Sosyalist Güç Birliği'ne destek artıyor: İmzacılar bir araya gelecek

'Ülkemizin geleceğine birlikte sahip çıkıyoruz' diyen Sosyalist Güç Birliği'ne destek veren aydın, sanatçı, yazar, sendikacı ve siyasetçi sayısı artarken, imzacılar bu hafta bir araya gelecek.

Haber Merkezi

Yola çıkışı büyük bir heyecan ve umut yaratan ve çok sayıda kurum ve kişinin desteğini alan Sosyalist Güç Birliği kurduğu ilk temasların ardından şimdi de yol haritasını belirlemek üzere iki önemli buluşmaya hazırlanıyor.

Şu ana kadar 500’ün üzerinde aydın, yazar, sendikacı, sanatçı ve siyasetçinin destek imzası verdiği Sosyalist Güç Birliği, bu hafta imzacılarıyla Ankara ve İstanbul'da bir araya gelecek.

İşte Güç Birliği'ne destekçilerinin listesi:
 

Abdurrahman Bayramoğlu Avukat
Adil Salih Ressam
Adnan Serdaroğlu DİSK Birleşik Metal İş Genel Başkanı
Afşin Burak Umar Avukat, Yeni Ülke Dergisi YK Üyesi
Ahmet Abakay  Gazeteci, Yazar
Ahmet Yıldız Akademisyen, Doç. Dr.
Alev Doğan Gazeteci, Gazete Manifesto Haber Müdürü 
Ali Balkız Yazar
Ali Bülent Erdem  Çiftçi-Sen Başkanı
Ali Kuş Avukat, Polatlı Baro Temsilcisi
Ali Rıza Aydın Hukukçu, Yazar, Anayasa Mahkemesi Eski Raportörü
Ali Söğüt  DİSK Emekli-Sen Kartal Şube Başkanı
Ali Ufuk Arikan soL Haber Portalı Genel Yayın Yönetmeni
Alp Atamanalp Mühendis
Alper Taş SOL Parti PM Üyesi
Anıl Aba Akademisyen
Arda Kavaklıoğlu Oyuncu, Seslendirme Sanatçısı
Arzu Becerik Avukat, İKD Danışma Kurulu Üyesi 
Aslıhan Çakaloğlu Hekim
Asuman Doğan Doç. Dr., Hekim
Atilla Hekimoğlu Hukukçu 
Atilla Özsever Gazeteci, Yazar
Av. Ziya Yergök  Adana Barosu eski Başkanı
Aydemir Güler Siyasetçi, Yazar
Aysel Tekerek TKH Genel Başkanı
Aysun Gezen KESK eski Eş Başkanı
Aytuğ Sinan Kaya Ressam
Aziz Konukman Prof. Dr., İktisatçı, Yazar
B. Sadık Albayrak Edebiyat eleştirmeni, Yeni Gelen Dergisi GYY
Bahadır Berdicioğlu BES Başkanı
Baki Aslan  ODTÜ Mezunlar Derneği Başkanı
Baran Kaya Avukat
Barış İnce Edebiyatçı, yazar
Barış Mutluay  Akademisyen
Barış Terkoğlu Gazeteci, Yazar
Barış Zeren Akademisyen, yazar, Dr.
Bayazıt İlhan  TTB eski Genel Başkanı
Berkay Çelen Avukat, Yeni Ülke Dergisi YK Üyesi
Bilgütay Hakkı Durna Hukukçu
Burak Gürbüz Akademisyen, İktisatçı
Burçak Özoğlu

Akademisyen, Dağcı, Dayanışma Meclisi Sekretarya Üyesi
Burhan Yıldırımol
Bülent Emrah Parlak Tiyatro sanatçısı
Bülent Forta SOL Parti PM Üyesi
Candan Badem Doç. Dr.
Caner Beklim Radyo-TV yapımcısı
Cangül Örnek Doç. Dr.
Celalettin Aykanat Kemal Türkler Vakfı Başkanı ve DİSK eski MYK üyesi
Celil Denktaş Yazar, Çevirmen
Cem Alptekin Hukukçu
Cemil Ozansü Akademisyen, yazar
Cengiz Kılçer Yeni Ülke Dergisi Yayın Kurulu Üyesi, edebiyatçı
Ceyda Cimilli Akaydın Avukat
Ceyda Karan Gazeteci
Coşkun Yılmaz Birleşik Metal İş Sendikası MYK Eski Üyesi
Çağlar Tekin Gazeteci
Çağrı Kınıkoğlu Sinema Yazarı, Yönetmen
Çetin Yüksel Avukat
Damla Özen  Tiyatro sanatçısı
Deniz Ali Gür Akademisyen, yazar
Deniz Hakyemez  Akademisyen, yazar
Dipnot Müzisyen
Doğan Tılıç Gazeteci, Prof.Dr
E. Zeynep Suda Prof. Dr., Akademisyen
Ece Ataer Türkolog, Yazar
Ekim İsmi Yeni Ülke Dergisi Genel Yayın Yönetmeni
Ekrem Ataer Müzisyen, Yazar
Elif Akkaya  Tekin Yayınevi Genel Yayın Yönetmeni
Elif Çongur Akademisyen
Emin İgüs Müzisyen
Emin Koramaz TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
Ender Helvacıoğlu  Bilim ve Gelecek Dergisi Genel Yayın Yönetmeni, yazar
Ender Yiğit Tiyatro ve Seslendirme Sanatçısı
Engin Ayça Sinema yönetmeni
Engin Solakoğlu Emekli Diplomat
Enver Aysever Gazeteci, Yazar
Ercan Bölükbaşı Devrim Hareketi MKK Üyesi
Erçin Fırat Devrim Hareketi Sözcüsü
Erdal Güney  Müzisyen
Erendiz Atasü  Yazar
Erhan Karaçay Elektrik Mühendisi
Erhan Nalçacı

Prof. Dr., Akademisyen, Yazar, Dayanışma Meclisi Sekreterya Üyesi
Erkan Altuner Çevirmen
Eylem Yıldırım Eczacı
Eyüp Muhçu  Mimarlar Odası Başkanı
Fatih Yaşlı Akademisyen, Yazar
Feray Aytekin Aydoğan Eğitim-Sen eski Başkanı
Fethi Yılmaz Odatv Haber Müdürü, Yazar
Fevzi Engin Akademisyen
Fevziye Sayılan Yazar, Doç, Dr
Fırat Arapoğlu  Sanat Eleştirmeni
Fulya Durak AV-SEN YK Üyesi
Gamze Yücesan Özdemir

