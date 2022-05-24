Son anket sonucu açıklandı: Millet İttifakı farkı açıyor

ALF Araştırma şirketi, 13 - 17 Mayıs tarihleri arasında yaptığı son anket sonuçlarını paylaştı.

51 ilde 3 bin 550 kişiyle yapılan ankette katılımcılara, “Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusu yöneltildi.

Öte yandan AKP yüzde 30’un altında kaldı. Anket sonucunda Millet İttifakı’nın Cumhur İttifakı’na oldukça önünde olduğu görüldü. AKP ve MHP’den oluşan Cumhur İttifakı’nın oy oranı yüzde 35,6'da kaldı.

Partilerin çıkan oy oranları ise şu şekilde:

-AKP yüzde 28,5

-CHP yüzde 24,3

-İYİP yüzde 19

-HDP yüzde 8,1

-MHP yüzde 7,1

-DEVA yüzde 2,3

-Gelecek yüzde 2,1

ALF Araştırma’nın 6 Mayıs’ta açıkladığı anket sonuçlarında ise Millet İttifakı yüzde 41,1 Cumhur İttifakı’na yüzde 36,6 oy almıştı.