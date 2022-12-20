Son anket: Cumhur İttifakı'nda 10 puan düşüş

Asal Araştırma, 2 bin 142 kişiyle gerçekleştirdiği seçim anketinin sonuçlarını açıkladı.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, şirket, anket katılımcılarına, "Bu pazar milletvekili seçimi olsa kime oy verirsiniz?" diye sordu.

Anket şirketinin sonuçlarına göre bir önceki seçimde yüzde 42 oy alan AKP'nin oy oranı yüzde 36,2 olarak ölçüldü.

Anket şirketi kararsızlar dağıtıldıktan sonra partilerin oy oranlarını şöyle açıkladı:

AKP: Yüzde 36,2

CHP: Yüzde 24,2

İYİP: Yüzde 12,5

HDP: Yüzde 11,3

MHP: Yüzde 8,5

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1,3

Saadet Partisi: Yüzde 1,1

Deva Partisi: Yüzde 0,8

Gelecek Partisi: Yüzde 0,5

Diğer: Yüzde 3,6

Anket şirketine göre AKP ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın toplam oy oranı yüzde 44,7 olarak ölçüldü.

Ankete göre CHP, İYİP, Saadet Partisi, Deva Partisi, Gelecek Partisi'nin bulunduğu Altılı Masa'nın toplam oy oranı yüzde 39,1 olarak ölçüldü.

2018 genel seçimlerinde Cumhur İttifakı yüzde 53,2 oy alırken Millet İttifakı ise yüzde 34,3 oy almıştı.