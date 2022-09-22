Sosyalist Güç Birliği temsilcileri gençlerle buluşuyor

Sol Parti, Türkiye Komünist Partisi, Türkiye Komünist Hareketi ve Devrim Hareketi’nin bir araya gelerek oluşturdukları Sosyalist Güç Birliği temsilcileri BSM TV'nin "Sor Gelsin" programına konuk oluyorlar.

26 Eylül Pazartesi günü saat 20.30'da herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirilecek çekimde Sosyalist Güç Birliği'ni oluşturan partilerin temsilcileri gençlerin sorularını yanıtlayacak. Programın formatı gereği salona girişlerde ve soru sırasında gençlere öncelik tanınacak. Gençler diledikleri her şeyi doğrudan partilerin temsilcilerine sorarak yanıt alabilecek.

Programda Sol Parti'den İstanbul İl Başkanı Deniz Demirdöğen, Devrim Hareketi sözcüsü Erçin Fırat, Türkiye Komünist Hareketi Merkez Komite üyesi Irmak Ildır, Türkiye Komünist Partisi İstanbul İl Başkanı Senem Doruk yer alacak.

Program Ekim ayının ilk haftasında BSM Youtube kanalından izlenebilecek.