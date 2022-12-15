Son anket: Kadın seçmenlerde ittifakların oy oranı belli oldu

ORC Araştırma, seçimlere altı aydan az bir süre kala siyasi partilerin oy oranlarına dair bir anket sonucunu paylaştı. Araştırma sonuçlarına göre, kadın seçmenlerde İYİ Parti, Ana Muhalefet görevini CHP’den devralıyor… Anket sonuçlarına göre Cumhur İttifakı, CHP ve İYİ Parti’nin yüzde 12,3 gerisinde kalıyor.

08-13 Aralık 2022 tarihlerinde, 35 ilde, yaşları 17 ile 65 arasında değişen 2160 kadın seçmenle, yüz yüze anket yöntemiyle yapılan ankete katılanlara “Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusu yöneltildi.

Anket sonuçlarına göre ise Cumhur İttifakı, CHP ve İYİP’in yüzde 12,3 gerisinde kalıyor.

İşte anket sonuçları;

AKP %27,2

İYİP %23,0

CHP %21,6

HDP %7,1

MHP %5,1