Somali'nin başkentinde cihatçı saldırısı: 4 ölü, 7 yaralı

Yerel radyo istasyonu Radio Dalsan'ın polis kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Cumartesi günü Somali'nin başkenti Mogadişu'da bir araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu en az 4 polis memuru öldü ve yedi kişi yaralandı.

Canlı bomba, saldırıdan kurtulmayı başaran Mogadişu polis şefi Ferhan Muhammed Karoleh'e eşlik eden bir konvoyu hedef aldı.

Karoleh, Facebook'ta "Paralı askerlerin hedef aldığı bir arabalı bombadan kurtuldum. El-Şebab militanları sadece benim değil, tüm [Somali] halkının düşmanıdır" dedi.

Henüz cihatçı gruplardan biri saldırıyı sahiplenmedi.

Karoleh'in bahsettiği El-Şebab, Somali hükümetini devirmek için savaşıyor ve ülkedeki BM insani yardım kampanyalarını hedef alıyor. Grup, El Kaide adlı cihatçı çetenin bir kolu.