eski Başkanı
|Kamil Doğan
|Türkiye Barolar Birliği Delegesi
|Orhun Çoban
|Sol Parti Denizli İl Bşk.
|Seyfettin Altıkulaç
|Artvin 78liler Derneği Başkanı
|Nefise Yenigül
|Hopa Belediye Meclis Üyesi
|Mehmet Fatih Keskin
|Sol Parti Artvin İl Başkanı
|Birsen Tanyeri
|Mimar
|Gazi Osman Şakar
|Salda Gölü Koruma Derneği Başkanı
|Hasan Göztepe
|Yazar
|Dostcan Şakar
|Tarım Orkam-Sen Genel Örgütlenme Sekreteri
|Mehmet Tekin
|Nusret Gürgöz
|Şair
|Ali Can Atalay
|Avukat
|Sabri Kırdar
|Sosyal İş Antalya Şube Denetleme Kurulu Başkanı
|Aysel Aydın
|Sol Parti Antalya İl Başkanı
|Mustafa Ayar
|Tüm Emekli-Sen Antalya Şube Başkanı
|Nejla Doğan
|Eğitimci, Ankara
|Soydan Kavraal
|Mühendis, Ankara
|Hayati Altay
|Hukuçu, Karaman
|Özgür Demirel
|Hukukçu, Kırşehir
|Güven Turan
|Motokurye, Didim
|Mehmet Canverdi
|Emekli, Ankara
|Bayram Atakul
|Emekli öğretmen, Ankara
|Ahmet Adnan Kayadelen
|Emekli, Ankara
|Vedat Ulvi Aslan
|Akademisyen, Ankara
|Ethem Yıldırım
|İşletmeci, Ankara
|İsmet Eminoğlu
|Emekli, Ankara
|Gülten Kubin
|Yüksek şehir plancısı, Ankara
|Esat Yarar
|İnşaat yüksek mühendisi. Ankara
|Erdal Özyurt
|Dr Öğretim Üyesi, Aydın
|Necmi Buğdaycı
|Fizikçi, Muğla
|Coşkun Arslan
|Bahadır Acar
|Hüseyin Önder
|Müslüm Can Özata
|Taner Özden
|Mehmet Güzel
|Emin Özger
|Macit Mutaf
|Doğukan Yurttaş
|Ogün Sıy
|Uğur Ateş Koç
|Oğulcan Gülderen
|AHMET TURAN DÖRTDEMİR
|MAKİNA MÜHENDİSİ
|ALİ BURAK YENER
|JEOLOJİ MÜHENDİSİ
|ALİ GÖKTAŞ
|MAKİNA MÜHENDİSİ
|ALİ ÖZAY
|KİMYA MÜHENDİSİ
|BARAN YUMUŞ
|METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSİ
|BARIŞ CAN KORKMAZ
|İNŞAAT MÜHENDİSİ
|BATTAL KILIÇ
|MAKİNA MÜHENDİSİ
|BİRSEN TANYERİ
|MİMAR
|BURCU SARI
|METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSİ
|BÜLENT AKÇA
|MAKİNA MÜHENDİSİ
|BÜLENT TATLI
|İNŞAAT MÜHENDİSİ
|BÜLENT YILMAZ
|ELEKTRİK MÜHENDİSİ
|CAN DİRLİK
|İNŞAAT MÜHENDİSİ
|CAN HASAOĞLU
|MAKİNA MÜHENDİSİ
|DENİZ ALP YILMAZ
|MAKİNA MÜHENDİSİ
|DERSİM GÜL
|ÇEVRE MÜHENDİSİ
|E.ORHAN ÖRÜCÜ
|ELEKTRİK MÜHENDİSİ
|EREN ŞAHİNER
|JEOLOJİ MÜHENDİSİ
|ERKİN CAN POLAT
|MİMAR
|EROL PERÇİN
|MAKİNA MÜHENDİSİ
|EVREN SAĞ
|MAKİNA MÜHENDİSİ
|EYÜP CİVELEK
|GIDA MÜHENDİSİ
|EZGİ EYLEM ŞAHİN
|MİMAR
|GÜLTEKİN KESKİN
|MAKİNA MÜHENDİSİ
|HALİL SUAT TÜRKER
|ELEKTRİK MÜHENDİSİ
|HASAN KIVIRCIK
|MİMAR
|HASAN ÖZDİNÇ
|MAKİNA MÜHENDİSİ
|HÜSEYİN ATICI
|MAKİNA MÜHENDİSİ
|İLTER ÇELİK
|MAKİNA MÜHENDİSİ
|KEMAL BULUT
|MADEN MÜHENDİSİ
|KUBİLAY H. BECERİKLİ
|ELEKTRİK MÜHENDİSİ
|MAHİR ÖNDER ŞAHİN
|JEOLOJİ MÖÜHENDİSİ
|MEHMET YILDIRIM
|ZİRAAT MÜHENDİSİ
|MESUT ŞAHİN
|KİMYA MÜHENDİSİ
|MURAT ÖZENİR
|İNŞAAT MÜHENDİSİ
|MURAT SÜMER
|İNŞAAT MÜHENDİSİ
|OZAN ÇITIR
|ÇEVRE MÜHENDİSİ
|ÖZGÜR GÖKTAŞ KÜÇÜK
|ZİRAAT MÜHENDİSİ
|SAMET POLAT
|MAKİNA MÜHENDİSİ
|SATILMIŞ GÖKTAŞ
|MAKİNA MÜHENDİSİ
|SEZGİ AKYOL
|METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSİ
|SEZGİN ÇALIŞKAN
|GIDA MÜHENDİSİ
|SİBEL HALICI
|ZİRAAT MÜHENDİSİ
|SOYDAN KAVRAL
|MAKİNA MÜHENDİSİ
|TEVFİK PEKER
|MAKİNA MÜHENDİSİ
|ÜMİT UZUNHASANOĞLU
|JEOLOJİ MÜHENDİSİ
|YUSUF BOZKURT
|ELEKTRİK MÜHENDİSİ
|ÖZGÜR TOPÇU
|İNŞAAT MÜHENDİSİ
|BİRKAN SARIFAKIOĞLU
|BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ
|AYKUT AKDEMİR
|MADEN MÜHENDİSİ
|Furkan Gemiköz
|Gemi Mühendisi
|Cem Bülbül
|Elektrik Mühendisi
|Dursun Doğan
|Devrim Hareketi MKK Üyesi
|Esra Tokat
|Gazeteci
|Eylem Bahadır
|Eğitim Sen Gebze Şube Başkanı
|Murat Harata
|Sağlık Emekçileri Sendikası Kocaeli Şube Başkanı
|Erol Perçin
|TMMOB Bolu İKK Sekreteri
|Süha Alparslan
|Gazeteci
|ATİLLA ADAL
|MİMAR
|ADNAN ZEYTİNCİ
|MİMAR
|SÜLEYMAN KİBAR
|ELEKTRİK MÜHENDİSİ
|ŞENER BAYAR
|HUKUKUÇU
|AKİF SEVAL
|HEKİM
|AZİZCAN KILIÇ
|HEKİM
|CELALETTİN CENGİZ
|HEKİM
|EYLEM DOĞAN
|DİŞ HEKİMİ
|GÜRAY KILIÇ
|HEKİM
|GÜRCAN BAHADIR
|HEKİM
|HASAN GÜRSES
|DİŞ HEKİMİ
|HAYDAR DURAK
|HEKİM
|HÜSEYİN KESKİN
|HEKİM
|MUSTAFA TAMYÜREK
|HEKİM
|NAZMİ ALGAN
|HEKİM
|SİNEM KILIÇ
|HEKİM
|ŞENGÜL KILIÇ
|HEKİM
|TAMER YAZAR
|HEKİM
|YAVUZ ALTUNKAYNAK
|HEKİM
|ÖZGE GÜNEŞ
|BERKANT GÜLTEKİN
|ABDURRAHİM DOĞAN
|HUKUKÇU
|HALİS YILDIRIM
|HUKUKÇU
|ERDAL ÇANAKÇI
|HUKUKÇU
|NECDET OKCAN
|HUKUKÇU
|A.Ulaş Öztürk
|Makina Mühendisi, Öğrenci
|Akın Altunay
|Uçak Mühendisi
|Ali Bilginer
|Makina Mühendisi
|Ali Can Özalp
|Endüstri Mühendisi
|Ali Gökgöz
|Makina Mühendisi
|Ali Özgenç
|Makina Mühendisi
|Ali Haydar Karaçam
|Makina Mühendisi
|Arda Aykurt
|Makina Mühendisi
|Aydan Adanır
|Makina Mühendisi
|Aydın Güçkıran
|Makina Mühendisi
|Ayhan Çelik
|Makina Mühendisi
|Battal Kılıç
|Makina Mühendisi
|Berfin Baytemur
|Makina Mühendisi
|Buse Kuru
|Makina Mühendisi
|Bülent Öntaş
|Şair, Makina Mühendisi
|C. Ahmet Akçakaya
|Makina Mühendisi
|Caneyran Köseoğlu
|Makina Mühendisi
|Cemal Akkoç
|Makina Mühendisi
|Coşkun İlter
|Makina Mühendisi
|Çağdaş Tuğcu
|Makina Mühendisi
|Deniz Arı
|Makina Mühendisi, Öğrenci
|Deniz Buldum
|İSG Teknikeri
|Deniz Saygın
|Makina Mühendisi
|Emre Kıral
|Makina Mühendisi
|Ersin Ateş
|Büro Görevlisi
|Eylem Altun
|Büro Görevlisi
|Ezgi Kılıç
|Makina Mühendisi
|Gökten Bahadır
|Makina Mühendisi
|Hacer Yeter Çelik
|Muhasebe ve Mali İşler Uzmanı
|Halil Gürbüz
|İnşaat Mühendisi
|Hasan Yılmaz Özger
|Makina Mühendisi
|Haydar Boyalı
|Makina Mühendisi
|İbrahim M. Tataroğlu
|Makina Mühendisi
|İlter Çelik
|Makina Mühendisi
|Kaan Kulaksız
|Makina Mühendisi
|Mehmet Yiğit Özgenç
|Makina Mühendisi
|Mehtap Öncel
|Makina Mühendisi
|Metehan Duman
|Makina Mühendisi
|Muammer Koçer
|Makina Mühendisi
|N. Egemen Yılmaz
|Makina Mühendisi
|Özenç Sezek
|Makina Mühendisi
|Serdar Aydın
|Makina Mühendisi
|Serkan Sevat
|Makina Mühendisi
|Seyfettin Avcı
|Makina Mühendisi
|Sinan Yıldız
|Makina Mühendisi
|Şeref Parlak
|Endüstri Mühendisi
|Tuncay Töngel
|Makina Mühendisi
|Ufuk Demirbilek
|Makina Mühendisi
|Uğur Ayken
|Makina Mühendisi
|Yusuf Gölbaşı
|Makina Mühendisi
|Zafer Güzey
|Makina Mühendisi