Akademisyen, Prof. Dr. Yazar, Dayanışma Meclisi Sekreterya Üyesi, İKD GYK Üyesi
Gökhan Düren  Avukat, sendika eğitim uzmanı 
Gökhan Kazbek soL TV Genel Yayın Yönetmeni
Gülcan Altan Müzisyen
Gülriz Erişgen Prof. Dr., Akademisyen
Gülsen Tuncer Tiyatro ve sinema sanatçısı
Gültekin Narinli  Yapı Yol-Sen Başkanı
Güven Gürkan Öztan Akademisyen
Güvenç Dağüstün Müzisyen, yazar
H.Cevahir Kayam Dr. Emekli Öğretim Üyesi
Hakan Tanıttıran  Yayıncılar Birliği Başkanı
Halil Servet Demir Siyasetçi, yazar
Haluk Çetin Müzisyen
Haluk Işık Tiyatro Yönetmeni, Oyun Yazarı
Haluk Polat Müzisyen
Hamza Aksoy Disk Devrimci Turizm İşçileri Sendikası YK eski üyesi
Hasan Aktaş Eğitimci, Sendika eğitim uzmanı
Hasan Kırlangıç İYİ - SEN Genel Başkanı
Hatice Hatipoğlu Avukat
Hatice İkinci Gazeteci
Haydar Ergülen Edebiyatçı, Yazar
Hayri Kozanoğlu  Akademisyen, Prof.Dr
Hürriyet Yaşar Yazar
Hüseyin Özel Prof. Dr., İktisatçı
Irmak Ildır Sınıf Tavrı YK üyesi
İbrahim Fikri Talman Hukukçu
İbrahim Güner Emeklide Sınıf Tavrı Antalya Komitesi Temsilcisi
İbrahim Varlı Gazeteci, Yazar
İhsan Can Akmarul Hukukçu
İlke Kızmaz Müzisyen
İlker Cenan Bıçakçı Prof. Dr.
İlknur Başer SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi
İlyas Salman Oyuncu
İrfan Tunca Edirne Nazım Hikmet Kültür Evi Yöneticisi
İsmail Hakkı Demircioğlu Müzisyen
İsmail Hakkı Tombul KESK eski Genel Başkanı
İzge Günal Prof. Dr.
İzzettin Önder Prof. Dr.
Kadir Sev Sayıştay Eski Uzman Denetçisi
Kaya Güvenç TMMOB Eski Genel Başkanı
Kemal Alım Birleşik Metal İş Sendikası Örgütlenme Uzman
Kemal Aydoğan Tiyatro Yönetmeni
Kemal Okuyan TKP Genel Sekreteri
Kemal Parlak  Sınıf Tavrı Sözcüsü
Korkut Boratav Prof. Dr., İktisatçı
Kurtuluş Kılçer TKH Merkez Komite Üyesi
Levent Karaoğlu Fotoğrafçı
Levent Ülgen Tiyatro Sanatçısı
Levent Üzümcü Oyuncu
Leyla Şahin Şair 
Mahir Ulutaş  EMO Başkanı
Mehmet Baki Deniz Akademisyen, Dr
Mehmet Bozkurt Araştırmacı Tarihçi, Yazar
Mehmet Soğancı TMMOB Yönetim Kurulu Eski Başkanı
Mehmet Somel Öğretim Üyesi, Prof.
Melih Yeşilbağ Akademisyen
Meral Uysal Akademisyen, Prof. Dr.
Mercan Erzincan  Müzisyen
Merdan Yanardağ Gazeteci
Mesut Eren Ressam
Mesut Odman Yazar
Metin Coşkun Tiyatro Sanatçısı
Metin Ebetürk  Sosyal İş Sendikası Eski Genel Başkanı
Metin Özuğurlu Akademisyen, Prof.Dr
Murat Akad Türkiye Barış Komitesi Başkanı
Murat Beşer Müzik Yazarı
Murat Güner Müzisyen
Murat Özveri Dr., Hukukçu, yazar
Musa Özuğurlu Gazeteci, Yazar
Mustafa Demir  Eğitimci, Tarihçi
Mustafa Karadağ  Hukukçu
Mustafa Kemal Erdemol Gazeteci, Yazar
Mustafa Kenan Aybastı Yönetmen
Mustafa Köz Şair, Yazar, Türkiye Yazarlar Sendikası Eski Başkanı
Mustafa Sönmez  İktisatçı, Yazar
Mustafa Ziya Ülkenciler Sanat Yönetmeni
Müjde Tozbey Erden Avukat, Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkanı
