'Son bir yılda cezaevlerinde en az 73 tutuklu ve hükümlü öldü'

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Cezaevleri, ölüm evlerine döndü. Türkiye cezaevleri dünya rekorları kırıyor" dedi.

1 Aralık 2021-1 Aralık 2022 tarihleri arasında cezaevlerinde en az 73 tutuklu ve hükümlünün öldüğünü söyleyen Gergerlioğlu, “Bunlardan 34’ü, intihar olarak açıklanan şüpheli ölümler. 39’u ise hasta mahpusların ölümleri. Hem fiziksel hem de psikolojik olarak yeterli tedavi imkanı bulunmadığı için mahpuslar hayatlarını kaybediyorlar. Bu da çok büyük dramlara neden oluyor” dedi.

Gergerlioğlu, ANKA Haber Ajansı’na bugün yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

“Cezaevleri, ölüm evlerine döndü. Türkiye cezaevleri dünya rekorları kırıyor. Cezaevlerinde ölen mahpuslar, maalesef ki had safhaya ulaştı. 1 Aralık 2021 ve 1 Aralık 2022 arası bir yıl içinde tespit ettiğimiz ölüm sayısı 73. Bunlardan 34’ü, intihar olarak açıklanan şüpheli ölümler. 39’u ise hasta mahpusların ölümleri. Hem fiziksel hem de psikolojik olarak yeterli tedavi imkanı bulunmadığı için mahpuslar hayatlarını kaybediyorlar. Bu da çok büyük dramlara neden oluyor. Şu anda zulümat bakanlığının uygulamaları nedeniyle mahpuslar hayatlarını cezaevlerinde kaybediyorlar. Bu, inanılmaz bir sayıya ulaşmış durumda.

Hem fiziksel hastalıkları için yeterli tedavi alamayan hem psikolojik hastalıkları için yeterli tedavi alamayan mahpuslar, fiziksel veya psikolojik nedenlerle hayatlarını kaybediyor. Bu konuda sorduğumuz sorulara yeterli cevaplar verilmiyor, vermek istemiyorlar ve cevap vermemek ile geçiştirmeye ve unutturmaya çalışıyorlar ama biz fikri takibi iyi yaparız.

'Ölümler artabilir'

Bütün bu istatistikleri dikkatle tuttuk ve şunu da belirteyim; bu ilan ettiğimiz sayılar, bizim kendi imkanlarımız ile mahpus yakınlarının veya avukatların bize ilettiği sayılar. Cezaevleri, Adalet Bakanlığı hiçbir şekilde açıklama yapmıyor. Biz, kendi imkanlarımız ile tespit ediyoruz. Cezaevleri, ölüm evlerine dönmüş durumda. Tahminimiz daha da yüksek sayılar olabileceği yönünde, çünkü bakanlık bu konuda açıklama yapmıyor. Son derece ciddiyetsiz bir durumda. Özetle cezaevlerinde durumun çok kötü olduğunu ve hasta mahpuslar açısından ölümlerin daha da artabileceği, fiziksel ve psikolojik nedenlerle hem hasta mahpus ölümleri hem de intiharların artabileceğini bir hekim vekil olarak vurgulamış olayım.”