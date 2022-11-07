Sosyal konutta kura çekimi: TOKİ saati ve yerleri duyurdu

‘İlk Evim, İlk İş Yerim’ projesinde kura çekilişleri yarın başlıyor. Hak sahiplerini belirleyecek kura takvimi netleşti. 7-16 Kasım tarihleri arasında 12 ildeki 22 bin 57 konutun kura çekimleri gerçekleştirilecek.

Projenin ilk etabında yer alan 250 bin konutun başvuruları 14 Eylül’de başlayarak 31 Ekim’de tamamlanmıştı. Proje için ilk temeller ise 25 Ekim’de atılmıştı. Vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği konutlara alınan 8 milyon başvurunun 5 milyon 135 bin 324’ü geçerli sayılmıştı.

22 bin 57 konutun kura çekimiyle ilgili Bakan Kurum'dan açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesi kapsamında kura çekimine ilişkin resmî sosyal medya hesabından açıklamada bulundu; 10 günde 12 ilde 22 bin 57 konutun kura çekimini tamamlayacaklarını müjdeledi. Bakan Kurum, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“13 Eylül ‘İlk Evim, İlk İş Yerim’ projemizi açıkladık. 40 gün sonra 5 bin 615 konutun temellerini attık. 2 ay bile olmadan ilk kuraları çekiyoruz! Yarın başlayıp, 12 ilde 22 bin 57 konutun kurasını 10 günde tamamlayacağız. 250 bin konutun kurası da Mart ayına kadar bitecek!”