Son seçim anketi yayınlandı: AKP ve MHP'ye fırtınayı haber verdi

Aksoy Araştırma’nın başkanı Ertan Aksoy son anket sonuçlarını TELE1’de yayınlanan Enver Aysever ile Gündeme Not programında açıkladı.

Aksoy Araştırma’nın anketinde katılımcılara “Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz” sorusu yöneltildi. Araştırma, 12 ilde, 1067 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Sonuçlar şöyle:

CHP 29,1

AKP 29,7

İYİ PARTİ 14,1

HDP 10,1

MHP 7,6

DİĞER PARTİLER 5,1

DEVA PARTİSİ 2,1

SAADET PARTİSİ 1,1

GELECEK PARTİSİ 1,0

“CHP ile baş başa gidiyor'

Sonuçları değerlendiren Ertan Aksoy, iktidar partisi AKP ve ana muhalefet partisi CHP’nin oy oranlarında rekabet olduğuna ve oranların başa baş ilerlediğine dikkat çekti.

Aksoy, “Birkaç aydır AKP yüzde 30 psikolojik sınırın altında ama bu uzaklaşma anlamına gelmiyor. Yüzde 29’un küsuratlarını elde ediyoruz. CHP de tüm ölçümlerde 29’un üzerine geliyor. Orada da küsuratlar söz konusu. Ama her defasında istisnasız AKP’yi az farkla CHP’nin önünde buluyoruz. Bu önünde olma hali, rakamlar yer değiştirse bile CHP için aynı şeyi söylemek zorundayız. Başa baş noktasında olduğunu söyleyebiliriz.” dedi.

'İYİP ilk kez 14,1 seviyesine yükseldi'

Millet İttifakı’nın bir diğer ortağı İYİP hakkında da değerlendirmelerde bulunan Aksoy, “İYİ Parti sıklıkla 13 küsurlarda buluyoruz. Bu hafta itibarıyla 14.1 geldi. Bugüne kadar İYİ Parti için bulduğumuz en yüksek oy oranı diyebilirim. Bugüne kadar 14’ü görmüştük ama 14.1’i ilk kez gördük. Dolayısıyla İYİ Parti 12.5 ila 14 arasındaki seyrini koruyor.” diye konuştu.

“Kış aylarında hem AKP'nin hem MHP'nin oylarının düşme ihtimali yüksek'

Aksoy, kış aylarında iktidar partisi AKP ve iktidar ortağı MHP’nin oylarında düşüş yaşabilme ihtimalinin yüksek olduğunu belirterek şunları söyledi:

“HDP genelde 9 ila 10-10.5 arasında bulduğumuz bir parti. Bu ölçümde 10.1 olarak karşımıza çıktı. MHP 7.6, muhtemeldir ki kış ayında hem MHP’de hem de AKP’de gerileme olma olasılığı yüksek. Çünkü şu an ülkenin en önemli sorunu yoksullaşma.”

'Parti arası geçişler durdu'

Sözlerini sürdüren Aksoy, “Saadet Partisi 0,8’in altına gelmiyor bizim ölçümlerde. Gelecek Partisi de 0,8 ila 1,2 o aralıkta geziyor. DEVA Partisi’ni de genelde 2,5 düzeyinde bulurduk, bu hafta itibarıyla 2.1 gelmiş durumda. Bunlar çok küçük oy oranları, değişim olması kendi içinde çok anlaşılabilir. Çok büyük bir radikal değişim de olmuyor. Geçişler aslında uzun süredir durmuş durumda. Geçen yıl ve ondan önceki sürelere göre daha büyük makas giderek daralmış ve o seyir devam ediyor. Bir radikal değişiklik elde etmiyoruz.” şeklinde konuştu.