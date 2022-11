Son beş ayda baktığı 4 kedi öldürüldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Filiz Akın Karabulut (43) evinde beslediği "Zeytin" isimli yavru kedisini, sitenin bahçesinde vahşice öldürülmüş halde bulundu. 5 ay önce de engelli kedisi "Melo" da benzer şekilde vahşice öldürülen Karabulut, bu süreçte baktığı 4 kedinin öldürüldüğünü belirtti.

DHA'nın haberine göre, Karabulut'un şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Evde beslediği kedisinin her sabah bahçeye çıktığını söyleyen ve yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlatan 2 çocuk annesi Karabulut, "Sabah pencerelerimi açtığımda mutlaka kedilerimi kontrol ediyorum. Bakıyorum; iyiler mi, değiller mi, diye. Baktığımda karşılaştığım manzara bu oldu. Daha önce de bu sitede kedi yakıldı. Onunla alakalı da bir çalışma yapıldı ama bir sonuca varılmadı. Hapis cezası olduğunu bilmiyorlar. Bunu da en kısa zamanda bulacağız, diye düşünüyorum. Belediye başkanımızdan da destek istedim. Bu sitede katil var. Bunu bugün bu hayvana, bu masuma yapıyorsa yarın öbür gün herkese, her şeyi yapabilir. Sitede kesinlikle güvenlik yok ve bu site hiç bu kadar kötü duruma düşmemişti. Şu anda hayvanlarla alakalı her yerde bir sürü katliam yapılıyor. Bunlar da bizim sokaklarda görmediğimiz veya denk gelen katliamlar. Umarım cezasını çekecek. Geçen sefer yanlarına kar kaldı. Yakılan kedimle alakalı ama bu sefer kesinlikle peşini bırakmayacağız" dedi.