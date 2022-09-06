Son anket: Kararsız seçmen kararını verdi

Metropoll Araştırma, Türkiye'nin Nabzı Ağustos ayı araştırmasının sonuçlarını paylaştı.

26 bölgeyi esas alan anket 28 ilde 1717 kişiyle yapıldı. Ankette; kararsız, cevapsız ve sandığı protesto eden seçmenlere, 24 Haziran 2018 milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy verdikleri soruldu.

Ankete göre ocak ayında toplam yüzde 22,6 olan kararsız seçmen oranı yüzde 13,6'ya düştü.

2018 seçiminde AKP'ye oy verdiğini söyleyen kararsız seçmen oranı ocakta yüzde 8,1 iken ağustosta yüzde 4,7'ye düştü.

Ocak ayında yüzde 2,4 olan kararsız CHP seçmeni oranı ağustosta yüzde 2,3'e düştü.

