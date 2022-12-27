Sosyal medyada satılık organ ilanı veriyorlar

Yurttaşlar borçları nedeniyle sosyal medyada 'Böbrek ve organ arayan' gruplar oluşturmaya başladı.

Bu grupta yurttaşlar kendi organlarını satışa çıkardığını yazıyor.

BirGün'den Mustafa Kömüş'ün haberine göre gruba yazılanlardan bazıları şöyle:

V.K.: Maddi sıkıntılardan dolayı karaciğer veya böbrek bağışı yapmak istiyorum lütfen ciddi olanlar yazsın hiç bir sağlık sorunum yoktur.

C.A.: Karaciğer bağışı yapılır. Sigara ve alkol kesinlikle kullanmamaktayım. Sağlık konusunda bir sorunum yoktur, lütfen ciddi olanlar dönüş sağlasınlar. Seyahat konusunda bir sorunum yoktur.

M.B.: Merhaba. 27 Yaşındayım. Alkolüm, sigaram yok. Herhangi bir sağlık problemim yok. Borçlarımdan dolayı böbreklerimden bir tanesini makul fiyata satmayı düşünüyorum.

K.K.: Ben böbreğimi satmak istiyorum. Bu kadar net yazıyorum çünkü 4 kızım var kiramı ödeyemiyorum, onlara bakamıyorum. Bu yüzden böyle bir karar verdim ve kararıma saygı duyulmasını istiyorum. Bir baba olarak kızlarım benden bir şey istediklerinde utanıyorum.

Organlarını satmak için ilan veren A.K. isimli kişi bunun sebebini şöyle açıkladı: “Maddi açıdan zor durumdayım. Faturalarımı dahi ödeyemiyorum. Hiç başka çıkış yolum kalmadı. Son çare olarak bunu düşündüm.”

En çok üç büyük kentte

İnternetten böbrek satmak isteyenlerin verdiği ilanlar Google trendlerinde de görülmüştü. Trendlere göre ‘böbreğimi satmak istiyorum’ ifadesini aratanların oranı son bir yıl içinde tam yüzde 400 artmıştı. Bu ifadenin en çok üç büyük kentte aratılması ise dikkat çekmişti. "Böbreğimi satmak istiyorum" ifadesi en çok İzmir’de aratılırken onu İstanbul ve Ankara takip etti.