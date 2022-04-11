Son ankette seçmene videosu izletildi: Erdoğan AKP'ye kaybettiriyor

AKSOY Araştırma Şirketi'nin kurucusu Ertan Aksoy, son anket sonuçlarını değerlendirdi. Erdoğan’ın Millet İttifakı için yaptığı açıklamanın videosunu seçmene izlettiklerini belirten Aksoy, kutuplaştırıcı söylemlerin AK Parti'ye kaybettirdiğini belirtti.
Erdoğan'ın söylemi bu kez AKP'ye oy kaybettiriyor
Cumhuriyet gazetesi için yazı kaleme alan Aksoy, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "biz ve onlar" üzerinden yürüttüğü söylemlere değindi.
AKP'nin seçimlerden hep kutuplaşmadan beslenerek çıktığını vurgulayan Ersoy, kutuplaşmanın boyutunu öğrenmek için seçmene mecliste grubu bulunan partiler için tüm seçmene oy verip vermeme tercihini sorduklarını söyledi.
Seçmene, Erdoğan’ın bu hafta yaptığı açıklamanın videosunu izlettiklerini belirten Ertan Aksoy şu ifadeleri kullandı: