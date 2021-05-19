Soruşturmada tek firari Fatih Özer kaldı

Thodex soruşturmasında şirketin firari CEO’su Faruk Fatih Özer’in yengesi Zuhal Özer’in yakalandığı öğrenildi.

Geçen günlerde şirketin yazılımcılarından şüpheli Oral Çınar, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince, hakkında yurt dışına çıkmamak şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak, serbest bırakılmıştı. Öte yandan soruşturmada adı geçen üç isimden biri olan, şirketin finans departmanında çalışan firari Rana Azap da yakalanmıştı.

Thodex soruşturmasında gözaltına alınan finans departmanı çalışanı Rana Azap, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Soruşturmada tek firari şirketin CEO’su Faruk Fatih Özer kaldı.