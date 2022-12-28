Son anket açıklandı: 'Kılıçdaroğlu aday olmalı mı?'

Haziranda yapılması planlanan 2023 seçimlerinin erken bir tarihe alınması ihtimali sık sık gündeme gelirken kamuoyu araştırma şirketleri de yılın son araştırma sonuçlarını kamuoyuyla paylaşıyor.

Son sonuçlar ArtıBir Araştırma'dan geldi. Anket firması tarafından katılımcılara "Bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz?" sorusunun yöneltildiği anketin sonuçları açıklandı.

Cumhuriyet'ten Şeyda Öztürk'ün haberine göre Artıbir Araştırma Şirketi Türkiye genelinde 1500 katılımcıyla kamuoyu araştırması yaptı. Sonuçlar özetle şöyle: