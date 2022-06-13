Soruşturma başlatıldı: YTÜ'de rektörlüğün lüks aracına maketle protesto

Yıldız Teknik Üniversitesi’nde bir öğrenci öğrencilerin ve üniversite çalışanlarının sorunları yerine rektörlüğe 1,5 milyon liraya araç kiralanmasına tepki olarak tasarladığı maket aracı rektörlük önüne park etti. Yol Haber'de yer alan habere göre, maket aracın ardından öğrenciye soruşturma açıldı ve uzaklaştırma cezası verildi.

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Nur Bekiroğlu kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Öğrencimize rektörlük tarafından bir aylık uzaklaştırma verilmesi hakkındaki iddia gerçeği yansıtmamakta olup, kasıtlı olarak yanıltıcıdır.” dedi.