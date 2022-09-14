Sosyal konutlara başvuru ilk hafta kimlik numarasına göre yapılacak

TOKİ Sosyal Konut Projesi'ne başvurular bugün itibariyle başladı. Proje ilindeki Ziraat Bankası ve Halk Bankası yetkili şubelerinden yapılacak başvurular, 14 Eylül- 31 Ekim arasında kabul edilecek. e-Devlet başvuruları ise 28 Ekim'de sona erecek.
Çevrim içi başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun önüne geçebilmek için e-devlet üzerinden başvurular kademeli olarak alınacak.
Buna göre T.C. Kimlik Numarasının son hanesi;
-0 olanlar 14 Eylül 2022 Çarşamba,
-2 olanlar 15 Eylül 2022 Perşembe,
-4 olanlar 16 Eylül 2022 Cuma,
-6 olanlar 17 Eylül 2022 Cumartesi,
-8 olanlar 18 Eylül 2022 Pazar gününden itibaren başvurabilecekler.
19 Eylül 2022 Pazartesi gününden itibaren ise herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm başvurular alınacak.