Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılamada gelinen son duruma ilişkin açıklamada bulundu.

"Son 10 günde yapılan aşı sayısı 8 milyon dozu geçti" diyen Koca, "İlk doz aşısını son 10 gün içinde yaptıranların, yani AŞI OLMAYA KARAR VERİP randevu alanların sayısı 4 MİLYON 330 BİNİ geçti. Hızlı hareket etmek hepimize güç verir, zaman kaybetmek riske karşı korunmasız düşürür. Hem sizi hem çevrenizde aşı olmayan diğer kişileri" ifadesini kullandı.

Türkiye'de şu ana kadar tek doz aşı olanların sayısı 37 milyon olurken, iki doz aşı olanların sayısı ise 16,5 milyonu buldu.