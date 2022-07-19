'Sosyal medya trollü mü, genel başkan mı belli değil'

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Her sorun bizim sorunumuz; her problem bizim problemimiz. Nerede aşılması gereken bir mesele varsa aşmak için yoğun mesai harcayacağız" dedi.

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde katıldığı bir törende konuşan AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Dert var ama çözümü biliyoruz diyoruz. Sorun var ama sorunu görüyoruz diyoruz. Bizim ekonomik sorunlarımızı, büyüklerimiz eski günlerden daha iyi bilecek. Hatırlayın; 2001 krizinde bu ülkede çarklar durmuştu. Ekonominin çarkları dönmüyordu. Kapanan fabrikalar, batan bankalar... Her gün bunları konuşuyorduk. Dönün geriye; 1995 krizinde o zamanki 24 Nisan kararlarıyla beraber bütün ülkenin yönetimini Uluslararası Para Fonu'na (IMF) veren, hiçbir karar alamayan bir ülkenin günlerini yaşıyorduk. Ne 1990 krizinde ne de 2001 krizindeki gibi yatırımların durduğu, ihracatın bittiği, istihdamın azaldığı bir döneme girmedik" ifadelerini kullandı.

'Batan bankamız mı var?'

Turan, “Ufak tefek sorunlara rağmen söylüyorum, fabrikalarımız kapanmadı hamdolsun. Batan bankamız var mı? Zamlarımızın karşılığında alt gelirli kesim zarar görmesin diye derhal toplantılar yaparak memur ve işçi zamlarını artırmayı görev bildik. Şu an sosyal kesimlerimizin çoğunluğunun beklentisi karşılandı. Ama asgari ücrete verilecek zamların esas düzenlemesi ocak ayında, 2023'ün başında yapılacak. Buna rağmen sorun var diyerek toplantılar yapıldı” diye konuştu.

'Her sorun bizim sorunumuz; her problem bizim problemimiz'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, KYK geri ödemelerinde herhangi bir enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmayacağını açıklamasına da değinen Turan, “26 milyar gibi büyük bir rakam öğrencilerimizin üzerinden kalktı. Milyonlarca gencimizin beklentisiydi. Her sorun bizim sorunumuz. Her problem bizim problemimiz. Nerede aşılması gereken bir mesele varsa aşmak için yoğun mesai harcayacağız. Birisi çıkmış; 'Ben demiştim, ondan yaptı' dedi. Tarza baktığımızda sosyal medya fenomeni mi, sosyal medya trollü mü, genel başkan mı belli olmayan bir söylemle; bu ülkenin iktidarına verecek bir aklının olmadığını söylemek isterim. Eğer biz ondan akıl alıyor olsaydık; 'PYD komşumuz olsun' demesi gibi, işsizliğin çözümünü muhtarlara özel kalem vermek gibi birçok konuda Türkiye'nin değil de Avrupa'nın, Amerika'nın anması gibi hatalarından dolayı kaçardık oradan. O yüzden bizim o siyasi akla değil, milletin vicdanına ihtiyacımız var” dedi. (İHA)