Sosyalist Gelecek ve Planlama Sempozyumu 2020-2021 yılları üç çalıştayda sunulan bildirilerin konulara göre tasnifi

Erhan Nalçacı, BAA Yürütme Kurulu Sekreteri
Sosyalist Gelecek ve Planlama Sempozyumlarının ilki Bilim ve Aydınlanma Akademisi tarafından 2019 yılının Aralık ayında gerçekleştirildi. Sempozyum etkili oldu, çünkü sosyalizmin bütün somutluğu ile tartışılması ve önümüzdeki dönemde nasıl bir sosyalizm kuracağımızın hayal edilmeye çalışılması kuvvetli bir ideolojik atmosfer oluşturdu. Konunun bu şekilde tartışılması sosyalizme dokunulabilir bir mesafede olduğumuz duygusu verdi.
Gerçekten de Türkiye tarihi içinde sosyalizmin sermayeden tamamen bağımsız bir şekilde tartışıldığı bir döneme çok rastlamıyoruz. Bu bir nesnelliğin ürünü olmalı.
Planlama meselesini tartışan başka ekipler ve kadrolar da var. Ancak Sosyalist Gelecek ve Planlama Sempozyumu, her şeyin özelleştirildiği bir sermaye birikim dönemine ulaşılmışken düzenin içinde planlamaya ve kamuculuğa dönülemeyeceğini, bunun ancak sosyalist bir Türkiye’de gerçekleşebileceği tezi ile farklılaşıyor.
İkinci sempozyum için hazırlanmaya başladığımızda pandemi kendini gösterdi ve yüz yüze toplantıları imkȃnsız hale getirdi. Bu koşullara rağmen İkinci Sosyalist Gelecek ve Planlama Sempozyumunun hazırlık çalıştaylarına elektronik ortamda devam edildi. Bugüne kadar ilki 2020 baharı, ikincisi 2020 sonbahar-kışı ve üçüncüsü 2021 Baharı olmak üzere üç çalıştay düzenlendi, bu çalıştaylara 46 bildiri sunuldu.
Son çalıştayı tamamlarken bütün bildirilerin bir arada görülmesi ve konularına göre tasnif edilmesinin yararlı olacağını düşündük. Aşağıda söz konusu 46 bildirinin konularına göre tasnifini ve daha sonra çalıştaylara göre listelenmesini bulacaksınız. Bu şekilde kendine göre zengin bir birikime işaret eden bu çalışmadan daha rahat yararlanacağınızı düşünüyoruz.
Bildirilere Bilim ve Aydınlanma Akademisi sitesinde aşağıdaki linkten:
http://bilimveaydinlanma.org/tag/bilimsel-toplantilar/
ve çalıştay bildirilerine her hafta yayınlayan Sol Haber Portalından (sol.org.tr) ulaşabilirsiniz.
2021 sonbaharında yapılacak çalıştayın bildirileri de bu listeye daha sonra eklenecek ve böylece 2019 Sempozyumu sonrası sunulan bütün bildiriler için bir indeksleme sağlanmış olacak.
Konulara Göre Tasnifi:
Beslenme-Tarım
Kapitalizm Dünyayı besleyemiyor
Toplum Sağlığını Koruma ve Geliştirme BA Beslenme Komisyonu
Beslenmede Önemli Hayvansal Proteinlerin Kaynakları-Mevcut Durum
Kutay Sırıklı, Toplum Sağlığını Geliştirme ve Koruma BA- Beslenme Komisyonu
Özgür Selvi, Kolektif Yaşamı Kurgulama BA- Tarım Komisyonu
Çevre-İklim-Su kaynakları
İklim Değişikliği Politikalarının Piyasalaşması,
Kolektif Yaşamı Kurgulama BA İklim Değişikliği ve Çevre Komisyonu
Su kaynaklarının mevcut durumu
Kolektif Yaşamı Kurgulama Bilim Alanı Su Politikaları Komisyonu
Sovyetler birliğinde ekoloji çalışmaları ve çevre ile ilgili konularda yaklaşımlar-bir giriş
Zuhal Okuyan, Kolektif Yaşamı Kurgulama BA
Okyanusların Durumu ve Korunması: Bir giriş
Feyza Delibalta ve Bahar Yıldız Kolektif Yaşamı Kurgulama BA İklim Değişikliği ve Çevre Komisyonu
Eğitim
Kapitalizm ve Sosyalizm Arasında Eğitimin Edindiği İşlevler Açısından Farklar
Derya Ünlü ve Nazlı Somel, Kolektif Yaşamı Kurgulama BA Yeni İnsanı Nasıl Yetiştireceğiz Komisyonu
Standart Sınavlar Çağında, Eğitimde Ölçme-Değerlendirmenin İşlevlerini ve Mantığını Yeniden Düşünmek
Kolektif Yaşamı Kurgulama Yeni İnsanı Yetiştirme Komisyonu Kolektif Çalışması
Enerji
Tüketim Verileri Temelinde Bir Girdi Olarak Enerji Kaynaklarının İncelenmesi
Turgut Yıldız, Kolektif Yaşamı Kurgulama BA Sosyalist Planlama, Sanayi, Enerji ve Kalkınma Komisyonu
Yenilenebilir enerji ve emperyalizm ilişkisi üzerinden bir yeşil kalkınma eleştirisi
Turgut Yıldız, Kolektif Yaşamı Kurgulama BA Sosyalist Planlama, Sanayi, Enerji ve Kalkınma Komisyonu
Türkiye’nin Kaynakları – I: Kömür
Turgut Yıldız, Kolektif Yaşamı Kurgulama BA Sosyalist Planlama, Sanayi, Enerji ve Kalkınma Komisyonu
Ekonomi-politik ve işçi sınıfı
Covid-19 salgını ve Türkiye Ekonomisi: Sermaye sınıfının ufkunda ‘düzeltilmiş’ kapitalizm var mı?
Gülay Dinçel, Kolektif Yaşamı Kurgulama BA
Salgın döneminde kamulaştırmanın geçerliliği,
Ali Somel, Kolektif Yaşamı Kurgulama BA
Türkiye Kapitalizminin Çalışma İlişkileri Çerçevesinde Sınıflar Mücadelesi ve İşçi Sınıfının Durumu-I: Koronavirüs Krizi Öncesi Durum,
Burçak Özoğlu, Kolektif Yaşamı Kurgulama BA
Türkiye’de Hanehalkı Yaşam Koşulları: Gelir Eşitsizliği ve Karşılanamayan İhtiyaçlar,
Fatma Pınar Arslan, Kolektif Yaşamı Kurgulama BA
Yeni Koronavirüs Salgınının Yarattığı Yıkımda Ailenin Ekonomi Politiği
Suzan Şahin, Kolektif Yaşamı Kurgulama BA
Asgari Ücret: Geçinememenin Tarihçesi
Suzan Şahin, Kolektif Yaşamı Kurgulama BA
Türkiye ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Arasındaki Ekonomik İlişkiler (1920-1991),
Yavuz İrs, Kolektif Yaşamı Kurgulama BA
Kültür Sanat
Yeteneğin genetik ve toplumsal boyutu: Sosyalist Türkiye'de yetenek gelişimi nasıl olacak?
Ulaş Özer ve Gizem Gül, Kolektif Yaşamı Kurgulama BA
Erken Dönem Cumhuriyet Şiirinde “Antiemperyalizm ve Sosyalizm"
Ercan Çankaya, Kolektif Yaşamı Kurgulama BA
Mimarlık-Kent
Bauhaus ve Vkhutemas: İki Okul, Çokça Hayal,
Görkem Demirok
Moskova’dan Bakmak: Batılı Aydınların Gözünden Modernin Moskova Seyahati ya da Bauhaus’un Sonu, Avangardın Yönü
Ali H. Alptekin, Kolektif Yaşamı Kurgulama BA
Rasyonel formdan endüstrileşen konuta: Rasyonalist ve Konstrüktivist yaklaşımlar, Başlarken: Konut özgürleştirir mi?
Sıla Karataş Başoğlu
Sağlık-Psikoloji
Sosyalizmde salgın hastalıklarla mücadele
Eda Mermi, Toplum Sağlığını Geliştirme ve Koruma Bilim Alanı
Alman Demokratik Cumhuriyeti'nde Sağlık,
Eda Mermi, Toplum Sağlığını Geliştirme ve Koruma BA
Diş hekimliğinin piyasa hâkimiyetindeki durumu, sağlık reformları, sağlıkta dönüşüm ve piyasalaşma ve Sosyalizmde ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin örgütlenmesine ilişkin bir taslak
Sıla Dilmen, Mustafa Güven, Serkan Can Karakeçi, Toplum Sağlığını Geliştirme ve Koruma BA
Yaşlılık “Sorunu” ve Sosyalizm,
Suzan Şahin ve Erhan Nalçacı, Kolektif Yaşamı Kurgulama Bilim Alanı
Sosyalizm ve Yaşlı Sağlığı: Yaşlı Bireylerde Görülen Kas İskelet Problemleri Önlenebilir mi?
Banu Ünver, Toplum Sağlığını Koruma ve Geliştirme BA
Gıda tekelleri ağız ve diş sağlığımıza nasıl zarar veriyor?
Mustafa Güven, Toplum Sağlığını Koruma ve Geliştirme BA
Reel sosyalizm deneyiminde ağız ve diş sağlığı hizmetleri
Mustafa Güven, Toplum Sağlığının Geliştirilmesi ve Korunması Bilim Alanı Toplum, Ağız ve Diş Sağlığı Komisyonu
Toplumsal kriz dönemleri psikiyatrik bozuklukları nasıl etkiliyor? Sosyalizm ne yapacak?
Umut Kırlı ve Tolga Binbay, Sinirsel Mekanizmalar ve Beyin Bilim Alanı
Geleceğin Sosyalist Bireyini Yetiştirme Yolunda Çevrimiçi Araçların İşlevi: Ebeveyn Okulu Deneyimi
Nevin Eracar, Püren Şenyuva, Gökçe Akyüz, Sinirsel Mekanizmalar ve Beyin Bilim Alanı
Sosyalist Planlama
Bilişim Teknolojileri ve Sosyalist Planlama
Kolektif Yaşamı Kurgulama Bilim Alanı Bilişim Teknolojileri Komisyonu
Planlama - I: Birinci Plan Öncesi Dönem
Fırat Sözeri, Alp Öztarhan, Seren Savacı, Gizem Batı Ayaz,
Kolektif Yaşamı Kurgulama BA Sosyalizm ve Bilim Komisyonu
21. yüzyılda neden ulusların sosyalist bütünleşmesine ihtiyacımız var?
Erhan Nalçacı, Bilim ve Aydınlanma Akademisi Kolektif Yaşamı Kurgulama Bilim Alanı
SSCB’de Sibernetiğin Gelişimi ve Ekonomik Planlamaya Uygulama Girişimleri
Onur Güngör, Kolektif Yaşamı Kurgulama Yapay Zekâ Alt Komisyonu
Güncel Teknolojilerle Merkezi Planlama İçin Bir Model Önerisi
Kolektif Yaşamı Kurgulama Bilim Alanı - Bilişim Teknolojileri Komisyonu
Spor
21. yy'da Sosyalist Spor: İdeoloji, Teknoloji ve Kültür-
Meltem Çolak, İsmail Sarp Aykurt, Kolektif Yaşamı Kurgulama BA Spor ve Sosyalizm Komisyonu
Teknoloji Spor Antremanlarında Nasıl Bir Devrim Yaratıyor?
Meltem Çolak, Erdem Turan, İsmail Sarp Aykurt
Kolektif Yaşamı Kurgulama BA - Spor ve Sosyalizm Komisyonu
İnsanın evriminde egzersizin yeri
Evrim Gökçe, Kolektif Yaşamı Kurgulama BA Spor ve Sosyalizm Komisyonu
Uzay çalışmaları
Yapay uydular ve uzay kirliliği üzerine,
Ogün Eratalay, Emel Güneş, Kolektif Yaşamı Kurgulama BA, Uzay Çalışmaları Komisyonu
Yapay Zekâ-İleri teknoloji
Yapay Zekâ Üzerine Temel Tezler,
Yavuz Köroğlu, Kolektif Yaşamı Kurgulama BA, Yapay Zekâ ve İleri Teknolojiler Komisyonu
Sosyalist Gelecek ve Planlama 2020-2021 Yılları (Pandemi Dönemi) Üç Çalıştayın Bildirileri
Bahar-2020 Çalıştayı
- Covid-19 salgını ve Türkiye Ekonomisi: Sermaye sınıfının ufkunda ‘düzeltilmiş’ kapitalizm var mı? Gülay Dinçel, Kolektif Yaşamı Kurgulama BA
- Tüketim Verileri Temelinde Bir Girdi Olarak Enerji Kaynaklarının İncelenmesi
Turgut Yıldız, Sosyalist Planlama, Sanayi, Enerji ve Kalkınma Komisyonu
- İklim Değişikliği Politikalarının Piyasalaşması, İklim Değişikliği ve Çevre Komisyonu
- Sosyalizmde salgın hastalıklarla mücadele
Eda Mermi, Toplum Sağlığını Geliştirme ve Koruma Bilim Alanı
- Kapitalizm ve Sosyalizm Arasında Eğitimin Edindiği İşlevler Açısından Farklar,
