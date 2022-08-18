Son anketteki büyük düşüş dikkat çekti: Aradaki fark açılıyor…

ALF Araştırma anket sonuçlarını paylaştı. Ankete göre AKP yüzde 30’un altında kalırken CHP ise birinci parti çıktı.

ALF Araştırma’nın gerçekleştirdiği anket çalışması 41 ilde gerçekleştirildi ve 7 bin 450 kişi ile görüşüldü. Araştırmanın hata payı ise yüzde 1,8 olarak ölçümlendi.

Araştırmada seçmenlere “Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz” diye soruldu. AKP’nin oy oranı yüzde 27,7 olarak ölçümlendi. Yüzde 30’un altına inmesi ise dikkat çekti. Öte yandan birinci parti olarak yüzde 28,1 ile CHP yer aldı. İYİP'in oy oranının ise yüzde 19’a yükseldiği görüldü.