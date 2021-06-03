Soruşturma başlatılmıştı: Kutlu Adalı'ya yazılan tehdit mektubu ortaya çıktı

Ülkücü mafya Sedat Peker’in iddialarıyla Kıbrıs'ta dikkatlerin yeniden odaklandığı Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili gelişme yaşandı. Kıbrıs Postası isimli haber sitesi, araştırmacı yazar Adalı’ya ve eşine hitaben cinayet öncesinde gönderilen tehdit mektubunu yayımladı.

Üzerinde herhangi bir tarih bulunmayan ancak cinayetten kısa bir süre önce gönderildiği belirtilen mektup "Ey Gafiller, Bay, Bayan, Mutlu ve İlkay Adalı" şeklinde hitapla başlıyor.

Mektubun devamında "Biz Doğu, Güneydoğu Anadolu'muzda, kahramanca Türklüğe yakışır bir şekilde Ermeni bozuntusu kuyruklu vahşi Kürtlerle uğraşırken, siz Yavru Vatanda karı-koca, hem de basın vasıtasıyla Türkiye ve Türklere karşı adeta Rum yanlısı hareket ve hakaretlerde bulunuyorsunuz. Kanınız Türk kanı olsaydı kesinlikle yapmazdınız, ne çabuk kahpe Rum'un zulmünü, tecavüzlerini unuttunuz. Sizi Rum çizmesinden kim kurtardı, utanmazlar, kanı bozuklar, unutmayın ki Bir Türk Dünyaya Bedeldir. Anadolu ve Kıbrıs, yüce Türk Milletinindir. Türk kanı taşımıyorsanız, defolun kahpe Rum'a! Sakin olun hareketlerinizi düzeltin" ifadeleri kullanılıyor.

Mektubun kimin tarafından gönderildiğiyle ilgili herhangi bir bilgi yokken, mektubun dosyalama tarihinde bulunan 7 Mayıs 2001 tarihi ve 'Adalı-Meclis' ibaresi, Kuzey Kıbrıs Meclisinde 2001'de ikinci kez kurulan ancak sonuçsuz kalan cinayeti araştırma komitesinin dökümanları arasında olabileceğine işaret ediyor.

Yenidüzen Gazetesinin yazarlarından olan Kutlu Adalı, 6 Temmuz 1996 gecesi kimliği bilinmeyen kişi ya da kişilerce evinin önünde uğradığı saldırıda yaşamını yitirmiş, cinayet aradan geçen 25 yılda aydınlatılamamıştı.

Soruşturma başlatıldı

Sedat Peker'in video paylaşımında yaptığı açıklamalar sonrası "şüpheli" sıfatıyla ifade veren Atilla Peker, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Atilla Peker, Kutlu Adalı'yı öldürmek için Korkut Eken'le Kıbrıs'a gittiklerini, cinayetin ise kendileri Türkiye'ye döndükten sonra Eken'in başka bir ekibi tarafından işlendiğini söylemişti.