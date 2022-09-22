Sosyal konutta Esenler modeli esas alınacak

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu sosyal konut projesine başvurular ilk haftaki hızını kesse de şimdiden 4 milyonu aştı. Konutların hangi modelle inşa edileceğinin ayrıntıları da belli olmaya başladı.

Yenişafak'ın haberine göre sosyal konutlarda, TOKİ'nin Esenler'de yaptığı proje model alınacak.

TOKİ'nin Esenler'de yapımını tamamladığı projede binalar 5 katlı, daireler ise 2+1 ve 3+1'lerden oluşuyor. Binaların altında ise kapalı otopark var.

3+1 daireler, 110 ile 125 metrekare arasında değişiyor. Her dairede balkon, banyo, ebeveyn banyosu, alaturka ve alafranga tuvalet bulunuyor. 110 metrekare dairenin 5 metrekare balkonu, 10’ar metrekare iki yatak odası, 23 metrekare salonu ve 16 metrekare ebeveyn odası bulunuyor. Mutfak ise 12 metrekare.

Sosyal konut projesinde 2+1 daireler 80 ile 100 metrekare arasında yükselecek. 80 metrekare olanlarda Amerikan mutfak, 100 metrekare olanlarda ise 12 metrekare mutfak olacak. 100 metrekarelik dairede 23 metrekare salon, 6 metrekare balkon, 11 metrekare çocuk odası, 12 metrekare ebeveyn odası var.