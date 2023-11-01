Sosyal medyayı yasaklayan hakime ilişkin habere de erişim engeli

Twitter ve Youtube'daki bazı linklere yaklaşık 8 yıl önceki erişim yasağı kararının altında imzası olan Hakim Bekir Altun'a ilişkin yayınladığımız habere de erişim yasağı geldi.

Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın rehin alınmasına ilişkin görüntüler nedeniyle alınan erişim yasağı kararının altında imzası bulunan Hakim Altun, sosyal medya yasakları konusunda tanıdık çıkmıştı.

Altun, daha önce de Twitter'da, kendisiyle ilgili bir haberin paylaşılmasına karşı hareket geçmiş, haberin linkini paylaşan tüm twitleri sildirmişti.

Ocak 2015'te alınan "Twit sildirme" kararı, İstanbul 1. Sulh Ceza Mahkemesi Hakimi Bekir Altun'un, "kişilik haklarına saldırı" olduğu gerekçesiyle yaptığı başvuru üzerine alınmıştı.

Hakim Altun'un yaptığı başvuru üzerine davaya bakan İstanbul İstanbul 6. Sulh Ceza Mahkemesi, "davacı" olan Bekir Altun'un başvurusu haklı görmüştü.

Aralarında Nazlı Ilıcak, Arzu Yıldız, Hanım Büşra Erdal ve Barış Yarkadaş gibi gazetecilerin de bulunduğu kişilerin, bu konuda attığı tweet ve paylaştıkları linklerin "silinmesine" hükmedilmişti.

Konuya ilişkin 8 yıl önce yayınladığımız habere de erişim engeli kararı alındı.