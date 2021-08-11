AKP Merkez Yürütme Kurulu toplantısında bazı kurmaylar orman yangınlarına ilişkin olarak, "Yangını söndürmede başarılıydık, ancak yalanlarla mücadelede başarılı olamadık" değerlendirmesini yaptı.

Sabah gazetesinden Eda Işık'ın haberine göre, Toplantıda Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, rakamlarla bir sunum gerçekleştirdi. Bazı AKP kurmaylarının "Yangını söndürmede başarılıydık, ancak yalanlarla mücadelede başarılı olamadık" değerlendirmesinde bulunduğu öğrenildi.

Haberde, "Toplantıda yangınla mücadele kapsamında uçak, helikopter, arazöz gibi araç sayısının artırılması kararlaştırıldı. Bakan Pakdemirli, bir yangın söndürme helikopteri veya uçağının ortalama 400 milyon TL olduğunu, bunların pilot ve bakım dahil kullanılmasa bile yıllık maliyetlerinin ise 70 milyon TL olduğuna dikkat çekti. Bu nedenle yangınla mücadelede araç sayısı artırılırken satın alınacağı veya kiralanacağına maliyet hesabı yapıldıktan sonra karar verilecek." ifadesi kullanıldı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kurmaylarına yaz boyunca sahada olmaları talimatı verdiği, "Sahayı boş bırakmayın" dediği belirtildi.