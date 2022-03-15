Son seçim anketinde en büyük kayıp AKP'de...

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın gündemin ilk sırasını meşgul ettiği bu günlerde ORC Araştırma tarafından yapılan seçim anketinin sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı.

ORC Araştırma, 06-13 Mart tarihlerinde 41 ilde toplamda 7 bin 290 katılımcı ile yaptığı araştırmanın sonuçlarını paylaştı.

Yapılan araştırmada katılımcılara "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

En büyük oy kaybının AKP'de olduğu görüldü. ORC'nin anketinde yeni kurulan partilerden Davutoğlu’nun Gelecek Partisi Babacan’ın DEVA Parti'sini geçti.

Millet İttifakı, Cumhur İttifakı’nı geride bıraktı. Cumhur İttifakı'nın yüzde 36,8, Millet İttifakı'nın yüzde 40,6 olduğu görülüyor.

Partilerin oy dağılımı;

AKP: Yüzde 28,1

CHP: Yüzde 23,8

İYİP: Yüzde 16,8

HDP: Yüzde 8,9

MHP: Yüzde 8,7

Gelecek: Yüzde 3,5

DEVA: Yüzde 3

SP: Yüzde 1,6