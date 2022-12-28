Son anket açıklandı: 'Kılıçdaroğlu aday olmalı mı?'

Haziranda yapılması planlanan 2023 seçimlerinin erken bir tarihe alınması ihtimali sık sık gündeme gelirken kamuoyu araştırma şirketleri de yılın son araştırma sonuçlarını kamuoyuyla paylaşıyor.
Son sonuçlar ArtıBir Araştırma'dan geldi. Anket firması tarafından katılımcılara "Bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz?" sorusunun yöneltildiği anketin sonuçları açıklandı.
Cumhuriyet'ten Şeyda Öztürk'ün haberine göre Artıbir Araştırma Şirketi Türkiye genelinde 1500 katılımcıyla kamuoyu araştırması yaptı. Sonuçlar özetle şöyle:
- Katılımcıların yüzde 43,6'sı "Bu pazar seçim olsa aşağıdaki adaylardan hangisine oy verirsiniz?" sorusuna "Kemal Kılıçdaroğlu" yanıtını verdi. "Recep Tayyip Erdoğan" diyenlerin oranı yüzde 39,4 olarak belirlendi.
- Ankette “Sizce Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olmalı mı?" sorusu da yöneltildi. Katılımcılar yüzde 57.8’le "Evet", yüzde 30,4’le "Hayır" derken, yüzde 11,8’i ise "Kararsız" cevabını verdi.
- "Sizce Recep Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanı adayı olmalı mı" sorusuna yüzde 30,2’si "Evet" derken yüzde 56,3’ü "Hayır" yanıtını verdi. Kararsızların oranı yüzde 13,5 olarak belirlendi.
- "Bu pazar genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusuna verilen yanıtların dağılımı ise şöyle: AKP: Yüzde 30,6 CHP: Yüzde 28,1 İYİP: Yüzde 14,3 HDP: Yüzde 11,9 MHP: Yüzde 6,1
- AKP ve MHP'nin kurduğu Cumhur İttifakı'nın toplam oy oranı yüzde 36,7 iken, CHP'yle İYİP'in birlikte hareket ettiği Millet İttifakı yüzde 42,4'e ulaşıyor.