Son anket: Cumhur İttifakı yüzde 50'nin altında

Hilmi Daşdemir’in başkanı olduğu Optimar’ın 22-26 Eylül tarihleri arasında 2 bin 231 kişi üzerinde yüz yüze görüşme yöntemiyle yaptığı anket sonuçları kamuoyuna yansıdı.

İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet gazetesi gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi'nin köşesine taşıdığı sonuçlarda ilk olarak ekonomik kriz dikkat çekti.

Selvi'nin aktardığı sonuçlar şöyle:

"Optimar’ın 'Türkiye’nin en önemli sorunu nedir?' sorusuna ankete katılanların yüzde 62.4’ü ekonomi cevabını verirken onu yüzde 9.1’le işsizlik takip ediyor. Ekonomi ve işsizlik yüzde 71,5’e ulaşırken, Suriyeliler yanıtını verenler ise yüzde 7,1’le üçüncü sırada yer aldı.

Ankete katılanların yüzde 32.1’i 'Bu sorunu kim çözer?' sorusuna yanıt olarak 'AK Parti' derken 'CHP' diyenlerin oranı yüzde 21.1 çıkıyor. 'HDP' çözer diyenlerin oranı yüzde 8.2 olurken onu yüzde 7.7’yle 'MHP' takip ediyor. 'İYİ Parti' çözer diyenlerin oranı ise yüzde 7.6 çıkıyor.

Optimar’ın anketine katılanların yüzde 31’i en beğenilen siyasetçi olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı işaret ederken, ikinci sırada yüzde 12.1’le Mansur Yavaş yer aldı. Selahattin Demirtaş üçüncü sırada kendine yer buldu.

Ankete katılanların yüzde 11.8’i Demirtaş’ı işaret ederken onu yüzde 10.3’le Kılıçdaroğlu takip etti. Devlet Bahçeli’nin yüzde 6.3 aldığı ankette Meral Akşener’in oranı yüzde 6.1 çıktı. Ekrem İmamoğlu ise yüzde 3.1’le yedinci sırada yer aldı.

Ankette yer alan “Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?” sorusuna kararsızlar dağıtıldığında ankete katılanların yüzde 37.8’i 'AK Parti' cevabını verirken, 'CHP' yüzde 25.9’la ikinci sırada yer aldı.

HDP'nin yüzde 11 çıktığı ankette 'İYİ Parti' yüzde 9.8’le dördüncü sırada yer aldı. 'MHP' diyenlerin oranı ise yüzde 9.5’e yükseldi.

AK Parti, MHP ve BBP’den oluşan Cumhur İttifakı’nın oy oranı yüzde 47.9 çıkarken, CHP, İYİ Parti, DP, DEVA, Saadet ve Gelecek Partisi’nden oluşan 6’lı masanın oy oranı ise 37.8 çıktı. HDP yüzde 11’le kilit parti konumuna yükseldi.

Yeniden Refah Partisi yüzde 1.2 çıkarken ikinci sırayı ise yüzde 1.0 oy oranı ile Deva ve Zafer Partisi paylaştı. Mustafa Sarıgül’ün Türkiye Değişim Partisi yüzde 0.6 çıkarken Büyük Birlik Partisi yüzde 0.6 oldu. Onu aynı oy oranı ise Saadet Partisi takip ederken Muharrem İnce’nin Memleket Partisi ile Gelecek Partisi yüzde 0.5 oranıyla son sırayı paylaştılar.

“Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan’a oy vereceğim” diyenlerin oranı yüzde 39.7 oldu.

Kılıçdaroğlu diyenlerin oranı ise yüzde 14.7’ye yükseldi. Bir ay önceki yüzde 14.5 olan desteğini 0.2 puan artırarak yüzde 14.7’ye yükselten Kılıçdaroğlu böylece ikinci sıraya yerleşti. Mansur Yavaş diyenlerin oranı yüzde 13.4 çıktı.

Selahattin Demirtaş yüzde 8.6 çıkarken, Devlet Bahçeli yüzde 8.3’le dördüncü sırada yer aldı. Meral Akşener’in yüzde 7 çıktığı ankette Ekrem İmamoğlu yüzde 3.5’le yedinci sırada yer aldı.

Cumhurbaşkanı adaylığı için ismi gündeme gelen Abdullah Gül ise yüzde 0.6’yla on ikinci sırada yer alabildi."

