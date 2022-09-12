Şortlu kadının fotoğraflarını çeken taksici men edildi

İstanbul'da şortlu bir kadının fotoğraflarını çeken ve 2 kadın yolcuya yakalanan taksici polisten kaçtı. Kadın yolcuların polisten yardım istemesi üzerine “Dur” ihtarına uymayan ve yola devam eden taksici, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından süresiz olarak taksicilikten men edildi.

‘Adli süreci başlattık’

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökçe de "Haberin yayınlandığı andan beri büyük bir üzüntü ve öfkeyle konuyu takip ediyoruz. Altını çizerek söylüyorum yönetim olarak hukuk dışılığa, hele kadınlara yönelik saldırılara karşı temel politikamız sıfır tolerans. Mevzuata uygun en ağır cezayı verdik, adli süreci de başlattık" dedi.