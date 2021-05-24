Sosyalist Gelecek ve Planlama Sempozyumu 2020-2021 yılları üç çalıştayda sunulan bildirilerin konulara göre tasnifi

Erhan Nalçacı, BAA Yürütme Kurulu Sekreteri

Sosyalist Gelecek ve Planlama Sempozyumlarının ilki Bilim ve Aydınlanma Akademisi tarafından 2019 yılının Aralık ayında gerçekleştirildi. Sempozyum etkili oldu, çünkü sosyalizmin bütün somutluğu ile tartışılması ve önümüzdeki dönemde nasıl bir sosyalizm kuracağımızın hayal edilmeye çalışılması kuvvetli bir ideolojik atmosfer oluşturdu. Konunun bu şekilde tartışılması sosyalizme dokunulabilir bir mesafede olduğumuz duygusu verdi.

Gerçekten de Türkiye tarihi içinde sosyalizmin sermayeden tamamen bağımsız bir şekilde tartışıldığı bir döneme çok rastlamıyoruz. Bu bir nesnelliğin ürünü olmalı.

Planlama meselesini tartışan başka ekipler ve kadrolar da var. Ancak Sosyalist Gelecek ve Planlama Sempozyumu, her şeyin özelleştirildiği bir sermaye birikim dönemine ulaşılmışken düzenin içinde planlamaya ve kamuculuğa dönülemeyeceğini, bunun ancak sosyalist bir Türkiye’de gerçekleşebileceği tezi ile farklılaşıyor.

İkinci sempozyum için hazırlanmaya başladığımızda pandemi kendini gösterdi ve yüz yüze toplantıları imkȃnsız hale getirdi. Bu koşullara rağmen İkinci Sosyalist Gelecek ve Planlama Sempozyumunun hazırlık çalıştaylarına elektronik ortamda devam edildi. Bugüne kadar ilki 2020 baharı, ikincisi 2020 sonbahar-kışı ve üçüncüsü 2021 Baharı olmak üzere üç çalıştay düzenlendi, bu çalıştaylara 46 bildiri sunuldu.

Son çalıştayı tamamlarken bütün bildirilerin bir arada görülmesi ve konularına göre tasnif edilmesinin yararlı olacağını düşündük. Aşağıda söz konusu 46 bildirinin konularına göre tasnifini ve daha sonra çalıştaylara göre listelenmesini bulacaksınız. Bu şekilde kendine göre zengin bir birikime işaret eden bu çalışmadan daha rahat yararlanacağınızı düşünüyoruz.

Bildirilere Bilim ve Aydınlanma Akademisi sitesinde aşağıdaki linkten:

http://bilimveaydinlanma.org/tag/bilimsel-toplantilar/

ve çalıştay bildirilerine her hafta yayınlayan Sol Haber Portalından (sol.org.tr) ulaşabilirsiniz.

2021 sonbaharında yapılacak çalıştayın bildirileri de bu listeye daha sonra eklenecek ve böylece 2019 Sempozyumu sonrası sunulan bütün bildiriler için bir indeksleme sağlanmış olacak.

Konulara Göre Tasnifi:

Beslenme-Tarım

Kapitalizm Dünyayı besleyemiyor

Toplum Sağlığını Koruma ve Geliştirme BA Beslenme Komisyonu

Beslenmede Önemli Hayvansal Proteinlerin Kaynakları-Mevcut Durum

Kutay Sırıklı, Toplum Sağlığını Geliştirme ve Koruma BA- Beslenme Komisyonu

Özgür Selvi, Kolektif Yaşamı Kurgulama BA- Tarım Komisyonu

Çevre-İklim-Su kaynakları

İklim Değişikliği Politikalarının Piyasalaşması,

Kolektif Yaşamı Kurgulama BA İklim Değişikliği ve Çevre Komisyonu

Su kaynaklarının mevcut durumu

Kolektif Yaşamı Kurgulama Bilim Alanı Su Politikaları Komisyonu

Sovyetler birliğinde ekoloji çalışmaları ve çevre ile ilgili konularda yaklaşımlar-bir giriş

Zuhal Okuyan, Kolektif Yaşamı Kurgulama BA

Okyanusların Durumu ve Korunması: Bir giriş

Feyza Delibalta ve Bahar Yıldız Kolektif Yaşamı Kurgulama BA İklim Değişikliği ve Çevre Komisyonu

Eğitim

Kapitalizm ve Sosyalizm Arasında Eğitimin Edindiği İşlevler Açısından Farklar

Derya Ünlü ve Nazlı Somel, Kolektif Yaşamı Kurgulama BA Yeni İnsanı Nasıl Yetiştireceğiz Komisyonu

Standart Sınavlar Çağında, Eğitimde Ölçme-Değerlendirmenin İşlevlerini ve Mantığını Yeniden Düşünmek

Kolektif Yaşamı Kurgulama Yeni İnsanı Yetiştirme Komisyonu Kolektif Çalışması

Enerji

Tüketim Verileri Temelinde Bir Girdi Olarak Enerji Kaynaklarının İncelenmesi

Turgut Yıldız, Kolektif Yaşamı Kurgulama BA Sosyalist Planlama, Sanayi, Enerji ve Kalkınma Komisyonu

Yenilenebilir enerji ve emperyalizm ilişkisi üzerinden bir yeşil kalkınma eleştirisi

Turgut Yıldız, Kolektif Yaşamı Kurgulama BA Sosyalist Planlama, Sanayi, Enerji ve Kalkınma Komisyonu

Türkiye’nin Kaynakları – I: Kömür

Turgut Yıldız, Kolektif Yaşamı Kurgulama BA Sosyalist Planlama, Sanayi, Enerji ve Kalkınma Komisyonu

Ekonomi-politik ve işçi sınıfı

Covid-19 salgını ve Türkiye Ekonomisi: Sermaye sınıfının ufkunda ‘düzeltilmiş’ kapitalizm var mı?

Gülay Dinçel, Kolektif Yaşamı Kurgulama BA

Salgın döneminde kamulaştırmanın geçerliliği,

Ali Somel, Kolektif Yaşamı Kurgulama BA

Türkiye Kapitalizminin Çalışma İlişkileri Çerçevesinde Sınıflar Mücadelesi ve İşçi Sınıfının Durumu-I: Koronavirüs Krizi Öncesi Durum,

Burçak Özoğlu, Kolektif Yaşamı Kurgulama BA

Türkiye’de Hanehalkı Yaşam Koşulları: Gelir Eşitsizliği ve Karşılanamayan İhtiyaçlar,

Fatma Pınar Arslan, Kolektif Yaşamı Kurgulama BA

Yeni Koronavirüs Salgınının Yarattığı Yıkımda Ailenin Ekonomi Politiği

Suzan Şahin, Kolektif Yaşamı Kurgulama BA

Asgari Ücret: Geçinememenin Tarihçesi

Suzan Şahin, Kolektif Yaşamı Kurgulama BA

Türkiye ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Arasındaki Ekonomik İlişkiler (1920-1991),

Yavuz İrs, Kolektif Yaşamı Kurgulama BA

Kültür Sanat

Yeteneğin genetik ve toplumsal boyutu: Sosyalist Türkiye'de yetenek gelişimi nasıl olacak?

Ulaş Özer ve Gizem Gül, Kolektif Yaşamı Kurgulama BA

Erken Dönem Cumhuriyet Şiirinde “Antiemperyalizm ve Sosyalizm"

Ercan Çankaya, Kolektif Yaşamı Kurgulama BA

Mimarlık-Kent

Bauhaus ve Vkhutemas: İki Okul, Çokça Hayal,

Görkem Demirok

Moskova’dan Bakmak: Batılı Aydınların Gözünden Modernin Moskova Seyahati ya da Bauhaus’un Sonu, Avangardın Yönü

Ali H. Alptekin, Kolektif Yaşamı Kurgulama BA

Rasyonel formdan endüstrileşen konuta: Rasyonalist ve Konstrüktivist yaklaşımlar, Başlarken: Konut özgürleştirir mi?

Sıla Karataş Başoğlu

Sağlık-Psikoloji

Sosyalizmde salgın hastalıklarla mücadele

Eda Mermi, Toplum Sağlığını Geliştirme ve Koruma Bilim Alanı

Alman Demokratik Cumhuriyeti'nde Sağlık,

Eda Mermi, Toplum Sağlığını Geliştirme ve Koruma BA

Diş hekimliğinin piyasa hâkimiyetindeki durumu, sağlık reformları, sağlıkta dönüşüm ve piyasalaşma ve Sosyalizmde ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin örgütlenmesine ilişkin bir taslak

Sıla Dilmen, Mustafa Güven, Serkan Can Karakeçi, Toplum Sağlığını Geliştirme ve Koruma BA

Yaşlılık “Sorunu” ve Sosyalizm,

Suzan Şahin ve Erhan Nalçacı, Kolektif Yaşamı Kurgulama Bilim Alanı

Sosyalizm ve Yaşlı Sağlığı: Yaşlı Bireylerde Görülen Kas İskelet Problemleri Önlenebilir mi?

Banu Ünver, Toplum Sağlığını Koruma ve Geliştirme BA

Gıda tekelleri ağız ve diş sağlığımıza nasıl zarar veriyor?

Mustafa Güven, Toplum Sağlığını Koruma ve Geliştirme BA

Reel sosyalizm deneyiminde ağız ve diş sağlığı hizmetleri

Mustafa Güven, Toplum Sağlığının Geliştirilmesi ve Korunması Bilim Alanı Toplum, Ağız ve Diş Sağlığı Komisyonu

Toplumsal kriz dönemleri psikiyatrik bozuklukları nasıl etkiliyor? Sosyalizm ne yapacak?

Umut Kırlı ve Tolga Binbay, Sinirsel Mekanizmalar ve Beyin Bilim Alanı

Geleceğin Sosyalist Bireyini Yetiştirme Yolunda Çevrimiçi Araçların İşlevi: Ebeveyn Okulu Deneyimi

Nevin Eracar, Püren Şenyuva, Gökçe Akyüz, Sinirsel Mekanizmalar ve Beyin Bilim Alanı

Sosyalist Planlama

Bilişim Teknolojileri ve Sosyalist Planlama

Kolektif Yaşamı Kurgulama Bilim Alanı Bilişim Teknolojileri Komisyonu

Planlama - I: Birinci Plan Öncesi Dönem

Fırat Sözeri, Alp Öztarhan, Seren Savacı, Gizem Batı Ayaz,

Kolektif Yaşamı Kurgulama BA Sosyalizm ve Bilim Komisyonu

21. yüzyılda neden ulusların sosyalist bütünleşmesine ihtiyacımız var?

Erhan Nalçacı, Bilim ve Aydınlanma Akademisi Kolektif Yaşamı Kurgulama Bilim Alanı

SSCB’de Sibernetiğin Gelişimi ve Ekonomik Planlamaya Uygulama Girişimleri

Onur Güngör, Kolektif Yaşamı Kurgulama Yapay Zekâ Alt Komisyonu

Güncel Teknolojilerle Merkezi Planlama İçin Bir Model Önerisi

Kolektif Yaşamı Kurgulama Bilim Alanı - Bilişim Teknolojileri Komisyonu

Spor

21. yy'da Sosyalist Spor: İdeoloji, Teknoloji ve Kültür-

Meltem Çolak, İsmail Sarp Aykurt, Kolektif Yaşamı Kurgulama BA Spor ve Sosyalizm Komisyonu

Teknoloji Spor Antremanlarında Nasıl Bir Devrim Yaratıyor?

Meltem Çolak, Erdem Turan, İsmail Sarp Aykurt

Kolektif Yaşamı Kurgulama BA - Spor ve Sosyalizm Komisyonu

İnsanın evriminde egzersizin yeri

Evrim Gökçe, Kolektif Yaşamı Kurgulama BA Spor ve Sosyalizm Komisyonu

Uzay çalışmaları

Yapay uydular ve uzay kirliliği üzerine,

Ogün Eratalay, Emel Güneş, Kolektif Yaşamı Kurgulama BA, Uzay Çalışmaları Komisyonu

Yapay Zekâ-İleri teknoloji

Yapay Zekâ Üzerine Temel Tezler,

Yavuz Köroğlu, Kolektif Yaşamı Kurgulama BA, Yapay Zekâ ve İleri Teknolojiler Komisyonu

Sosyalist Gelecek ve Planlama 2020-2021 Yılları (Pandemi Dönemi) Üç Çalıştayın Bildirileri

Bahar-2020 Çalıştayı

Covid-19 salgını ve Türkiye Ekonomisi: Sermaye sınıfının ufkunda ‘düzeltilmiş’ kapitalizm var mı? Gülay Dinçel, Kolektif Yaşamı Kurgulama BA

Tüketim Verileri Temelinde Bir Girdi Olarak Enerji Kaynaklarının İncelenmesi

Turgut Yıldız, Sosyalist Planlama, Sanayi, Enerji ve Kalkınma Komisyonu

İklim Değişikliği Politikalarının Piyasalaşması, İklim Değişikliği ve Çevre Komisyonu Sosyalizmde salgın hastalıklarla mücadele

