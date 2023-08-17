Soru önergesine verilen cevapta vekiller, bakanlar ve şehirler karıştı

Yeşil Sol Parti Bingöl Milletvekili Ömer Faruk Hülakü’nün soru önergesine verilen cevapta pek çok hata yapıldı. Bingöl önergesine Kocaeli cevapları verildi, Sağlık Bakanı yerine Milli Eğitim Bakanı'nın adı yazıldı.

Gazete Duvar'dan Ceren Bayar'ın haberine göre; Hülakü, Bingöl’de yaşanan uzman doktor eksikliğine ilişkin soru önergesi hazırladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle hazırlanan önergede Merkezi Hekim Doktor Randevu Sistemi üzerinden randevu alınamadığı ifade edilirken, kentte yeterli ekip ve ekipman bulunamadığına da dikkat çekildi.

Hülakü önergesinde “Son bir yılda Bingöl’de istediği tarihlerde randevu alamayan hasta sayısı kaçtır?”, Son bir yılda Bingöl’e atanan uzman doktor sayısı kaçtır?” gibi sorular yöneltti.

Hülakü ile Gergerlioğlu'nu karıştırdı

Bakan Koca önergeyi yanıtladı ancak Bingöl Milletvekili Ömer Faruk Hülakü ile Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nu karıştırdı ve yanıtlarını Kocaeli’nin doktor sorununa yönelik verdi.

Koca’nın Bingöl önergesine cevabında “Kocaeli ilimizde MHRS hekim çalışma cetvelleri hastane, hekim, vatandaş gereksinimlerine göre aynı gün ila 15 gün tarihleri aralığında randevu alınabilecek şekilde planlanmakta ve bu planlama doğrultusunda sağlık hizmeti sunulmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

Önergeye ilişkin karışıklıklar bununla bitmedi. Önergeyi Sağlık Bakanı Koca yanıtladı ancak Meclis sisteminde “Önergeyi Cevaplayan Bakan” olarak Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in adı yer aldı.

Kocaeli ve Bingöl'ün uzman doktor sıkıntısına 'kopyala-yapıştır' cevap

Öte yandan Yeşil Sol Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da Kocaeli’ndeki uzman doktor ihtiyacı ve randevu sıkıntısına ilişkin soru önergesi hazırladı.

Bakan Koca’nın bu önergeye Bingöl’deki sorunlara ilişkin önergeye verdiği cevabın birebir aynısını verdiği görüldü.

'Bu tablo ciddiyetsizliktir'

Yaşanan tabloyu “ciddiyetsizlik” olarak tanımlayan Bingöl Milletvekili Hülakü, “Meclis’in ‘tek adam rejimi’ dediğimiz ucube partili cumhurbaşkanı sisteminin gölgesinde hiçbir öneminin kalmadığını bu önergelere verilen cevaplardaki özensizlikte görmekteyiz. Meclis, bakanların, partili bürokratik yapının hiçbir şekilde ciddiye almadığı, pasif bir kurum haline gelmiştir” dedi.