Sosyal konutlara başvuru ilk hafta kimlik numarasına göre yapılacak

TOKİ Sosyal Konut Projesi'ne başvurular bugün itibariyle başladı. Proje ilindeki Ziraat Bankası ve Halk Bankası yetkili şubelerinden yapılacak başvurular, 14 Eylül- 31 Ekim arasında kabul edilecek. e-Devlet başvuruları ise 28 Ekim'de sona erecek.

Çevrim içi başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun önüne geçebilmek için e-devlet üzerinden başvurular kademeli olarak alınacak.

Buna göre T.C. Kimlik Numarasının son hanesi;

-0 olanlar 14 Eylül 2022 Çarşamba,

-2 olanlar 15 Eylül 2022 Perşembe,

-4 olanlar 16 Eylül 2022 Cuma,

-6 olanlar 17 Eylül 2022 Cumartesi,

-8 olanlar 18 Eylül 2022 Pazar gününden itibaren başvurabilecekler.

19 Eylül 2022 Pazartesi gününden itibaren ise herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm başvurular alınacak.