Eda Mermi, Toplum Sağlığını Geliştirme ve Koruma Bilim Alanı

Kapitalizm ve Sosyalizm Arasında Eğitimin Edindiği İşlevler Açısından Farklar,

Derya Ünlü ve Nazlı Somel, Kolektif Yaşamı Kurgulama BA Yeni İnsanı Nasıl Yetiştireceğiz Komisyonu

İnsanın evriminde egzersizin yeri

Evrim Gökçe, Kolektif Yaşamı Kurgulama BA Spor ve Sosyalizm Komisyonu

21. yy'da Sosyalist Spor: İdeoloji, Teknoloji ve Kültür,

Meltem Çolak, İsmail Sarp Aykurt, Kolektif Yaşamı Kurgulama BA Spor ve Sosyalizm Komisyonu

Salgın döneminde kamulaştırmanın geçerliliği,

Ali Somel, Kolektif Yaşamı Kurgulama BA

Türkiye Kapitalizminin Çalışma İlişkileri Çerçevesinde Sınıflar Mücadelesi ve İşçi Sınıfının Durumu-I: Koronavirüs Krizi Öncesi Durum, Burçak Özoğlu Kolektif Yaşamı Kurgulama BA

Yapay Zekâ Üzerine Temel Tezler,

Yavuz Köroğlu, Kolektif Yaşamı Kurgulama BA, Yapay Zekâ ve İleri Teknolojiler Komisyonu

Bauhaus ve Vkhutemas: İki Okul, Çokça Hayal, Görkem Demirok Moskova’dan Bakmak: Batılı Aydınların Gözünden Modernin Moskova Seyahati ya da Bauhaus’un Sonu, Avangardın Yönü

Ali H. Alptekin Kolektif Yaşamı Kurgulama BA

Rasyonel formdan endüstrileşen konuta: Rasyonalist ve Konstrüktivist yaklaşımlar, Başlarken: Konut özgürleştirir mi? Sıla Karataş Başoğlu

Su kaynaklarının mevcut durumu

Kolektif Yaşamı Kurgulama Bilim Alanı Su Politikaları Komisyonu

Bilişim Teknolojileri ve Sosyalist Planlama

Kolektif Yaşamı Kurgulama Bilim Alanı Bilişim Teknolojileri Komisyonu

Diş hekimliğinin piyasa hâkimiyetindeki durumu, sağlık reformları, sağlıkta dönüşüm ve piyasalaşma ve

Sosyalizmde ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin örgütlenmesine ilişkin bir taslak

Sıla Dilmen, Mustafa GÜVEN, Serkan Can KARAKEÇİ, Toplum Sağlığını Geliştirme ve Koruma BA

Türkiye’de Hanehalkı Yaşam Koşulları: Gelir Eşitsizliği ve Karşılanamayan İhtiyaçlar, Fatma Pınar Arslan, Kolektif Yaşamı Kurgulama BA

Yeni Koronavirüs Salgınının Yarattığı Yıkımda Ailenin Ekonomi Politiği

Suzan Şahin, Kolektif Yaşamı Kurgulama BA

Yaşlılık “Sorunu” ve Sosyalizm,

Suzan Şahin, Erhan Nalçacı, Kolektif Yaşamı Kurgulama Bilim Alanı

Güz-2020 Çalıştayı

Kapitalizm Dünyayı besleyemiyor

Toplum Sağlığını Koruma ve Geliştirme BA Beslenme Komisyonu

Sosyalizm ve Yaşlı Sağlığı: Yaşlı Bireylerde Görülen Kas İskelet Problemleri Önlenebilir mi?

Banu Ünver, Toplum Sağlığını Koruma ve Geliştirme BA

Alman Demokratik Cumhuriyeti'nde Sağlık ,

Eda Mermi, Toplum Sağlığını Koruma ve Geliştirme BA

21. yy'da Sosyalist Spor: İdeoloji, Teknoloji ve Kültür

Meltem Çolak, İsmail Sarp Aykurt, Kolektif Yaşamı Kurgulama BA

Yeteneğin genetik ve toplumsal boyutu: Sosyalist Türkiye'de yetenek

gelişimi nasıl olacak?

Ulaş Özer ve Gizem Gül, Kolektif Yaşamı Kurgulama BA

6) Erken Dönem Cumhuriyet Şiirinde “Antiemperyalizm ve Sosyalizm"

Ercan Çankaya, Kolektif Yaşamı Kurgulama BA

7) Gıda tekelleri ağız ve diş sağlığımıza nasıl zarar veriyor?

Mustafa Güven, Toplum Sağlığını Koruma ve Geliştirme BA

8) Yenilenebilir enerji ve emperyalizm ilişkisi üzerinden bir yeşil kalkınma eleştirisi - Turgut Yıldız, Kolektif Yaşamı Kurgulama BA

9) Türkiye'de ve dünyada hanehalkı yaşam koşulları: Kadınlar nasıl yaşıyor?

Fatma Pınar Arslan, Kolektif Yaşamı Kurgulama BA

10) Yapay uydular ve uzay kirliliği üzerine

Ogün Eratalay, Emel Güneş, Kolektif Yaşamı Kurgulama BA, Uzay Çalışmaları Komisyonu

Bahar-2021 Çalıştayı

Planlama - I: Birinci Plan Öncesi Dönem

Fırat Sözeri, Alp Öztarhan, Seren Savacı, Gizem Batı Ayaz,

Kolektif Yaşamı Kurgulama BA Sosyalizm ve Bilim Komisyonu

21. yüzyılda neden ulusların sosyalist bütünleşmesine ihtiyacımız var?

Erhan Nalçacı, Kolektif Yaşamı Kurgulama Bilim Alanı

Beslenmede Önemli Hayvansal Proteinlerin Kaynakları-Mevcut Durum

Kutay Sırıklı, Toplum Sağlığını Geliştirme ve Koruma BA- Beslenme Komisyonu

Özgür Selvi, Kolektif Yaşamı Kurgulama BA- Tarım Komisyonu

Sovyetler birliğinde ekoloji çalışmaları ve çevre ile ilgili konularda yaklaşımlar-bir giriş

Zuhal Okuyan, Kolektif Yaşamı Kurgulama BA

SSCB’de Sibernetiğin Gelişimi ve Ekonomik Planlamaya Uygulama Girişimleri Onur Güngör, Kolektif Yaşamı Kurgulama Yapay Zekâ Alt Komisyonu

Güncel Teknolojilerle Merkezi Planlama İçin Bir Model Önerisi

Kolektif Yaşamı Kurgulama Bilim Alanı - Bilişim Teknolojileri Komisyonu

Teknoloji Spor Antremanlarında Nasıl Bir Devrim Yaratıyor?

Meltem Çolak, Erdem Turan, İsmail Sarp Aykurt

Kolektif Yaşamı Kurgulama BA - Spor ve Sosyalizm Komisyonu

Reel sosyalizm deneyiminde ağız ve diş sağlığı hizmetleri

Mustafa Güven, Toplum Sağlığının Geliştirilmesi ve Korunması Bilim Alanı Toplum, Ağız ve Diş Sağlığı Komisyonu

Toplumsal kriz dönemleri psikiyatrik bozuklukları nasıl etkiliyor? Sosyalizm ne yapacak?

Umut Kırlı, Tolga Binbay, Sinirsel Mekanizmalar ve Beyin Bilim Alanı

Geleceğin Sosyalist Bireyini Yetiştirme Yolunda Çevrimiçi Araçların İşlevi: Ebeveyn Okulu Deneyimi

Nevin Eracar, Püren Şenyuva, Gökçe Akyüz, Sinirsel Mekanizmalar ve Beyin Bilim Alanı

Asgari Ücret: Geçinememenin Tarihçesi

Suzan Şahin, Kolektif Yaşamı Kurgulama BA

Türkiye ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Arasındaki Ekonomik İlişkiler (1920-1991), Yavuz İrs, Kolektif Yaşamı Kurgulama BA Okyanusların Durumu ve Korunması: Bir giriş

Feyza Delibalta ve Bahar Yıldız, Kolektif Yaşamı Kurgulama BA İklim Değişikliği ve Çevre Komisyonu

Türkiye’nin Kaynakları – I: Kömür

Turgut Yıldız, Kolektif Yaşamı Kurgulama BA Sosyalist Planlama, Sanayi, Enerji ve Kalkınma Komisyonu

Standart Sınavlar Çağında, Eğitimde Ölçme-Değerlendirmenin İşlevlerini ve Mantığını Yeniden Düşünmek

Kolektif Yaşamı Kurgulama Yeni İnsanı Yetiştirme Komisyonu Kolektif Çalışması