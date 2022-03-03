Son seçim anketi sonuçları açıklandı: Barajı 4 parti geçiyor

Aksoy Araştırma’nın son seçim anketine göre, AKP’nin oy oranındaki düşüş devam etti. AKP ile CHP arasındaki puan farkı 1,5 olurken; Millet İttifakı’nın, Cumhur İttifakı’nın 4 puan önünde olduğu görüldü.

Aksoy Araştırma, Türkiye Monitörü 2022 yılı 8. hafta araştırmasının sonuçlarını paylaştı.

Ankette katılımcılara, “Bu Pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?” denildi. Ankete göre, AKP’nin oy oranında yüzde 30,3 olarak düşüş gözlemlendi.

CHP’nin oy oranı ise yüzde 28,8 oldu ve AKP ile puan farkı 1,5’e indi. İYİP'in oy oranı yüzde 13,7, HDP’nin ise yüzde 10,6 olarak belirtildi. MHP’nin oy oranı ise 8,2 oldu.

Millet İttifakı 4 puan önde

Ankete göre, Millet İttifakı’nın toplam oy oranı 42,5 oldu ve 38,5 oy oranına ulaşan Cumhur İttifakı’nı geride bıraktı.