Namık Koçak  Gazeteci
Nart Bozkurt Kültür Araştırmacısı
Necati Çıtak Doç. Dr., Hekim
Necdet Oral Yazar, Dr.
Necmi Erdoğan Akademisyen, Prof.Dr
Nejat İşler Oyuncu
Neval Oğan Balkız Hukukçu, Akademisyen
Nevin Eracar Psikolog
Nevzat Evrim Önal Doç. Dr., Akademisyen, Yazar
Nihat Behram Şair, Yazar
Nimet Çakılkaya İKD Antalya Şube Başkanı
Nurcan Gökdemir Gazeteci
Oğuz Oyan Prof. Dr., İktisatçı, Yazar, Dayanışma Meclisi Sözcüsü
Oğuz Türkyılmaz Yazar
Oğuzhan Müftüoğlu SOL Parti PM Üyesi
Olgu Ülkenciler Sanatçı
Orhan Aydın Sanatçı
Orhan Gökdemir Gazeteci, Yazar
Osman Çakmakçı Şair, çevirmen
Osman Özgüven  Dikili Belediyesi Eski Başkanı
Osman Öztürk Dr.
Ozan Çoban Eczacı, müzisyen
Ömer Koçağ Ressam
Önder İşleyen SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi
Özgen Seçkin  Kültür ve Sanat Yazarı
Özgür Aydın Prof. Dr., ÜKD Başkanı
Özgür Eryılmaz Avukat
Özkan Atar  Birleşik Metal İş Sendikası Genel Sekreteri
Özlem Şen Avukat
Pınar İçel  SES Genel Sekreteri
Rıfat Okçabol Prof. Dr., Eğitimci, Yazar
Sabahat Akkiraz Müzisyen
Sadık Usta  Yazar
Sait Munzur Karikatürist
Savaş Karabulut Dr. Öğretim Üyesi, Jeofizik Mühendisi
Selahattin Kural Patronların Ensesindeyiz Ağı Genel Koordinatörü
Selçuk Candansayar TAKSAV Genel Başkanı, Prof.Dr
Selçuk Çifçi  Birleşik Metal İş Sendikası Gebze Şube Başkanı
Selçuk Uluata  TMMOB İkinci Başkanı
Selin Aksoy  Avukatlar Sendikası Başkanı
Selin Pelek  Akademisyen
Semiha Özalp Günal Dr., İKD GYK Üyesi
Serdar Şahinkaya Dr., İktisatçı, Yazar
Serpil Güvenç Yazar
Sertaç Canpolat Editör, Çevirmen
Sırrı Emrah Üçer Akademisyen
Sibel Altıntaş İKD Gaziantep Şube Başkanı
Sinan Sönmez Prof. Dr., İktisatçı, Yazar
Suat Özeren Dr., İktisatçı, Dayanışma Meclisi Sekreterya Üyesi
Suphi Varım Yazar
Şevket Çavuşoğlu FKF Genel Başkanı
Şeyda Özcan Avukat, Emekçi Kadınlar Derneği
Tamer Akgökçe Hukukçu
Taner Timur Prof.Dr.
Taner Yüzgeç  İMO Başkanı
Taylan Işıklar Sinemacı 
Temel Er Ersoy Savunma ve Güv. Danışmanı
Timur Soykan  Gazeteci, Yazar
Tolga Binbay  Psikiyatrist, Akademisyen, Yazar
Tuğrul Keskin Şair, Yazar
Uğur Pişmanlık Gazeteci, Yazar
Ulaş Karadağ Dr. Akademisyen
Ulaş Özer Müzisyen, Akademisyen
Umut Kuruç İKD Genel Başkanı
Volkan Terzioğlu Müzisyen
Yakup Kepenek İktisatçı, Prof.Dr
Yasin Durak  SOL Kültür Yayınları, Editörü
Yasin Gökberk Çınar Avukat, Yurttaş Hukuku
Yasin Özgür Yıldırım Makine Mühendisi
Yaşar Aydın BirGün Gazetesi
Yaşar Yamaç Tüm Emekliler Sendikası Tunceli Şube Başkanı
Yiğit Günay Sanat Tarihçisi
Yunus Yener  MMO Başkanı
Zafer Köse  Edebiyatçı, Yazar
Zehra Güner Karaoğlu Birlik Sendikası Genel Başkanı
Zöhre Aksüt Dev Turizm-İş İzmir Şube Başkanı
Zuhal Okuyan Prof. Dr., Akademisyen, Hekim
Zülal Kalkandelen Gazeteci, yazar
Gökmen Özcan Tüm Büro Birlik Sendikası Genel Başkanı
Cenk Güray

Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi Konservatuvar Müdür Yardımcısı, Anadolu Müzik Kültürleri Derneği Başkanı
Metin Boran Tiyatro Sanatçısı ve Yazarı
Mehmet Kuzulugil Bizim Gazete Genel Yayın Yönetmeni
Çağdaş Sümer Akademisyen
İrfan Ertel Ressam
Mert Moralı Besteci
Melis Gönenç Gazeteci
Yiğit Özatalay Müzisyen
Nihal Ünver Editör, Yazar
Çağrı Sinci Müzisyen, Mc
Deniz Ozan Coşkun Çizgi Film ve İllüstrasyon Sanatçısı, Çizer
Zafer Kaplan Eczacı, İstanbul Eczacı Odası Eski Başkanı
Mustafa Buğra Üstündağ Eczacı, Boyun Eğmeyen Ecza Emekçileri
Can Yetişen

Hukukçu, Eczacı, İstanbul Eczacı Odası Eski Yönetim Kurulu Üyesi
Hasan Hüseyin Nas Sanatçı, İllüstratör
Hafize Çınar Güner Yazar
Cem Kılınç Eczacı, Boyun Eğmeyen İlaç Emekçileri
Faruk Koşucu Emekli Ekonomist
Cem Ergin Sanatçı, Müzisyen
Behice Boran Psikanalist
Tayfun Işık Sanatçı
Minay Şentürk Tiyatro Sanatçısı
Ahmet Azman Pazarlamacı
Gamze Erbil Gazeteci
Bektaş Şarklı Avukat, Gaziantep Barosu Eski Başkanı, TBB Delegesi
Mehmet Erkek Pir Sultan Abdal Derneği Gaziantep Şube Başkanı
Yusuf Şahinler

Gaziantep Tüm Bel-Sen Eski Şube Başkanı ve İHD Eski Şube Başkanı
Melih Baki

Jeofizik Mühendisleri Odası Genel Merkez Onur Kurulu Üyesi
Mehmet Özdoğan Prof. Dr.
Ufuk Şahin Eğitimci
Ozan Özgür Yazar, Şair
Rıza Polat Gaziantep Çepnileri Derneği Başkan Yardımcısı
Mehmet Atal Şair
Engin Önen Sosyolog
Canol Kocagöz Karikatürist
Özden Yılmaz Bilgin Psikolojik Danışman
Öget Tanör Psikolog, Akademisyen
Cengiz Kutgün İSG Eğitmeni
Erdoğan Genç Kuaför
Tevfik Kızgınkaya Gazeteci, Yazar
Mehdi Beşpınar Eski Sendikacı
İnci Beşpınar Eski CHP PM Üyesi
Ömer Ülkenciler Grafiker
Ulvi Oğuz
Osman Çutsay Gazeteci, Yazar
Oğuz Tanındı Prof. Dr., Arkeolog
Cem Tüzün Çiftçi, Endüstri Mühendisi
A. Yücel Çiftçi
Feti Bölükgiray PSAKD Eski YK Üyesi
Ali Somel Doç. Dr. Akademisyen
Banu Karahan Doç. Dr., Akademisyen
Bülent Cengiz Prof. Dr., Hekim
Canan Kalaycıoğlu Prof. Dr., Akademisyen
Çağdaş Sümer Dr. Öğretim Üyesi, Akademisyen
Emel Güneş Dr. Öğretim üyesi, Akademisyen
Emel Memiş Parmaksız Doç. Dr. Akademisyen
Emre Demir Akademisyen
Emre Eren Korkmaz Dr., Akademisyen
Engin Özkan Dr., Akademisyen
Erol Eroğlu Prof. Dr., Hekim
Fatma Pınar Arslan Dr., İktisatçı
Gözde Somel Dr. Akademisyen
Gürsan Şenalp Dr. Öğretim Üyesi, Akademisyen
İlhan İkeda Prof. Dr., Akademisyen
İsmet Parlak Akademisyen
Kaya Tokmakçıoğlu Doç. Dr., Akademisyen, Yazar
Mehmet Şahin Prof. Dr., Akademisyen
Nazlı Cihan Dr., Akademisyen
Nazlı Somel Dr. Öğretim Üyesi, Akademisyen
Neslişah L. Başaran Lotz Akademisyen
Senih Gürses Tıp Doktoru
Süleyman Önal Prof. Dr., Akademisyen
Umut Bekcan Akademisyen
Volkan Kavas Doç. Dr., Akademisyen
Yıldıray Ozan Prof. Dr., Akademisyen
Ozan Ekin Kurt İktisatçı, Akademisyen
Ferit Avcı Karikatürist
Hülya Küçükaras TMOBB YK
Zafer Çeler Akademisyen
Ebru Dığan Öğretmen
Yapıcılar Müzik Grubu
Caner Sancaktar

Doç. Dr., Kocaeli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi
Eda Mermi Hekim
Salih Kaya Hekim
Mümtaz Aktaş Hekim
Egemen Aktaş Hekim
Cem Taylan Erden Hekim
Jale Dağlı Hekim
Bülent Ünsür Tiyatro Sanatçısı
Aytaç Topuz Tiyatro Sanatçısı
Halil Can Ocak Dans Sanatçısı
Cevahir Çokbilir Müzisyen
Naciye Çokbilir Müzisyen
Bilal Doğan Avukat
Erhan Altınkaynak Avukat
Canel Durak Avukat
Dicle Demirel Avukat
Engin Korkmaz Gazeteci
Erdem Güner Gazeteci
Caner Gökmen Alanya PSAKD Yönetim Kurulu Üyesi
Çisem Kılınç Avukat
Gülser Öztunalı Kayır Prof. Dr.
Murat Lekilli Prof. Dr.
Atilla Özdemir

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) Eski Genel Sekreteri
Cemil Fuat Hendek Yazar, Çevirmen
Hamdi Maskar TÜSTAV Mütevelli Heyeti Üyesi
Bora Maviş Dr., Akademisyen
Selçuk Arda Muğla SES Yönetim Kurulu Üyesi
Sema Arda Fethiye Tüm Emekli Sen Temsilcisi
Ali Türk Fethiye Eğitim Sen Temsilcisi
Kıymet Türk Eğitim Sen Üyesi
Müjgan Birgi Kat Hizmetleri Derneği Yöneticisi
Ali Erdi Türk Tabipler Birliği Üyesi
Atiye Taşçıoğlu Adabelenliler Derneği Üyesi
Gökay Gökçeaslan Eğitim Sen Üyesi
Ulaş Kiper Biyolog
Nejla Emre Fethiye Kadın Platformu Üyesi
Aysun Demirel Fethiye Kadın Platformu Üyesi
Suat Selvi Serbest Mimar
Zehra Şenaltındağ Serbest Mimar
Gülsüm Bölücek Arslan Fethiye Tüm Emekli Sen Yönetim Kurulu Üyesi
Eylem Bahadır Eğitim Sen Gebze Şube Başkanı
Murat Harata Sağlık Emekçileri Sendikası Kocaeli Şube Başkanı
Erol Perçin TMMOB Bolu İKK Sekreteri
Süha Alparslan Gazeteci
Sacit Ünalmış Eğitim-Sen Ankara 1 Nolu Şube Başkanı
Hüseyin Köklü Eğitim-Sen Ankara 2 Nolu Şube Başkanı
Mutlu Aslan Eğitim-Sen Ankara 5 Nolu Şube Başkanı
Erdoğan Usta Tüm-Bel Sen Ankara 1 Nolu Şube Başkanı
Osman Özyurt Tarım Orkam-Sen Ankara Şube Başkanı
Nihat Çapoğlu

