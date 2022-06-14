'Sosyal medya' yasasının ilk 15 maddesi komisyonda kabul edildi

AKP ve MHP tarafından hazırlanan, basın kartı verilmesi ve iptaline ilişkin düzenlemelerin yanı sıra Türk Ceza Kanunu’na “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak” suçunun eklendiği; sosyal medya ve internet medyasına yeni yaptırımların öngörüldüğü 40 maddelik Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmeleri, TBMM Adalet Komisyonu’nda bugün ikinci madde üzerinden devam etti. Bugünkü görüşmelerde teklifin 14 maddesi daha kabul edildi.

Şu ana kadar yapılan görüşmelerde muhalefetin önergeleri reddedildi. AKP tarafından verilen önergelerle de kısmi düzenlemeler yapıldı. Yapılan düzenlemeler şöyle:

- Süreli yayınların çıkarılması için Basın İlan Kurumu’na beyanname verilmesi ve beyannameye dair yayının durdurulmasında İstanbul Asliye Ceza Mahkemelerinin görevlendirilmesine ilişkin maddeden, “İstanbul” ibaresi; iş yükünün ülke geneline yayılması amacıyla çıkarıldı.

- İnternet haber sitelerinin tekzipleri aldıkları en geç bir gün içinde yayınlaması ve yayın hakkında verilen erişimin engellenmesi, çıkarılma kararının uygulanması veya çıkarılması durumunda bir hafta süreyle kalması maddesinde bir haftalık süre 24 saat olarak değiştirildi.

- Serbest basın kartının tanımı “geçici bir süreyle çalışmayan medya mensuplarına verilen basın kartı” iken “yurt dışında serbest gazetecilik yapan Türk vatandaşlarına verilen basın kartı” eklemesi yapıldı.

- ‘Medya alanında faaliyet göstermeleri şartıyla sendikalar ile kamu yararına faaliyette bulunduğu cumhurbaşkanı kararıyla tespit edilen dernek ve vakıfların yöneticilerine basın kartı verilebilmesi’ hükmündeki ‘cumhurbaşkanı kararı’ ibaresi çıkarıldı.

- Basın kartı alabilecek yabancı medya mensuplarında aranan şartlar arasında “Türkiye’de çalışma izinlerinin olması” ibaresi “6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu uyarınca çalışma izinlerinin olması” olarak değiştirildi.

- Basın Kartı Komisyonu kararlarının başkan tarafından onaylandıktan sonra uygulanacağına ilişkin hüküm metinden çıkarıldı.

Basın kartının iptaline ilişkin “basın ahlak esaslarına aykırı davranışlarda bulunması halinde Komisyon kararıyla basın kartı iptal edilir” maddesi, “basın ahlak esaslarına aykırı davranışlarda bulunması halinde ihlalin mahiyeti göz önünde bulundurularak Komisyon tarafından basın kartı sahibi uyarılabileceği gibi basın kartının iptaline de karar verilebilir” olarak değiştirildi. (ANKA)