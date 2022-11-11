Son seçim anketi 'muhalefetin adayı kim olsun?': İşte anketten birinci çıkan isim!

Anket şirketleri de yaklaşan seçimlerle ilgili çalışmalarını sıklaştırdı. Areda Araştırma tarafından yapılan anket çalışmasında seçmenlere "Sizce Millet İttifakı'nın adayı kim olmalıdır?" sorusunu yöneltildi.
Seçim anketine katılanların yüzde 41,3'lük kesimi tercihini CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yana kullandı. Kılıçdaroğlu'nu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş takip etti.
Ankette üçüncü sıradaki isim, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş yüzde 9'luk oranla yer aldı. Demirtaş'ı yüzde 6,9 ile Memleket Partisi lideri Muharrem İnce takip etti.
İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in yüzde 3,6 oy aldığı çalışmada, tercihini İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan yana kullananların yüzdesi ise 3,3 olarak açıklandı.