Denizli MMO Şube Yönetim Kurulu Üyesi-Makine Müh.
Özay karagöz MMO Medak Yönetim Kurulu Üyesi - Endüstri Müh.
Bora Baha Kaptan İnş. Mühendisi
Ersin Çağırgan TTB Denizli Eski Başkanı
Kamil Doğan Türkiye Barolar Birliği Delegesi
Orhun Çoban Sol Parti Denizli İl Bşk.
Seyfettin Altıkulaç Artvin 78liler Derneği Başkanı
Nefise Yenigül Hopa Belediye Meclis Üyesi
Mehmet Fatih Keskin Sol Parti Artvin İl Başkanı
Birsen Tanyeri Mimar
Gazi Osman Şakar Salda Gölü Koruma Derneği Başkanı
Hasan Göztepe Yazar
Dostcan Şakar Tarım Orkam-Sen Genel Örgütlenme Sekreteri
Mehmet Tekin
Nusret Gürgöz Şair
Ali Can Atalay Avukat
Sabri Kırdar Sosyal İş Antalya Şube Denetleme Kurulu Başkanı
Aysel Aydın Sol Parti Antalya İl Başkanı
Mustafa Ayar Tüm Emekli-Sen Antalya Şube Başkanı
Nejla Doğan Eğitimci, Ankara
Soydan Kavraal Mühendis, Ankara
Hayati Altay Hukuçu, Karaman
Özgür Demirel Hukukçu, Kırşehir
Güven Turan Motokurye, Didim
Mehmet Canverdi Emekli, Ankara
Bayram Atakul Emekli öğretmen, Ankara
Ahmet Adnan Kayadelen Emekli, Ankara
Vedat Ulvi Aslan Akademisyen, Ankara
Ethem Yıldırım İşletmeci, Ankara
İsmet Eminoğlu Emekli, Ankara
Gülten Kubin Yüksek şehir plancısı, Ankara
Esat Yarar İnşaat yüksek mühendisi. Ankara
Erdal Özyurt Dr Öğretim Üyesi, Aydın
Necmi Buğdaycı Fizikçi, Muğla
Coşkun Arslan
Bahadır Acar
Hüseyin Önder
Müslüm Can Özata
Taner Özden
Mehmet Güzel
Emin Özger
Macit Mutaf
Doğukan Yurttaş
Ogün Sıy
Uğur Ateş Koç
Oğulcan Gülderen
AHMET TURAN DÖRTDEMİR MAKİNA MÜHENDİSİ
ALİ BURAK YENER JEOLOJİ MÜHENDİSİ
ALİ GÖKTAŞ MAKİNA MÜHENDİSİ
ALİ ÖZAY KİMYA MÜHENDİSİ
BARAN YUMUŞ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSİ
BARIŞ CAN KORKMAZ İNŞAAT MÜHENDİSİ
BATTAL KILIÇ MAKİNA MÜHENDİSİ
BİRSEN TANYERİ MİMAR
BURCU SARI METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSİ
BÜLENT AKÇA MAKİNA MÜHENDİSİ
BÜLENT TATLI İNŞAAT MÜHENDİSİ
BÜLENT YILMAZ ELEKTRİK MÜHENDİSİ
CAN DİRLİK İNŞAAT MÜHENDİSİ
CAN HASAOĞLU MAKİNA MÜHENDİSİ
DENİZ ALP YILMAZ MAKİNA MÜHENDİSİ
DERSİM GÜL ÇEVRE MÜHENDİSİ
E.ORHAN ÖRÜCÜ ELEKTRİK MÜHENDİSİ
EREN ŞAHİNER JEOLOJİ MÜHENDİSİ
ERKİN CAN POLAT MİMAR
EROL PERÇİN MAKİNA MÜHENDİSİ
EVREN SAĞ MAKİNA MÜHENDİSİ
EYÜP CİVELEK GIDA MÜHENDİSİ
EZGİ EYLEM ŞAHİN MİMAR
GÜLTEKİN KESKİN MAKİNA MÜHENDİSİ
HALİL SUAT TÜRKER ELEKTRİK MÜHENDİSİ
HASAN KIVIRCIK MİMAR
HASAN ÖZDİNÇ MAKİNA MÜHENDİSİ
HÜSEYİN ATICI MAKİNA MÜHENDİSİ
İLTER ÇELİK MAKİNA MÜHENDİSİ
KEMAL BULUT MADEN MÜHENDİSİ
KUBİLAY H. BECERİKLİ ELEKTRİK MÜHENDİSİ
MAHİR ÖNDER ŞAHİN JEOLOJİ MÖÜHENDİSİ
MEHMET YILDIRIM ZİRAAT MÜHENDİSİ
MESUT ŞAHİN KİMYA MÜHENDİSİ
MURAT ÖZENİR İNŞAAT MÜHENDİSİ
MURAT SÜMER İNŞAAT MÜHENDİSİ
OZAN ÇITIR ÇEVRE MÜHENDİSİ
ÖZGÜR GÖKTAŞ KÜÇÜK ZİRAAT MÜHENDİSİ
SAMET POLAT MAKİNA MÜHENDİSİ
SATILMIŞ GÖKTAŞ MAKİNA MÜHENDİSİ
SEZGİ AKYOL METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSİ
SEZGİN ÇALIŞKAN GIDA MÜHENDİSİ
SİBEL HALICI ZİRAAT MÜHENDİSİ
SOYDAN KAVRAL MAKİNA MÜHENDİSİ
TEVFİK PEKER MAKİNA MÜHENDİSİ
ÜMİT UZUNHASANOĞLU JEOLOJİ MÜHENDİSİ
YUSUF BOZKURT ELEKTRİK MÜHENDİSİ
ÖZGÜR TOPÇU İNŞAAT MÜHENDİSİ
BİRKAN SARIFAKIOĞLU BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ
AYKUT AKDEMİR MADEN MÜHENDİSİ
Furkan Gemiköz Gemi Mühendisi
Cem Bülbül Elektrik Mühendisi
Dursun Doğan Devrim Hareketi MKK Üyesi
Esra Tokat Gazeteci
Eylem Bahadır Eğitim Sen Gebze Şube Başkanı
Murat Harata Sağlık Emekçileri Sendikası Kocaeli Şube Başkanı
Erol Perçin TMMOB Bolu İKK Sekreteri
Süha Alparslan Gazeteci
ATİLLA ADAL MİMAR
ADNAN ZEYTİNCİ MİMAR
SÜLEYMAN KİBAR ELEKTRİK MÜHENDİSİ
ŞENER BAYAR HUKUKUÇU
AKİF SEVAL HEKİM
AZİZCAN KILIÇ HEKİM
CELALETTİN CENGİZ HEKİM
EYLEM DOĞAN DİŞ HEKİMİ
GÜRAY KILIÇ HEKİM
GÜRCAN BAHADIR HEKİM
HASAN GÜRSES DİŞ HEKİMİ
HAYDAR DURAK HEKİM
HÜSEYİN KESKİN HEKİM
MUSTAFA TAMYÜREK HEKİM
NAZMİ ALGAN HEKİM
SİNEM KILIÇ HEKİM
ŞENGÜL KILIÇ HEKİM
TAMER YAZAR HEKİM
YAVUZ ALTUNKAYNAK HEKİM
ÖZGE GÜNEŞ
BERKANT GÜLTEKİN
ABDURRAHİM DOĞAN HUKUKÇU
HALİS YILDIRIM HUKUKÇU
ERDAL ÇANAKÇI HUKUKÇU
NECDET OKCAN HUKUKÇU
A.Ulaş Öztürk Makina Mühendisi, Öğrenci
Akın Altunay Uçak Mühendisi
Ali Bilginer Makina Mühendisi
Ali Can Özalp Endüstri Mühendisi
Ali Gökgöz Makina Mühendisi
Ali Özgenç Makina Mühendisi
Ali Haydar Karaçam Makina Mühendisi
Arda Aykurt Makina Mühendisi
Aydan Adanır Makina Mühendisi
Aydın Güçkıran Makina Mühendisi
Ayhan Çelik Makina Mühendisi
Battal Kılıç Makina Mühendisi
Berfin Baytemur Makina Mühendisi
Buse Kuru Makina Mühendisi
Bülent Öntaş Şair, Makina Mühendisi
C. Ahmet Akçakaya Makina Mühendisi
Caneyran Köseoğlu Makina Mühendisi
Cemal Akkoç Makina Mühendisi
Coşkun İlter Makina Mühendisi
Çağdaş Tuğcu Makina Mühendisi
Deniz Arı Makina Mühendisi, Öğrenci
Deniz Buldum İSG Teknikeri
Deniz Saygın Makina Mühendisi
Emre Kıral Makina Mühendisi
Ersin Ateş Büro Görevlisi
Eylem Altun Büro Görevlisi
Ezgi Kılıç Makina Mühendisi
Gökten Bahadır Makina Mühendisi
Hacer Yeter Çelik Muhasebe ve Mali İşler Uzmanı
Halil Gürbüz İnşaat Mühendisi
Hasan Yılmaz Özger Makina Mühendisi
Haydar Boyalı Makina Mühendisi
İbrahim M. Tataroğlu Makina Mühendisi
İlter Çelik Makina Mühendisi
Kaan Kulaksız Makina Mühendisi
Mehmet Yiğit Özgenç Makina Mühendisi
Mehtap Öncel Makina Mühendisi
Metehan Duman Makina Mühendisi
Muammer Koçer Makina Mühendisi
N. Egemen Yılmaz Makina Mühendisi
Özenç Sezek Makina Mühendisi
Serdar Aydın Makina Mühendisi
Serkan Sevat Makina Mühendisi
Seyfettin Avcı Makina Mühendisi
Sinan Yıldız Makina Mühendisi
Şeref Parlak Endüstri Mühendisi
Tuncay Töngel Makina Mühendisi
Ufuk Demirbilek Makina Mühendisi
Uğur Ayken Makina Mühendisi
Yusuf Gölbaşı Makina Mühendisi
Zafer Güzey Makina Mühendisi