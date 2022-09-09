Sosyal medyada 65 bin kişi analiz edildi: 50 bin kişi radara takıldı

osyal Medya üzerinde kazanç elde edenler radara takıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, e ticaret, sosyal medya ve uzaktan çalışma yoluyla gelir elde edenleri yakın takibe aldı. Konuyla ilgili bir süre önce başlatılan RADAR sistemi ile bu alanda gelir sağlayanlar takip ediliyor. Buna göre sosyal medyadan gelir elde eden 65 bin kişiden 50 bini eksik bildirim yapıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yaptığı yazılı açıklamada, “Elde edilen gelir bazında bugüne dek 6 bin mükellef analiz edildi, gelirlerini kısmen veya tamamen beyan dışı bırakan mükellefler özelinde saha denetimlerine başlandı” dedi.

Bakan Nebati, sosyal medya geliri elde eden 65 bin kişiden ise 50 binin kısmen veya tamamen gelirini beyan etmediğini tespit ettiklerini aktardı.

Sosyal medya üzerinden elde edilen reklam gelirleri, canlı yayın platform gelirleri, içerik üretim gelirleri, çevirimiçi oyun gelirleri yani kısaca sosyal medya gelirlerinin vergisel yükümlülüklerini yakından izlediklerini aktaran Nebati, “Bugüne dek Youtube, Facebook, Instagram, Bigo Live, Twitch, TikTok, Dlive ve Scorp mecraları üzerinden yapılan analizler sonucu, 65 bin kişi analiz edildi” dedi.