Derya Ünlü ve Nazlı Somel, Kolektif Yaşamı Kurgulama BA Yeni İnsanı Nasıl Yetiştireceğiz Komisyonu
- İnsanın evriminde egzersizin yeri
Evrim Gökçe, Kolektif Yaşamı Kurgulama BA Spor ve Sosyalizm Komisyonu
- 21. yy'da Sosyalist Spor: İdeoloji, Teknoloji ve Kültür,
Meltem Çolak, İsmail Sarp Aykurt, Kolektif Yaşamı Kurgulama BA Spor ve Sosyalizm Komisyonu
- Salgın döneminde kamulaştırmanın geçerliliği,
Ali Somel, Kolektif Yaşamı Kurgulama BA
- Türkiye Kapitalizminin Çalışma İlişkileri Çerçevesinde Sınıflar Mücadelesi ve İşçi Sınıfının Durumu-I: Koronavirüs Krizi Öncesi Durum, Burçak Özoğlu Kolektif Yaşamı Kurgulama BA
- Yapay Zekâ Üzerine Temel Tezler,
Yavuz Köroğlu, Kolektif Yaşamı Kurgulama BA, Yapay Zekâ ve İleri Teknolojiler Komisyonu
- Bauhaus ve Vkhutemas: İki Okul, Çokça Hayal, Görkem Demirok
- Moskova’dan Bakmak: Batılı Aydınların Gözünden Modernin Moskova Seyahati ya da Bauhaus’un Sonu, Avangardın Yönü
Ali H. Alptekin Kolektif Yaşamı Kurgulama BA
- Rasyonel formdan endüstrileşen konuta: Rasyonalist ve Konstrüktivist yaklaşımlar, Başlarken: Konut özgürleştirir mi? Sıla Karataş Başoğlu
- Su kaynaklarının mevcut durumu
Kolektif Yaşamı Kurgulama Bilim Alanı Su Politikaları Komisyonu
- Bilişim Teknolojileri ve Sosyalist Planlama
Kolektif Yaşamı Kurgulama Bilim Alanı Bilişim Teknolojileri Komisyonu
- Diş hekimliğinin piyasa hâkimiyetindeki durumu, sağlık reformları, sağlıkta dönüşüm ve piyasalaşma ve
Sosyalizmde ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin örgütlenmesine ilişkin bir taslak
Sıla Dilmen, Mustafa GÜVEN, Serkan Can KARAKEÇİ, Toplum Sağlığını Geliştirme ve Koruma BA
- Türkiye’de Hanehalkı Yaşam Koşulları: Gelir Eşitsizliği ve Karşılanamayan İhtiyaçlar, Fatma Pınar Arslan, Kolektif Yaşamı Kurgulama BA
- Yeni Koronavirüs Salgınının Yarattığı Yıkımda Ailenin Ekonomi Politiği
Suzan Şahin, Kolektif Yaşamı Kurgulama BA
- Yaşlılık “Sorunu” ve Sosyalizm,
Suzan Şahin, Erhan Nalçacı, Kolektif Yaşamı Kurgulama Bilim Alanı
Güz-2020 Çalıştayı
- Kapitalizm Dünyayı besleyemiyor
Toplum Sağlığını Koruma ve Geliştirme BA Beslenme Komisyonu
- Sosyalizm ve Yaşlı Sağlığı: Yaşlı Bireylerde Görülen Kas İskelet Problemleri Önlenebilir mi?
Banu Ünver, Toplum Sağlığını Koruma ve Geliştirme BA
- Alman Demokratik Cumhuriyeti'nde Sağlık ,
Eda Mermi, Toplum Sağlığını Koruma ve Geliştirme BA
- 21. yy'da Sosyalist Spor: İdeoloji, Teknoloji ve Kültür
Meltem Çolak, İsmail Sarp Aykurt, Kolektif Yaşamı Kurgulama BA
- Yeteneğin genetik ve toplumsal boyutu: Sosyalist Türkiye'de yetenek
gelişimi nasıl olacak?
Ulaş Özer ve Gizem Gül, Kolektif Yaşamı Kurgulama BA
6) Erken Dönem Cumhuriyet Şiirinde “Antiemperyalizm ve Sosyalizm"
Ercan Çankaya, Kolektif Yaşamı Kurgulama BA
7) Gıda tekelleri ağız ve diş sağlığımıza nasıl zarar veriyor?
