Son anket: AKP her 3 seçmeninden 1'ini kaybetti, MHP baraj sınırında

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, temmuz ayında yaptıkları ve henüz kamuoyu ile paylaşmadıkları anket çalışması hakkında açıklamalarda bulundu. Bizim TV'den Burcu Uğur'un programına konuk olan Kulat'ın son anket sonucuna ilişkin açıklamaları şöyle:

"Millet İttifakı yüzde 47, 48 bandında. Cumhur İttifakı yüzde 35 civarında. AK Parti'yi halen yüzde 27, yüzde 28, bazı araştırmalarda yüzde 30 gösteren anketler var. 2022 yılında 7 araştırma yaptık. O araştırmaların hiçbirisinde AK Parti'yi yüzde 30'un üstünde görmedik, hep yüzde 30'un altında. Ve yaptığımız araştırmaların hepsinde biraz daha aşağıya inen bir AK Parti gördük. Son anketimizde yüzde 27 bandında bir AK Parti var. Bu yüzde 27 bandındaki AK Parti'yle ilgili bir şey de diyeyim; bunun içinde en az 2 puan, kendini AK Parti içinde kamufle eden HDP'li seçmen de olduğunu düşünüyoruz. Çünkü HDP şu anda yapılan kamuoyu araştırmalarında hep yüzde 10'un altında çıkıyor. Bu eskiden de böyleydi, özellikle kentlerde yaşayan Kürt seçmen, kamuoyu araştırmacıları 'Hangi partiye oy vereceksiniz?' diye sorduğunda farklı korkularıyla gerçek düşüncelerini söylemezler, ancak çapraz sorularla bunu az çok tespit edersiniz. Bunun yüzde 2'ye denk geldiğini tahmin ediyorum, geçmiş deneyimlerim üzerinden. Yani AK Parti şu anki anketlerde yüzde 27 çıkarken, aslında yüzde 25, yüzde 25,5 bandında. CHP şu an yüzde 25 bandında seyrediyor. 7 aylık süre içindeyse CHP bazen 25,5, 26 bandında seyretti. 24 Haziran'a göre AK Parti yüzde 17 oy kaybederek bugüne gelirken, CHP yüzde 3, 3,5 oyunu artırdı şu anda. Yani her üç seçmeninden birini kaybetmiş bir AK Parti'den bahsediyoruz. MHP 7 aylık süreç içerisinde yüzde 6,5 ile yüzde 7,5 arasında seyretti. Son ankette ise yüzde 6,45 bandında, yani yüzde 7 civarında. AK Parti'yle beraber olduğu için MHP de oy kaybediyor. Çünkü MHP'li vatandaş ekonomideki sorunların suç ortağı olarak görüyor. En istikrarlı yükselen parti İYİ Parti. Yüzde 18 bandında. 24 Haziran'da oyu yüzde 10'du. Büyük oranda AK Parti ve biraz da MHP'den oy alıyor."