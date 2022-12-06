Sonbaharda düzenlenen Dünya Kupası'nda yaprak dökümü başladı, istifalar gelmete başladı

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'na grup aşamasında veda eden Almanya'da değişimin ilk adımları atılmaya başlandı.

Almanya Milli Takımlar ve Akademi Direktörü Oliver Bierhoff görevinden ayrıldı. Federasyondan yapılan açıklamada 2024'te sona erecek olan sözleşmenin karşılıklı anlaşarak feshedildiği duyuruldu.

Almanya ile EURO 1996 galibi yaşayan Bierhoff, teknik direktör Jurgen Klinsmann ile birlikte 2004 yılından beri Alman Futbol Federasyonu için çalışıyordu.

Paulo Bento istifa etti

2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Brezilya'ya 4-1 yenilen Güney Kore'nin Portekizli teknik direktörü Paulo Bento, görevinden ayrıldığını açıkladı.

2018 yılından bu yana Güney Kore'yi çalıştıran 53 yaşındaki Bento, Portekiz, Gana ve Uruguay'ın bulunduğu gruptan takımını ikinci olarak çıkarmayı başardı.

Gana'da ayrılık

Gruptan çıkamayan Gana'da teknik direktör Otto Addo görevinden istifa etti.

Roberto Martinez istifa etti

F Grubu'nun son maçında Belçika, Hırvatistan ile karşı karşıya geldi. Kritik maç 0-0 berabere kaldı ve Belçika, Dünya Kupası'na veda etti. Karşılaşma sonrası Belçika teknik direktörü Roberto Martinez istifa etti.