Mustafa Güven, Toplum Sağlığını Koruma ve Geliştirme BA
8) Yenilenebilir enerji ve emperyalizm ilişkisi üzerinden bir yeşil kalkınma eleştirisi - Turgut Yıldız, Kolektif Yaşamı Kurgulama BA
9) Türkiye'de ve dünyada hanehalkı yaşam koşulları: Kadınlar nasıl yaşıyor?
Fatma Pınar Arslan, Kolektif Yaşamı Kurgulama BA
10) Yapay uydular ve uzay kirliliği üzerine
Ogün Eratalay, Emel Güneş, Kolektif Yaşamı Kurgulama BA, Uzay Çalışmaları Komisyonu
Bahar-2021 Çalıştayı
- Planlama - I: Birinci Plan Öncesi Dönem
Fırat Sözeri, Alp Öztarhan, Seren Savacı, Gizem Batı Ayaz,
Kolektif Yaşamı Kurgulama BA Sosyalizm ve Bilim Komisyonu
- 21. yüzyılda neden ulusların sosyalist bütünleşmesine ihtiyacımız var?
Erhan Nalçacı, Kolektif Yaşamı Kurgulama Bilim Alanı
- Beslenmede Önemli Hayvansal Proteinlerin Kaynakları-Mevcut Durum
Kutay Sırıklı, Toplum Sağlığını Geliştirme ve Koruma BA- Beslenme Komisyonu
Özgür Selvi, Kolektif Yaşamı Kurgulama BA- Tarım Komisyonu
- Sovyetler birliğinde ekoloji çalışmaları ve çevre ile ilgili konularda yaklaşımlar-bir giriş
Zuhal Okuyan, Kolektif Yaşamı Kurgulama BA
- SSCB’de Sibernetiğin Gelişimi ve Ekonomik Planlamaya Uygulama Girişimleri Onur Güngör, Kolektif Yaşamı Kurgulama Yapay Zekâ Alt Komisyonu
- Güncel Teknolojilerle Merkezi Planlama İçin Bir Model Önerisi
Kolektif Yaşamı Kurgulama Bilim Alanı - Bilişim Teknolojileri Komisyonu
- Teknoloji Spor Antremanlarında Nasıl Bir Devrim Yaratıyor?
Meltem Çolak, Erdem Turan, İsmail Sarp Aykurt
Kolektif Yaşamı Kurgulama BA - Spor ve Sosyalizm Komisyonu
- Reel sosyalizm deneyiminde ağız ve diş sağlığı hizmetleri
Mustafa Güven, Toplum Sağlığının Geliştirilmesi ve Korunması Bilim Alanı Toplum, Ağız ve Diş Sağlığı Komisyonu
- Toplumsal kriz dönemleri psikiyatrik bozuklukları nasıl etkiliyor? Sosyalizm ne yapacak?
Umut Kırlı, Tolga Binbay, Sinirsel Mekanizmalar ve Beyin Bilim Alanı
- Geleceğin Sosyalist Bireyini Yetiştirme Yolunda Çevrimiçi Araçların İşlevi: Ebeveyn Okulu Deneyimi
Nevin Eracar, Püren Şenyuva, Gökçe Akyüz, Sinirsel Mekanizmalar ve Beyin Bilim Alanı
- Asgari Ücret: Geçinememenin Tarihçesi
Suzan Şahin, Kolektif Yaşamı Kurgulama BA
- Türkiye ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Arasındaki Ekonomik İlişkiler (1920-1991), Yavuz İrs, Kolektif Yaşamı Kurgulama BA
- Okyanusların Durumu ve Korunması: Bir giriş
Feyza Delibalta ve Bahar Yıldız, Kolektif Yaşamı Kurgulama BA İklim Değişikliği ve Çevre Komisyonu
- Türkiye’nin Kaynakları – I: Kömür
Turgut Yıldız, Kolektif Yaşamı Kurgulama BA Sosyalist Planlama, Sanayi, Enerji ve Kalkınma Komisyonu
- Standart Sınavlar Çağında, Eğitimde Ölçme-Değerlendirmenin İşlevlerini ve Mantığını Yeniden Düşünmek
Kolektif Yaşamı Kurgulama Yeni İnsanı Yetiştirme Komisyonu Kolektif Çalışması