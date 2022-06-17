Motorin fiyatlarında 80 kuruşluk bir artış daha gerçekleşti.
Zammın ardından motorinin litresi Ankara'da 30,10 TL, İstanbul'da 29,99 TL, İzmir'de ise 30,11 TL'ye yükseldi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
soL - İstanbul
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Son zam sonrası motorinin yeni fiyatı
Motorine gelen zam sonrasında motorinin litresi yaklaşık 30 TL'ye yükseldi.
Haber Merkezi
Motorin fiyatlarında 80 kuruşluk bir artış daha gerçekleşti.
Zammın ardından motorinin litresi Ankara'da 30,10 TL, İstanbul'da 29,99 TL, İzmir'de ise 30,11 TL'ye yükseldi.