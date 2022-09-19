Soruların çalındığı iddiasıyla tekrar düzenlenen KPSS'de sorularda yine şaibe var

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 31 Temmuz’da düzenlenen ancak iptal edildiği için yeni takvime göre dün yeniden yapılan 2022-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları tamamlandı.

KPSS oturumlarının tamamlanmasının ardından bazı soruların daha önceden deneme sınavlarında sorulduğu ortaya çıktı.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlara göre, coğrafya ve tarih bölümlerindeki bazı sorular Yönerge ve Yargı Yayınevleri'nin sorularıyla benzerlik gösterdi.

İşte o sorular: