Son anket: AKP 'kalesi' olarak bilinen 4 ilde eridi

Türkiye seçim sürecine girerken anketler de peş peşe açıklanmaya başladı.

ASAL Araştırma 6-11 Ağustos tarihlerinde 1073 kişinin katılımıyla yaptığı Kocaeli, Kayseri, Antep ve Malatya araştırmasının sonuçlarını paylaştı.

Sonuçlar, 2018 sonuçları ile karşılaştırıldığında AKPnin en güçlü olduğu bu dört şehirde yüzde 7-8 oranında oy kaybettiği görüldü.

AKP'nin 2018'de aldığı oy oranları şöyle:

Malatya Yüzde 50,6

Antep Yüzde 50,4

Kayseri Yüzde 48,3

Kocaeli Yüzde 59,3

Antep’te 'Bu pazar milletvekili seçimleri olsa hangi partiye oy verirsiniz?' sorununa 'kararsızlar' dağıtıldıktan sonra seçmenin verdiği yanıtın partilere göre dağılımı şu şekilde oldu:

AKP 42,7

CHP 18,4

MHP 10,2

HDP 9,5

İYİP 9,1

DEVA 3,6

Gelecek 2,0

Diğer4,5

Kayseri’de 'Bu pazar milletvekili seçimleri olsa hangi partiye oy verirsiniz?' sorununa 'kararsızlar' dağıtıldıktan sonra seçmenin verdiği yanıtın partilere göre dağılımı şu şekilde oldu:

AKP 43.9

MHP 16.8

CHP 14.5

İYİP 12.7

HDP 2.1

DEVA 2.0

Kocaeli’nde 'Bu pazar milletvekili seçimleri olsa hangi partiye oy verirsiniz?' sorununa 'kararsızlar' dağıtıldıktan sonra seçmenin verdiği yanıtın partilere göre dağılımı şu şekilde oldu:

AKP 43.1

CHP 21.9

İYİP 10.8

MHP 8.5

HDP 6.2

DEVA 2.7

Zafer 1.6

Diğer 2.5

Malatya’da 'Bu pazar milletvekili seçimleri olsa hangi partiye oy verirsiniz?' sorununa 'kararsızlar' dağıtıldıktan sonra seçmenin verdiği yanıtın partilere göre dağılımı şu şekilde oldu:

AKP 45.3

CHP 18.9

MHP 12.7

İYİP 5.9

HDP 5.8

DEVA 2.0

Yeniden Refah 1.9

Diğer 5.1