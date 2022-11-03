Son anket: Vatandaş AKP yönetiminden rahatsız

Ülkede yaşanan yüksek enflasyon ve işsizlik vatandaşın belini bükerken son seçim anketleri de Cumhur İttifakı’nın yüzünü güldürmüyor.

Yöneylem Araştırma tarafından “Türkiye Siyaset Paneli Ekim 2022” araştırmasının sonuçlarını açıklandı.

Vatandaş AKP'nin ülkeyi kötü yönettiğinin farkında

Araştırmada vatandaşlara hangi partiye oy vereceklerinin haricinde “Türkiye nasıl yönetilmektedir” sorusu da soruldu. Bu soruya verilen cevap AKP’nin 2023’te yapılması planlanan seçimlerde işinin oldukça zor olduğunu gösterdi. Söz konusu “Türkiye nasıl yönetilmektedir” sorusuna ankete katılanların yüzde 58.9 “Kötü”, yüzde 24.8 “İyi”, yüzde 14.9’u “Ne iyi ne kötü yönetiliyor” ve yüzde 1.4’ü ise “Bilmiyorum” karşılığını verdi.