Sosyal medya yasasının ilk 15 maddesi komisyonda kabul edildi

AKP ve MHP tarafından hazırlanan, basın kartı verilmesi ve iptaline ilişkin düzenlemelerin yanı sıra Türk Ceza Kanunu’na “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak” suçunun eklendiği; sosyal medya ve internet medyasına yeni yaptırımların öngörüldüğü 40 maddelik Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmeleri, TBMM Adalet Komisyonu’nda bugün ikinci madde üzerinden devam etti.

Görüşmelerde teklifin 14 maddesi daha kabul edildi. Komisyonun önceki toplantısında teklifin geneli üzerindeki görüşmeler tamamlanmış, basın kartı alabileceklerin tanımlandığı birinci maddesi kabul edilmişti.

Şu ana kadar yapılan görüşmelerde muhalefetin önergeleri reddedildi. AKP tarafından verilen önergelerle de kısmi düzenlemeler yapıldı.

Yapılan düzenlemeler şöyle: