Son ankette seçmene videosu izletildi: Erdoğan AKP'ye kaybettiriyor

AKSOY Araştırma Şirketi'nin kurucusu Ertan Aksoy, son anket sonuçlarını değerlendirdi. Erdoğan’ın Millet İttifakı için yaptığı açıklamanın videosunu seçmene izlettiklerini belirten Aksoy, kutuplaştırıcı söylemlerin AK Parti'ye kaybettirdiğini belirtti.

Erdoğan'ın söylemi bu kez AKP'ye oy kaybettiriyor

Cumhuriyet gazetesi için yazı kaleme alan Aksoy, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "biz ve onlar" üzerinden yürüttüğü söylemlere değindi.

AKP'nin seçimlerden hep kutuplaşmadan beslenerek çıktığını vurgulayan Ersoy, kutuplaşmanın boyutunu öğrenmek için seçmene mecliste grubu bulunan partiler için tüm seçmene oy verip vermeme tercihini sorduklarını söyledi.

Seçmene, Erdoğan’ın bu hafta yaptığı açıklamanın videosunu izlettiklerini belirten Ertan Aksoy şu ifadeleri kullandı:

"Cumhur İttifakı tabanı açısından baktığımızda güçlü sayabileceğimiz bu açıklamaya seçmenin katılımı aynı oranda güçlü değil. Katıldığını ifade edenlerin oranı yüzde 34,2. Bu oran AKP seçmeninde yüzde 61,9’da ve MHP seçmeninde yüzde 52,9’da kalmaktadır. Başka liderlerin açıklamalarının kendi tabanlarında yüzde 90 gibi bir oranla destek bulduğunu hesaba katarsak, Erdoğan’ın açıklamalarının kendi tabanında ne kadar zayıf bir karşılık bulduğunu daha iyi anlayabiliriz. Erdoğan’ın bu açıklamalarının iki önemli nedeni var; İlki kendi tabanını konsolide etmek, ikincisi muhalif bloğa kaptırdığı seçmeni, muhalif bloğu itibarsızlaştırarak tekrar kazanmak. Oysa sonuçlar hem kendi tabanını konsolide edemediğini, hem de muhalif bloğa kaptırdığı seçmeni döndüremediğini gösteriyor. Özetle; kutuplaştırma bu kez AKP’ye kazandırmadığı gibi kaybettiriyor. Aşırılaşan siyasetin bizlere psikolojik yükü büyük fakat bu siyasetin sahiplerine siyasal maliyeti daha büyük."