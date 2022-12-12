Son seçim anketi: İki ittifak arasındaki 10 puan fark var

BUPAR Araştırma ve Danışmanlık Şirketi 21 ilde 1112 yurttaşla yüzyüze görüşülerek hazırlanan ankette çarpıcı veriler ortaya çıktı.

Ankete göre ‘CHP’nin ikinci yüzyıla çağrı’ programına yurttaşlar ilgi gösterdi.

Anket sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 66,9’u CHP’nin “İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi”ni duyduklarını belirtti. Ankete göre katılımcıların yüzde 57,1’i beyannamedeki hedefleri beğenirken yüzde 27,7’si beğenmedi. Fikrini belirtmeyen oranı ise yüzde 15,2 oldu.

Muhalefet kazanacak

Ankette katılımcılara 6’lı masanın 84 maddelik anayasa değişikliği önerisini duyup duymadıkları da soruldu. Katılımcıların yüzde 64,9’u “Evet” derken yüzde 35,1’i duymadığını aktardı. Katılımcıların yüzde 54,1’i ise altılı masanının anayasa değişiklik önerisini beğendiğini vurguladı, fikrim yok diyenlerin oranı ise 17,3 oldu. Seçmenlere seçimlerde hangi ittifak adayının kazanacağını düşündükleri sorulduğunda ise yüzde 49,5 Millet İttifakı, yüzde 39,4’ü Cumhur İttifakı kazanacak derken yüzde 11,1 oranında katılımcı kararsız kaldığını aktardı.

'CHP yaşamı etkiliyor'

Cumhuriyet’te yer alan habere göre anket sonuçlarından yapılan analizde şu ifadelere yer verildi:

“CHP’nin yapmış olduğu bu toplantıyı, medyanın çok az bir kısmının tam olarak gündeme taşımış olmasına rağmen bilinirlik, farkındalık çok yüksektir. CHP’nin ne dediği tüm vatandaşların hayatını etkilemektedir. İlk defa hem ülke gündemini hem de AKP ve Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasal geleceğini muhalefet partileri belirleme olanağına sahiptir.”