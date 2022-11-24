Haftalık Bizim Gazete'nin yeni sayısı bugün çıktı.

Son sınır ötesi gündemine odaklanılan gazetenin manşetinde "Sorun AKP'de, çözüm halkın mücadelesinde: AKP belayı dışarıda arıyor" ifadesi yer alırken, "Ülke siyasetindeki ilkesizliğin çok daha fazlası uluslararası ilişkilerde var. Erdoğan iktidarı bu dünyaya çok uyuyor. Güvenlik sorunu, ulusal çıkarlar gibi sloganlarla üzerini örttükleri gerçek bu: Erdoğan Türkiyeli patronların emrinde başka ülkelerde bela arıyor. Küçük Amerika olma hayallerinin sonucu, ABD’nin yıllarca bölge halklarına kan kusturmak için kullandığı taktikleri kullanmak oldu. Bunun kaçınılmaz sonucuysa, büyük belalara davetiye çıkarmak" denildi.

Gazetede yer alan bazı haber başlıkları ise şöyle: